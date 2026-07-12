傅穎專訪｜童年缺愛自卑　入行遭母反對：話我嘅性格一定被人鞭屍

現年41歲的傅穎（現名傅寶誼，Theresa）近期推出新歌《成年禮》，用歌聲道出人生要歷經挫折才會成長的親身領悟。當年以女團Cookies成員身分出道的傅穎，演藝路上一路走來堪稱波折重重，從早期的被隊友排擠、合約官司、以及遭遇感情與事業的雙重打擊；到轉戰內地後驚遇瘋狂經理人，乃至近年直播帶貨被指「忽然富貴被包養」，大家總為這個名字貼上「負面」標籤。今集《由零說起》請來傅穎做嘉賓，親自剖白這些年的內心世界，揭開其鮮為人知的一面。一切得從她那個缺愛且自卑的童年說起。



傅寶誼（傅穎，Theresa）接受《香港01》「由零說起」專訪，除了宣傳新歌《成年禮》外，還剖白入行至今的心路歷程。（葉志明 攝）

傅穎近期推出新歌《成年禮》，唱出人生要歷經挫折才會成長的親身領悟。

童年缺愛且自卑 媽咪偏愛弟弟

傅穎給自己的童年結論是「一個缺愛且自卑的人。」她透露自己生長於傳統福建家庭，有姐姐和弟弟，童年家境不算好，一家五口擠在一間房，另一間房則分租給一位姐姐。5歲生日時，房客姐姐送她一個陶瓷娃娃，卻被弟弟打爛，她即刻向媽咪告狀，但媽咪非但沒有安慰，反而責怪她：「不過是弄壞了個娃娃而已，為什麼要罵弟弟？」 由於弟弟是孻仔備受溺愛，姐姐則自小口才了得，現職律師；夾在中間的傅穎則膽小、不愛說話。她坦言7歲時曾試過晚上跪在床頭祈求上天：「希望我媽咪可以愛我多一點。」

傅穎給自己的童年結論是「一個缺愛且自卑的人」。（葉志明 攝）

傅穎成長於傳統福建家庭，媽咪溺愛弟弟，她7歲時曾每晚跪在床頭祈求上天：「希望我媽媽可以愛我多一點。」（受訪者提供）

曾遭校園欺凌 被鎖廁所淋水痛罵「醜八怪」

這種自卑一直延伸至校園生活，傅穎自言在學校喜歡貼著牆走路，中學時期更曾遭遇欺凌。她憶述有日自己戴著黃色髮箍，很開心，豈料小息去操場女廁時，被高年級的學姐突然鎖進廁格內，對方更邊向她淋誰邊罵她「醜八怪」。面對無緣無故被欺凌，傅穎回想自己當刻的反應才是最大的問題，她沒反抗，也沒流過一滴眼淚，開門後靜靜地回隊伍排隊，靠課室的風扇吹乾衣服。「那時候我不是因為堅強而不流眼淚，是我好像沒有了這個功能。」 這種壓抑困擾了她足足四十年，一直到她40歲在內地參加綜藝節目時突然淚崩，足足哭了一個多小時。

傅穎的自卑一直延伸至校園生活，她自言在學校喜歡貼著牆走路。（受訪者提供）

中一父母離異 媽咪打兩份工撫養三姐弟

在中一、中二的時候，傅穎經歷了父母離異，但她沒感到不開心，反而覺得「寧願是這樣」，因為眼見父母爭吵多時。其後，媽咪日夜打兩份工湊大三姐弟，傅穎大讚媽咪是一個很堅強的女人，自言也會主動做家務幫輕對方，她那時負責擦地板，「很多人說我的手像60幾歲，因為那時沒拖把，我經常好像《阿信的故事》那樣，把布扭乾然後擦地板，所以都皺皮了」。

