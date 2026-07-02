黃一山細仔北京大學碩士畢業 年過六旬獨力撐起患病長子苦盡甘來
撰文：薯條
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「細龜」黃一山憑演出星爺的電影而闖出名堂，他與老婆近年主力從商，同時積極經營社交平台。昨日（1日），他在社交平台分享短片宣布喜訊，透露小兒子黃頌匡已順利取得北京大學心理學碩士學位，黃一山與太太杜婷婷更專程由廣州飛赴北京觀禮。
親赴北京大學見證細仔畢業
黃一山在影片中難掩興奮之情，對著鏡頭表示：「今天是小兒子在北京大學碩士研究生畢業的日子」，並透露細仔其實早有驕人學歷：「前幾年他在倫敦大學學院本科畢業」，惟當時因為疫情原因不能出席畢業禮。這次能親身參與，他笑逐顏開地直呼：「這次終於能夠出席了！」
父子皆為名校高材生
據了解，黃一山的細仔黃頌匡是不折不扣的頂尖學霸，大學時就讀於英國名校倫敦大學學院（UCL），並考獲二級A榮譽學士學位。畢業回國後，他成功考入北京大學攻讀心理學碩士。事實上，黃一山自己也是高學歷一族，畢業於香港中文大學社會學系，及後取得英國赫爾大學工商管理碩士，次子可謂完美遺傳了優良基因。
奔波商演獨力撐起患病長子
黃一山多年來始終堅持「教育優先」理念，背後的付出更令網民動容。他的大兒子黃頌衡不幸患有罕見病「腦白質發育不全症」，需終身依靠輪椅代步並接受持續治療。為了籌集長子的巨額醫療費及次子的學費，年過六旬的黃一山近年在內地四處奔波接商演，同時經營餐飲與修腳店舖。如今次子學成畢業，黃一山多年來的辛苦付出總算苦盡甘來，贏得大批網民由衷的敬佩與祝福。