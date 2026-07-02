曾志偉成立全新娛樂公司積極吸納藝人　同周星馳爭奪蔡思貝

藝人曾志偉自從卸下電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）一職後，施展抱負，將目光投向更宏大的娛樂圈計劃。他不僅再次參與電視劇製作，還積極招攬具實力的演員加盟旗下，力求打造新世代的娛樂勢力。志偉的矚目對象之一包括蔡思貝，這位曾在電影《功夫女足》中備受周星馳欣賞的視后，也成為了雙方爭奪的焦點。在這股風潮下，蔡思貝成為了各界拱手相迎的明星，目前她正仔細考量未來走向。

蔡思貝成爭奪目標。（葉志明攝）

曾志偉聲稱「江郎才盡」

從TVB卸任後，曾志偉轉為新成立的諮詢委員會召集人，為公司在節目內容及策略上提供意見。雖然他謙虛地聲稱「江郎才盡」，把擔子交給年輕一輩，但他並未真正在業界隱退。反之，他成立了一間全新製作公司，同時展開多項影視計劃。首當其衝的是與《寒戰》導演陸劍青合作製作的懸疑劇《狩謊》，參與演出的包括影后袁詠儀與內地人氣小生成毅，劇集的開鏡儀式即將舉行。

曾志偉成立了一間全新製作公司，同時展開多項影視計劃。（影片截圖）

曾志偉新公司正在如火如荼地招攬藝人

據可靠消息，志偉的新公司正在如火如荼地招攬藝人，尤其是集中在從TVB離巢的演員中，包括蔡思貝、苟芸慧、朱智賢、劉溫馨及張頴康等，都成為志偉心目中的理想人才。同時曾志偉與多位藝人保持良好關係，近日頻頻與他們聚餐重聚，即使在無綫高層樂易玲的生日派對上，他也不缺席，可見其影響力不容小覷。

樂小姐辦生日派對，現場星光熠熠，連前總經理曾志偉也俾面出席。（葉志明 攝）

蔡思貝成爭奪目標

另一方面，蔡思貝於今年3月在社交媒體上宣布離開效力13年的TVB，此消息引起轟動，多家公司紛紛對她拋出橄欖枝。除了曾志偉外，還有周星馳，周星馳執導的《功夫女足》即將上映，他亦愈加積極篩選潛質演員，期望進一步壯大自身陣容。蔡思貝在《功夫女足》的出色表現讓他很有興趣將其簽入旗下。面對這兩大陣營的競逐，蔡思貝尚未有定案，但她在公開活動中透露已有多部電影及舞台劇在洽談中，也不排除成立自家公司。她也坦言特別希望在電影方面有所作為，更有興趣與周星馳再度合作。周星馳生日蔡思貝亦有在他社交平台留言送上祝福：「你加油你努力但最重要身體健康！生日快樂導演！功夫女足。」

蔡思貝在《功夫女足》表現出色。（葉志明攝）

苟芸慧和張頴康被問及是否會加入曾志偉公司時都沒有明確表態，只表示會在合適時機公布其去向。苟芸慧在接受訪問時提到近期正在處理家庭事務，但未來計劃重投工作；而張頴康則透露將有新公司合作，但尚待時機成熟才會正式公布。志偉公司的發展策略多元，不只專注於拍劇和簽約藝人。在其社交平台介紹中，公司未來還規劃進軍電影、大型綜藝製作以及音樂會等領域，立志成為一間全面發展的娛樂企業。目前，公司已經吸引了不少電影界人才加入，接下來將積極拓展影壇版圖。

苟芸慧擁有一副好身材。（IG@joyfulck）

志偉過去在無綫時期一手提攜不少得力愛將，其中以邵初特別引人矚目。這位《2021年度香港小姐競選》季軍及「友誼小姐」在賽後便成為熱議對象，有傳聞表示她獲得了曾志偉特別照顧。邵初卻澄清自己與志偉並沒有任何特別關係，連傳聞所指「幫父母拍照」的父母也沒有出現。但是邵初仍獲欽點陪志偉出席活動，一度被指是「新一代曾女郎」，再者加入了處境劇《愛．回家之開心速遞》劇組，至今一直都有劇可拍。