傅穎大讚媽咪是一個很堅強的人，與爸爸離婚後，日打兩份工湊大她們三姐弟。（葉志明 攝）

愛頂嘴成媽咪「出氣袋」 家姐玩火被連累

但亦因為愛頂嘴，傅穎成了母親發洩壓力的對象，「因為我的性格是有話直說，但有時在媽咪角度，她可能更需要一個安慰。最近我和媽咪聊天，她笑說我那時那麼愛頂嘴，不罵你罵誰。」傅穎又很難忘，有次姐姐玩火燒紙扔到街上遭鄰居投訴，姐姐醒目地一秒認錯獲放行，而自認傲骨的她卻因堅持沒參與而「死跪到底」，最終被媽媽「屈打成招」才屈服。

傅穎與任職律師的家姐感情要好。（微博圖片）

因「懶」參加《城市驚喜》

不少人以為傅穎自小擁有明星夢，但她坦言小時候有許多意想不到的事情發生。I人性格的她，透露在中一時因為想唱歌，故鼓起勇氣參加了學校歌唱比賽，雖然內心害怕但仍成功殺入決賽。她回憶道：「第一首歌是唱《加爾各答的天使－德蘭修女》，這首歌很難唱。我在準決賽的時候唱得不錯，去到決賽的時候出事了，一上台就馬上跌倒了，然後就『發台瘟』。」

傅穎自爆當年參加《YES!》的「城市驚喜」，全因一個「懶」字。（葉志明 攝）

至於後來16歲時為何會參加《YES!》的「城市驚喜」，傅穎笑指全因一個「懶」字：「當時我身邊所有同學都去做暑期工，我覺得應該要努力一下，於是就選擇一些我覺得輕鬆一點的工作。」 當時高高瘦瘦的她從未覺得自己漂亮，全因同學幫忙拍照並寄出表格，才誤打誤撞成功錄取成為兼職模特兒，記得當時拍一次照片的酬勞大約有500至1000港元。

傅穎最初由模特兒做起。（葉志明 攝）

入行遭媽咪反對：話我嘅性格一定被人鞭屍

中五會考後，傅穎以14分順利升讀中六。不過，她在中六僅讀了一個學期便毅然決定輟學。雖然就讀名校，但她當時對學業充滿困惑：「我不明白我當時讀的東西有什麼用，地理知道石頭是什麼構造，究竟對我將來有什麼用？我當時想不通。」她透露自己原本喜歡畫畫，想修讀美術，卻遭到母親反對，要她修讀會計：「媽咪說畫什麼畫？你畫畫出來能賺到錢嗎？」由於傅穎對數字極不敏感，讀會計也讓她感到非常痛苦，決心輟學入行。

傅穎稱當年媽咪極力反對她入行，還說以她的性格，在複雜的娛樂圈，一定會被人鞭屍。（葉志明 攝）

對於輟學投身娛樂圈，傅穎稱媽咪非常反對，但她完全明白媽咪當年的擔憂，「因為她覺得娛樂圈是一個很複雜的環境，如果我這樣的性格去到，一定被人……嘩，鞭屍一樣。」 儘管如此，時至今日回望過去，傅穎直言從不後悔：「我覺得這是上天的安排，現在回望，其實所有事情都有鋪排。」

被選中成為Cookies出道 揭面試受訓過程

隨後，傅穎在模特兒公司的引薦下前往唱片公司面試。她回憶被帶到一間坐滿女生的卡拉OK房間，所有人被逐一叫進去面試。當時她選唱了梁詠琪版本的《非走不可》，僅唱了半首，對方就說：「行了，你出去等通知吧。」 最終她放棄了另一間公司的機會，選擇了EMI，並成為了Cookies的成員之一。

傅穎當年在模特兒公司的引薦下前往唱片公司面試，最後成為Cookies一員出道。（葉志明 攝）

當時唱片公司銳意將Cookies打造為港版「Morning娘」，傅穎稱出道前眾人曾接受舞蹈與唱歌訓練。她自嘲剛開始學跳舞時完全是「同手同腳」，於是她在家中瘋狂練習，進步不少：「練習到後來，可能會叫幾個跳得好的帶頭領跳，我就變成可以領舞的那個。」

