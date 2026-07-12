傅穎專訪｜出書被要求造新聞鬧前隊友　北上遇恐怖經理人裸照威脅

入行25年，傅穎（現名：傅寶誼，Theresa）受盡酸民狙擊。她日前在《香港01》「由零說起」專訪中，自言其實並沒有大家想像中堅強，高冷的外表，只是她為自己塗上的一層保護色。傅穎坦言，回看過去找不到哪一件事是最委屈，因為「全部都挺委屈的」，過去的經歷對她而言「簡直黑暗」。而面對種種委屈，她腦海曾無數次閃過想不開的念頭，直至近年皈依佛門才真正學會活在當下。另外，傅穎還親解當日「講粗口打冷震」原因，及剖白被嘲「吃了屎的女孩」的真實感受。



傅穎接受《香港01》「由零說起」專訪時，剖白了入行25年的心路歷程。（葉志明 攝）

遭金牌大風提告 揭得罪TVB內情

2009年，在傅穎身上發生了不少事，其中一單一定是與前經理人公司金牌大風的合約風波。她說當時被金牌大風的高層召回公司洽談，當時一名男高層與一名女高層直接了當地對她說：「Theresa，我們未來不會再投入資源捧你了。」並表明接下來公司會捧其他藝人。傅穎眼見合約還有一年半，便主動提出提早解約，對方當時亦一口答應，令她一度覺得高層「深明大義」。怎料翌日各大報章頭版竟是「Theresa得罪TVB，金牌無條件解約」。傅穎看到新聞後感到非常愕然與百思不得其解。在諮詢姐姐及律師朋友的意見後，她於翌日向公司發信表示「接受解約Offer」，結果此舉激怒了公司男高層，對方隨即發信揚言要告她，事件最終鬧上高等法院。

傅穎的星途充滿荊棘。（葉志明 攝）

對於「得罪TVB」一事，傅穎透露起初以為是公司無中生有編造出來的，但後來她親自接觸到TVB高層後，才證實自己真的得罪了對方。原來TVB經常找她做訪問，惟當時負責電視台宣傳的同事可能私事繁忙而沒有帶她出席，亦從未向她提及相關邀約。得知真相後的傅穎直言感到十分抱歉，並不停向TVB方面道歉。

轉投星皓發展不似預期 出書被要求罵前隊友

而在官司期間，不少公司主動接洽傅穎。她坦言當時抱著「跟第一個老闆談完，再跟其他老闆談好像不太好」的單純想法，在見了第一間公司（星皓娛樂）後便決定簽約。然而，進入新公司後，現實卻與想像大相徑庭，更發生了許多令她崩潰的事情。

傅穎回憶轉投星皓發展不似預期，甚至曾向她提出更改與出版社合作的新書內容，要求她寫文章辱罵前隊友，令她當場崩潰。（葉志明 攝）

傅穎回憶道，當時她與出版社合作出書，本與公司無關，但老闆想她能有更多曝光，於是同事向她提出更改新書內容，要求她寫文章「罵前隊友」。傅穎直言當刻是瘋了，在公司大吵大鬧、痛哭拒絕，直言：「我不可以做這件事！因為那時負責媒體宣傳的同事，是覺得在我身上是可以擺很多很衰的新聞。」傅穎曾質問媒體宣傳同事「為什麼？」，對方的回覆是：「你這個新聞在誰的身上是不行的，但在你身上可以，因為你受到囉！」傅穎無奈表示外界以為是她喜歡故意製造新聞，卻不知她只是被動，因此一直承載住「負穎」的稱號。雖然如此，她表示在星皓娛樂期間亦曾推出過如《加加夫人》等一些很不錯的作品，當時更成功邀請韓國排舞師排舞，這方面她至今仍非常欣賞。

「驚」歷黑白顛倒：覺得全香港人都唔鍾意我

到了2011年，傅穎的事業與感情遭逢毀滅性打擊。她形容外界看到的只是「冰山最頂那一點」，海底裡還有更大一部分是大家看不到的。那一年，她深刻體會到原來在這個世界上，真的有黑白顛倒，「雖然現在很多人說黑白顛倒，但沒有親身經歷過的人，其實是很難感受那一刻的震撼。我想在我人生中，有兩個詞彙是我比較深刻，其中一個便是『傅穎死狗道歉』。」傅穎直言這已經上升到人身攻擊與侮辱的維度，意圖透過打壓來摧毀她的自尊心。

在2011年，傅穎的事業與感情遭逢毀滅性打擊，她深刻體會黑白顛倒的震撼，當刻甚至覺得全香港人都不喜歡她。（葉志明 攝）

在鋪天蓋地的負面輿論壓力下，傅穎陷入情緒低谷，差不多有三個月的時間沒有離開過家門，每天以淚洗面、不停看書，全靠朋友買外賣送上門。她更表示：「那一刻，我覺得全香港人都不喜歡我。」因為害怕被人責罵，連街都不敢去。

