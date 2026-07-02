梁珊逝世｜去年激罕受訪中氣十足　花名降落傘惡過阿姐

前TVB女星、有「御用惡女」之稱的資深藝人梁珊，今日（2日）驚傳離世消息，資深電視製作人楊紹鴻於社交平台發文透露，收到梁珊兒子通知，指珊姐已於昨日（7月1日）與世長辭，其兒子其後亦向傳媒證實噩耗。

消息令人震驚！（截圖）

資深傳媒人楊紹鴻於Facebook寫道：「突然收到你兒子Alex通知你琴日突然離開嘅消息，實在不敢相信，前一排仲一齊食飯，我哋仲約好⋯⋯點知……親愛的珊姐，一路好走⋯⋯永遠懷念同你合作嘅日子」。

梁珊在6、70年代出道，初入行主力拍國語片，其後先後加入麗的電視、無綫電視和亞洲電視，在電影《精裝追女仔》中飾演張敏媽媽「刁太」，以及在《富貴逼人》飾演電視台高層「呂魔頭」，令她的「御用惡女」形象深入民心。直至1999年，梁珊突然沒有再拍戲，淡出幕前並到加拿大生活。去年梁珊罕有現身接受鍾慧冰的YouTube的節目《冰姐的花樣人生》訪問，外貌保養得與實際年齡不相乎，而且中氣十足，狀態極佳，完全不似已年屆80歲。

梁珊接受冰姐訪問，二人言談甚歡。（YouTube@冰姐的花樣人生）

鍾慧冰讚梁珊觀感年紀好後生，梁珊笑言不用「動刀動槍」（醫美），一直有做運動，而且在媽媽肚裡12個月才出世，她說：「身體好，我好多謝我媽媽，你知唔知我係陀12個月出世，入咗醫院3次都生唔出，跟住出嚟似人哋孖胎，好大隻、成身毛，仲要有牙仔添，我老豆話又係女呀，嘆氣，我媽講我知。我先天營養好足，係咪要多謝我阿媽！」鍾慧冰笑她中氣咁好，是否是靠「平時鬧人」？梁珊說：「依家仲有做運動，一星期去做四次瑜伽，仲有跳印度舞，學咗個人靈活啲。」

梁珊出身富裕家庭，爸爸曾反對她入行，還打算開幼稚園讓她管理（YouTube@冰姐的花樣人生）

梁珊喺《新紮師兄續集》飾演曾華倩阿媽。（電視截圖）

反對女兒同「杰佬」梁朝偉一齊。（電視截圖）

梁珊曾參與演出劇集《回到未嫁時》。（電視截圖）

梁珊喺《精裝追女仔》中飾演張敏媽媽「刁太」。（電影截圖）

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梁珊從小已想入演藝界，但遭家人反對，要她完成學業才可以入行，她說：「我爸爸係律師，媽媽係婦產科畢業學生，本來爸爸諗住喺香港開間幼稚園畀我打理，但係我同爸爸講，我都係對娛樂圈有興趣，爸爸話驚我學壞，我就同佢約法三章，我保證你個女兒一定會出於污泥而不染，我到今時今日都好對得住爸爸。」

梁珊已80歲，但仍然中氣十足。（YouTube@冰姐的花樣人生）

梁珊曾演出電影《富貴逼人》。（電影截圖）

梁珊說話一向快人快語，在行內有個花名「降落傘」，鍾慧冰解釋：「佢正直愛出頭，因為大過阿姐，惡過阿姐，乜都講，見唔啱就講。梁珊透露1984年拍《楚留香之蝙蝠傳奇》時苗僑偉被改花名，她說：「我唔敢認，佢哋話最大把遮係咩遮？我話我係Fruit Punch嗰把，佢就話唔係，係佢哋噏之嘛，我又冇同意，不過我又冇反對，咁未算囉，同人拗咩啫？」除做演員外，梁珊有一段時間更在電影學院擔任講師， 但她都試過因為「多嘴」而收口：「嗰陣拍外景，細細聲同導演講話佢機位反咗，如果我唔講嘅話，到時一定要返嚟補戲，點知傳出去話我多嘴。」梁珊多年來都少談感情事，她覺得是私人事，對其他人而然只是八卦新聞，所以一向避談，但原來她早已有另一半。

梁珊說話一向快人快語，在行內有個花名「降落傘」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

梁珊被封「御用惡女」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

做女人最重要有自信。（YouTube@冰姐的花樣人生）

拍過唔少亞視劇。（亞視截圖）

近年與一班老友記相聚。（ig圖片）

近年與一班老友記相聚。（ig圖片）