黃一山細仔北京大學碩士畢業　年過六旬獨力撐起患病長子苦盡甘來

「細龜」黃一山憑演出星爺的電影而闖出名堂，他與老婆近年主力從商，同時積極經營社交平台。昨日（1日），他在社交平台分享短片宣布喜訊，透露小兒子黃頌匡已順利取得北京大學心理學碩士學位，黃一山與太太杜婷婷更專程由廣州飛赴北京觀禮。



黃一山細仔北京大學碩士研究生畢業。（小紅書@黃一山）

親赴北京大學見證細仔畢業

黃一山在影片中難掩興奮之情，對著鏡頭表示：「今天是小兒子在北京大學碩士研究生畢業的日子」，並透露細仔其實早有驕人學歷：「前幾年他在倫敦大學學院本科畢業」，惟當時因為疫情原因不能出席畢業禮。這次能親身參與，他笑逐顏開地直呼：「這次終於能夠出席了！」

因疫情原因沒有出席細仔本科畢業禮。（小紅書@黃一山）

修讀心理學專業。（小紅書@黃一山）

父子皆為名校高材生

據了解，黃一山的細仔黃頌匡是不折不扣的頂尖學霸，大學時就讀於英國名校倫敦大學學院（UCL），並考獲二級A榮譽學士學位。畢業回國後，他成功考入北京大學攻讀心理學碩士。事實上，黃一山自己也是高學歷一族，畢業於香港中文大學社會學系，及後取得英國赫爾大學工商管理碩士，次子可謂完美遺傳了優良基因。

細仔在UCL畢業考獲二級A榮譽學士學位。（微博@小龜黃一山）

黃一山畢業於香港中文大學社會學系，及後取得英國赫爾大學工商管理碩士。（陳順禎 攝）

黃一山。（陳順禎 攝）

「細龜」黃一山以演出星爺的電影而闖出名堂。（微博@黃一山）

奔波商演獨力撐起患病長子

黃一山多年來始終堅持「教育優先」理念，背後的付出更令網民動容。他的大兒子黃頌衡不幸患有罕見病「腦白質發育不全症」，需終身依靠輪椅代步並接受持續治療。為了籌集長子的巨額醫療費及次子的學費，年過六旬的黃一山近年在內地四處奔波接商演，同時經營餐飲與修腳店舖。如今次子學成畢業，黃一山多年來的辛苦付出總算苦盡甘來，贏得大批網民由衷的敬佩與祝福。

細龜於1995年迎娶內地妻子杜婷婷，同年誕下大仔黃頌衡，5年後再誕細仔黃頌匡。大仔於7歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症 。（微博圖片）

黃一山大仔患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症。（微博圖片）

兄弟感情深厚。（小紅書圖片）

跳得好賣力。（抖音＠黃一山）

黃一山目前在廣州居住。（黃一山微博圖片）

黃一山與太太杜婷婷在「520」的浪漫日子，分享二人的愛情故事。（小紅書）

黃一山與太太杜婷婷在「520」的浪漫日子，分享二人的愛情故事。（小紅書）