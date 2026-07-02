碧咸大仔Brooklyn富二代愛妻疑發文暗串Harper　揶揄地位已被取代

萬人迷碧咸（David Beckham）家變風波持續不斷，大仔Brooklyn的百億千金愛妻Nicola Peltz日前於社交平台分享哥哥Will Peltz與已故傳奇美國音樂監製Quincy Jones的模特兒女兒Kenya Kinski-Jones的婚禮照片，因一句話引起網民不滿，更被指暗串Brooklyn妹妹Harper。

Nicola Peltz日前於社交平台分享了與Brooklyn出席哥哥Will Peltz與已故傳奇美國音樂監製Quincy Jones的模特兒女兒Kenya Kinski-Jones的婚禮照片。（IG圖片）

Nicola疑發文暗串Harper。（IG圖片）

Brooklyn富二代愛妻疑發文暗串Harper

Brooklyn的百億千金愛妻Nicola Peltz分享了哥哥婚禮當日的照片，並留言表示：「這個婚禮時我有幸見過最美麗的事之一。Willy，多謝你終於正式送我夢寐以求的姊妹，Ken。」有網民翻出兩年前，Nicola還未與碧咸一家反面時，曾以同樣稱呼形容Brooklyn的妹妹Harper。當時她曾留言表示：「如果我可以製造一個完美夢寐以求的妹妹，就會是她。我好感恩人生中可以有她做我妹妹。」

Nicola Peltz分享了哥哥婚禮當日的照片，並留言表示：「這個婚禮時我有幸見過最美麗的事之一。Willy，多謝你終於正式送我夢寐以求的姊妹，Ken。」（IG圖片）

兩年前，Nicola還未與碧咸一家反面時，曾以同樣稱呼形容Brooklyn的妹妹Harper。（IG圖片）

網民認為Nicola揶揄Harper地位已被取代

有大批網民認為Nicola是在暗示大嫂的地位已經取代Harper的位置，Brooklyn夫婦由原本對Harper愛護有加，變成斷絕聯絡。加上早前Harper被拍得獨自前往Brooklyn夫婦的寓所卻摸門釘，有指事件激嬲Brooklyn夫婦，更認為Harper成為碧咸夫婦的公關戰棋子，令家變繼續升級。