認性格內斂不擅社交 身體弱常「失蹤」

但由於性格內斂，群體生活對傅穎來說，也是一大挑戰。她坦言自己是一個不擅長社交的人，所以不懂同時與很多人相處：「可能有兩、三個的話也還可以，但一到很多人的時候，就會變成一個非常安靜的人。」 被問到當中與誰最投契，傅穎透露當時與Stephy（鄧麗欣）及Kary（吳雨霏）說話最多，Miki（楊愛瑾）則是後來才加入。

Cookies一出道便爆紅，傅穎形容當時忙得根本不知道發生什麼事。（資料圖片）

Cookies一出道便爆紅，傅穎形容當時忙得根本不知道發生什麼事，每天都在完成公司安排的工作，連睡覺的時間也沒有。她透露，當時公司安排成員入住兩房宿舍，大概有六名成員一起生活，「那時我和Stephy是睡同一張床，另外Gloria（陳素瑩）和Angela（區文詩）是同一間房。」

傅穎自小體弱多病，面對女團密集式工作，令她身體負荷不了經常病倒，因此缺席部分工作。（心急人上）MV截圖）

然而，傅穎自小體弱多病，3歲患支氣管炎、5歲有哮喘，入行後的高強度工作令她身體負荷不了，經常要入院吊鹽水，最後不得不回家由媽媽照顧，並導致她在Cookies的多個作品中「無影」：「譬如說拍寫真，然後就發現有一堆寫真相是沒有了我的。或者是拍MV，我只有開頭沒有結尾，或者中間沒有了，就因為我突然間病倒或者要入醫院。」

曾無預警遭集體排擠孤立 拍劇被成員指著罵

不過傅穎沒想到，病好回來後，一切都變了，「排擠是毫無預警的一件事。我想到的就是，有一段時間我經常都生病而沒有和大家一起，但當我病好回來，覺得一切都不一樣了，這是會感覺到的。」她當時詢問Stephy：「為什麼她們會這樣？」但對方只回應一句「不知呢」。傅穎更大爆，有晚在大巴士上拍攝網劇《百分百感覺冬日戀曲》，當天她身體是非常不舒服，但竟然有成員指著她來罵，「是真的指著我來罵。（是誰指著你來罵？）這個不可以說。但我想說的不是被她們指著來罵，而是我被指著罵後，都沒有任何反抗，然後就下車，然後那晚我就全身起風癩。」

傅穎在Cookies時候，曾無預警遭集體排擠孤立。（葉志明 攝）

傅穎稱她當時病好「歸隊」時間，發現一切都變了，在拍攝網劇《百分百感覺冬日戀曲》，被指住來罵。（《百分百感覺冬日戀曲》劇集截圖）

定義與Stephy關係：曾經的前隊友

後來Cookies「變陣」，由「九餅」變「四餅」。縱然在不開心的工作環境中過得不開心、越來越收起自己，但傅穎從沒想過退出：「雖然說被排擠，但她們不是全世界，被排擠是一回事，不開心是一回事，但工作是另一回事。」她回想「四餅」時期有段時間大家關係也不錯，她有出席成員的生日會，跟Kary和Stephy還一起拍貼紙相，可是後來有段時間就變了，例如成員們本來在車上談笑風生，但她一上車，大家就會靜下來，甚至跟別人說話也遭到無視，「我那時不知道什麼是調節，只是自己不開心。（有沒有回家哭？）當然有啦。」

後來Cookies「變陣」，由「九餅」變「四餅」。傅穎表示有段時間與大家關係也不錯，她跟Kary和Stephy還一起拍貼紙相。（《貪你可愛》MV截圖）

多年來，外界一直將傅穎與Stephy塑造成「宿敵」，是非講足20年。被問到如今如何定義兩人的關係時，傅穎淡淡地表示：「現在嗎？曾經的前隊友。（未去得回朋友？）看你朋友的定義是什麼。」她直言，大家理想組合裡每個人都是好朋友，但人與人之間講求的是緣份：「可能在我們身邊亦都有很多人，可能是跟我又說一些東西，跟她又說一些東西……其實人與人之間就是講緣分，如果有緣分，依然可以做到朋友；但如果沒有了這個緣份，你怎樣強迫都沒用。」問到二人還有沒有機會合體再唱《親朋勿友》？傅穎笑言這個就要看機緣：「我永遠都不會把話說得太死，我覺得什麼都有可能，沒有絕對。」

