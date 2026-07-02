楊思琦6歲細仔患病入院全程陪伴照顧　期間仍需開直播賺錢極辛苦

現年47歲的楊思琦是2001年港姐冠軍，她當年還獲得了最上鏡小姐、網上最奪目小姐、纖體美態獎、最甜美笑容佳麗獎和最修長美腿佳麗獎，是香港小姐競選史上奪獎項最多的六料冠軍佳麗，入行後又獲無綫力捧。不過，她在2011年與拍拖9年的李泳豪分手，當時因女方搭上內地跳水運動員吳帥，之後更未婚生女，人氣急劇下滑。其後她又跟神秘老公誕下細仔。近年楊思琦為養家轉戰內地發展，每晚開直播工作高達十幾個小時，經常播到凌晨，可謂相當辛苦。她亦經常會於社交平台同大家分享生活點滴與近況。

楊思琦。（Threads截圖）

楊思琦近日出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，伍姑娘一坐低已連環爆料，講到思琦當年在拍劇時被集體欺凌。（YouTube@ HOY媒體網絡）

楊思琦不禁落淚。(影片截圖)

6歲細仔患病入院全程陪伴照顧

楊思琦今日在社交平台上載了一段影片，曬出了6歲細仔Kody生病住院的畫面。從楊思琦分享的短片可見，她與仔仔疑似身處於兒童醫院內，Kody一臉倦容躺在病床上休息。楊思琦在病床邊陪住仔仔，又溫柔地哄着仔仔，輕撫他的頭安撫他。她在文案中寫道：「愛你，你好勇敢呀！#因為我愛你」，盡顯母愛。楊思琦的仔仔入院後，她仍需要開直播工作賺錢養家，要到醫院照顧仔仔又要開直播，真的很辛苦。評論區的留言都在為她母子倆打氣，有網民就透露Kody是感冒入院，現已出院了。Kody的生父從未曝光，身份成謎，外界甚至戲稱其為「虛擬老公」。楊思琦曾公開澄清指老公絕非坊間所指的虛擬人物，只是對方身為圈外人，希望保持低調輕鬆的生活。

楊思琦的仔仔患病入院了。(抖音截圖)

楊思琦陪住仔仔。(抖音截圖)

楊思琦的仔仔患病入院了。(抖音截圖)

楊思琦是個好媽媽。(抖音截圖)