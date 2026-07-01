男團P1X3L突然宣布解散　Marco葉振弘疑似離巢官網資料被刪

踏入7月的第一天，男子組合「P1X3L」成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco），突然在社交平台宣布解散的消息。今日（1日）P1X3L三子各自在限時動態分享了一段開首齊說︰「大家好，我哋係P1X3L」的影片，之後Marco留言多謝P1X3L：「多謝喜愛P1X3L嘅每一位，我哋三個未來暫時會專注個人發展，希望大家會繼續支持我哋。」除了P1X3L解散外，Marco的個人資料在MakerVille的官網上已經搜尋不到，疑似已經離巢，而Marco社交平台上的bio亦已經改了，工作接洽亦由MakerVille改為DM。

「P1X3L」成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）突然在社交平台宣布解散的消息。(ig截圖)

Phoebus及George資料則仍然在MakerVille官網找到

Phoebus亦在限時動態表示：「世界上只有兩種既（嘅）團隊，一就係PIX3L，二就P1X3L以外的團隊，勿忘初心，大家繼續發光。」而George亦同樣在限時動態發文：「答應我仨：繼續做自己喜歡的事情，繼續努力去愛自己。」Phoebus及George個人資料則仍然在MakerVille官網找到，但是組合P1X3L就已經找不到了。

Phoebus及George資料則仍然在MakerVille官網找到。(ig截圖)

Phoebus及George資料則仍然在MakerVille官網找到。(ig截圖)

P1X3L一波三折

男子組合P1X3L由吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成，是從《造星II》的參加者中選出，於2021年1月與環球唱片簽約為旗下歌手，正式出道。可惜數年間與環球合作不似預期，一直被投閒置散，直到2024年中，他們才舉辦首個音樂會《P1X3L!OMG LIVE 2024》，最後於2025年與環球約滿解約。當大家以為他們會回歸MakerVille旗下，但一直未有回音，相隔一年就宣布解散。

P1X3L三子。(資料圖片)