傅穎稱現時聽回以前女團時期的舊歌，依然很有記憶。（《眼淺》MV截圖）

視Cookies經歷為「人生的一課」

Cookies的是非纏繞著傅穎20多年，如今回望過去，她形容為這段經歷是「人生的一課」，「我這樣說你們可能會覺得我在敷衍，但我真的覺得是一課，如果以前的我去答這個問題，可能是會有些門面說話，但現在的我就會覺得......我相信人生是有劇本，有些事情必須要去經歷，但這些事情是否一定不好呢？凡事都有兩面，你只顧不好一面，就看不到好的一面。如果我以前不是發生那麼多令我成長的事，也不會有現在的心境。」傅穎更直言每當聽回昔日的《心急人上》、《宇宙最強》及《最後一塊》等歌曲時，她依然非常大感受，「很多這些珍貴的畫面，我都會記得的。」

多年來，外界一直將傅穎與Stephy塑造成「宿敵」，是非講足20年。《親朋勿友》MV截圖）

傅穎不抗拒再與Stephy「合體」。（葉志明 攝）

單飛發展陷極度迷惘 「變樣」自救

2005年Cookies各自單飛發展，傅穎正式進入極度迷惘時期。相比起其他隊友拍戲、唱歌、做組合有清晰路線，公司卻覺得她樣子沒特色，又沒有什麼過人之處，不知如何打造她，令她當時工作量大減，除了合唱歌《自欺欺人》和少量廣告外，天天只能留在家中，「在屋企無所事事，凌晨三、四點在拖地、洗碗。」

傅穎回想當初單飛發展時陷入極度迷惘。（葉志明 攝）

當時面對可能隨時失業、再無機會出唱片的危機，傅穎決定自救，大膽改造成「金髮日系妝容」，成功引起話題。（《不能哭了》MV截圖）

「當所有人都不看好你的時候，你都要找個方式救回自己。」傅穎最後決定自救，大膽改造成「金髮日系妝容」，剪瀏海、戴上美瞳「大眼仔」，瞬間引來極大迴響。她自言本身對美醜毫無概念，更舉例當年為劇集《戀愛自由式》訓練時，劇集安排了記者探班，她原本以為游水不用化妝，於是她便素顏出席，結果到場才發現「全部人都化了妝」。甚至有次回家洗完澡卸了妝，接到公司緊急通知要出席加州紅的活動，她不想再重複一次卸妝洗澡，便直接戴著一副近視眼鏡、頭髮沒弄就素顏上陣拍照，「因為那時我並不覺得漂亮與不漂亮是那麼重要，直至當我知道可能是最後一次有得出唱片的機會，知道面對隨時失業，我才開始整理自己外貌。」

傅穎自爆以前對美醜毫無概念，更試過素顏出席劇集《戀愛自由式》記者會。（微博圖片）

寫書殺出血路 親解驚現「UFO」之謎

在工作不多的時候，傅穎亦有寫文章，後來更寫起書來，並於2006及2007年推出《甜蜜蜜》與《我和陽光在一起》，且銷量不俗，成功殺出一條「才女」新血路。不過每次講到傅穎出書，大眾自然聯想到她在書展宣傳時的「UFO怪風露底事件」上。面對坊間質疑她故意製造新聞，傅穎無奈反問：「你真的覺得我自己拿風扇吹起自己的裙子嗎？其實有些事情就是那麼有趣，有誰會想到在天橋會突然有陣風，而且還有那麼多人，如果是有風扇，大家都會拍到。」她直言當時非常不開心，因為沒有一個女仔會喜歡這樣被拍，並強調「那條真的只是打底褲」。

傅穎親解當年「UFO怪風露底事件」之謎，直言：「沒有一個女仔會喜歡這樣被拍。」（葉志明 攝）

想睇更精彩和完整的專訪內容，一定要留意《香港01》YouTube，等傅穎親自同你「由零說起」！