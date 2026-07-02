可人Kelly曬方媛「黑圖」 P圖只P自己被網民批心地差：勁有機心

天王郭富城一家四口昨日（1日）現身馬場力撐受駒「舞林寶典」，城城拖著老婆方媛及兩位千金到場，期間城城細心照顧老婆和囡囡，更抱起女兒，一家四口手拖手，非常溫馨。城城與方媛人氣極高，去到邊都成為合照對象，同樣現身藝人劉子儀（可人Kelly）都成功同城城合照，不過卻因為拍攝方媛「黑圖」及P圖只P自己而被網民鬧爆。

天王郭富城與方媛現身馬場力撐受駒「舞林寶典」。（小紅書）

城城一家四口現身馬場。（小紅書）

期間城城細心照顧老婆和囡囡，一家四口手拖手。（小紅書）

劉子儀性感打扮入馬場偶遇郭富城夫婦

同樣身在馬場的藝人劉子儀（可人Kelly）昨晚在社交平台分享多張在馬場偶遇郭富城、方媛及樂易玲的照片，並留言表示：「今日1/7香港🇭🇰回歸入馬場🐎 熱鬧的沙圈，優雅的午後。偶遇城城夫婦與TVB樂小姐、郭富城音樂總監譚國政係沙圈，都是歲月格外溫柔以待的人。生活中的不期而遇，大抵就是最美好的調味劑。✨」

同樣身在馬場的藝人劉子儀（可人Kelly）昨晚在社交平台分享多張在馬場偶遇郭富城、方媛及樂易玲的照片。（threads）

可人Kelly以一襲白色連身短裙谷胸上陣，自拍時更高炒曬驕人身材。（threads）

可人Kelly每張照片都有高度磨皮效果，P圖痕跡非常明顯。（threads）

可人Kelly被質疑P圖。（threads）

P圖只P自己被網民狠批心地差

在可人Kelly分享的照片中，可見她以一襲白色連身短裙谷胸上陣，自拍時更高炒曬驕人身材。不過有眼利的網民留意到，可人Kelly每張照片都有高度磨皮效果，P圖痕跡非常明顯，同時她分享了方媛無濾鏡的原圖，被網民質疑每張只會P圖P自己及身旁女友人，更留言鬧爆：「自己就P盡 方媛就直出」、「我都想講呢個p圖呀姑好黑心」、「呢啲係咪心地唔好囉？大家都係女人？點解你做到咁賤格呢？」、「真係心地唔好 一係大家一齊唔好p 一係就幫所有人p哂 方媛純粹係太瘦，加上燈光效果，現實會靚好多」、「心地勁差😂」、「勁有機心🤭」、「女人總是為難女人」。

可人Kelly偶遇城城。（threads）

可人Kelly分享了方媛無濾鏡的原圖，被網民質疑每張只會P圖P自己及身旁女友人。（threads）

同樂小姐合照。（threads）

有網民認為方媛的「黑圖」其實只是燈光問題，亦有人在留言區分享了在馬場見到可人Kelly無濾鏡的生圖，更指真人比照片相差甚遠：「你嗰啲樣全部都P到AI咁，仲要淨係P自己」、「邊解同真人差甘遠，p得正常D啦」、「阿姐 撻地彎咗....」、「P圖機心婊😌」、「方媛生圖都靚過你」、「呢位P圖阿姑邊位？ 」、「唔係P 係過度AI」。

有看不過眼的網民分享了可人Kelly沒有P圖的生圖。（Threads）