被放逐返內地 日食兩包印尼公仔麵醫肚

在星皓娛樂的後期，傅穎的大部分時間都處於工作比較少的狀態，生計大受影響，全靠過往不愛亂花錢所累積的積蓄支撐。後來她被「放逐」送回內地發展，全身上下只帶了5萬元人民幣。她原以為足夠生活，卻發現現實困難重重。 傅穎笑言當時身邊最貴重的物品，是一個價值700多元用來煲湯煮飯的壓力鍋。而為了省錢，她曾有兩個月的時間，每天只靠吃兩包便宜的印尼公仔麵和喝水過活，導致身體變得非常消瘦。最終，傅穎無法忍受這種情況下，決定與公司洽談解約，並感謝當時的老闆願意放手讓她離開。

傅穎稱當年被公司「放逐」送回內地發展時，為省錢曾有長達兩個月的時間，每天只靠吃兩包便宜的印尼即食麵和喝水過活。（葉志明 攝）

內地試鏡擊敗二百人奪女主角 演技首被認可

談到當初與香港公司解約後再度返回內地發展，傅穎直言當時剛巧有一部民國時期的內地劇《午夜蝴蝶》正在尋找女主角，劇組在試鏡了眾多演員都不合適，後來看到了她的資料，便邀請她前往北京與導演見面。導演一看到她，便認定她就是想找的類型，最終擊敗了兩百多人奪得這個角色。

傅穎當年在內地擊敗二百人，奪得劇集《午夜蝴蝶》的女主角。（微博圖片）

傅穎在劇集《午夜蝴蝶》中以旗袍示人。（微博圖片）

為了演好角色，傅穎特意聘請北京老師上課，希望提升普通話水平。在拍攝時，她堅持使用自己的原聲，這段全心全意投入的拍攝過程讓她非常開心，「完全投入在拍攝的時候，我終於知道為什麼我很想做娛樂圈，其實我是很享受工作的時候，全心全意去做。很多人可能會覺得我是很需要新聞的人，但其實我只是想做自己想做的事情。」她亦提及在拍攝長篇電視劇《新龍門客棧》時，曾主動協助修改未完善的劇本，獲得導演、編劇及同劇演員的認可；甚至有老闆透過助理傳訊息讚賞其演技，令她第一次在演戲上感受到被讚揚的快樂。

遭恐怖經理人「裸照」威脅：佢知我有男朋友後發癲

傅穎當時隻身在內地發展，問到期間有否試過遇人不淑或被欺負，傅穎坦言曾遇過一個令她非常頭痛和恐怖的人。當時她已離開舊公司，而舊公司的一位經理人同樣離職並轉為獨立經理人。對方得知她要到內地拍戲，便主動提出為她遞交資料及帶領她，豈料卻演變成一場惡夢的開始。

傅穎在內地發展時驚遇恐怖經理人，對方還在其耳邊進行言語恐嚇。（葉志明 攝）

傅穎透露，對方在得知她結識了男朋友後，懷疑因控制慾作祟而徹底發瘋，不僅到片場搗亂，更偷走了她的身份證，後來甚至拿了多人的身份證去借錢。而最恐怖的一次經歷，是她前往出席一個活動時，該名經理人刻意購買了同一班機的機票尾隨傅穎，並在其耳邊進行言語恐嚇。

傅穎重提這位經理人依然心有餘悸。（葉志明 攝）

傅穎回憶道：「在上飛機之前，會經過一條登機橋，我真的在那裡被她嚇到暈倒了。」她指出，對方不停在她耳邊說要如何害她、抹黑她，更威脅說：「如果你不聽我的話，我就說我拍過你裸照。」面對已經失控的經理人，傅穎為了保住人身安全，當時強逼自己冷靜，並在到達酒店後向對方假意迎合，聲稱會繼續合作以安撫對方。問到為何不馬上報警，傅穎無奈解釋：「那一刻你怎樣報警？她控制住你，拿住你的電話。」這個驚恐經歷亦令傅穎留有陰影，自此決定不再聘用任何經理人。

帶貨逆襲闢謠「被包養」：每一分錢都係努力得嚟

近年，傅穎活躍於直播帶貨，原來這源於「口罩時期」。她稱當時眼見不少演員紛紛轉型，遂決定作出嘗試，最初是做娛樂直播，跟粉絲聊天、唱歌；後來再轉戰直播帶貨。傅穎稱一開始她跟隨公司的方向，選品由她決定，主要是女裝設計師品牌，但發現商品交易總額（GMV）卻未如理想。後來她決定不跟從公司套路，將衣服搬回自己的衣帽間實行自主獨立直播，結果就上了軌道了。

傅穎近年活躍直播帶貨，原來一切源於2022年「口罩時期」。（小紅書圖片）

傅穎將衣服搬回自己的衣帽間進行直播帶貨。（IG圖片）

為了追趕GMV，傅穎試過整個星期每天都開播，早上直播完晚上再開播。她透露最高營業額的一場，正值全公司同事都確診COVID病倒，她獨自一人將所有衣服搬回家開播，結果創下最高紀錄，而自己也在翌日確診病倒。

傅穎霸氣反擊忽然富貴質疑「被包養」。（IG圖片）

對於有網民經常揣測她「忽然富貴」、質疑她「被包養」，傅穎顯得相當激動。她自言並非真的富有，但所賺的每一分錢都是靠自己努力得來的血汗錢。她更反擊這些酸民心態自卑：「有些男人說這件事，通常都是自卑的男人才會這樣說。一個自卑心態的人，他們才會看別人的時候，會覺得別人的所得，全部都是因為靠美色，總之他們會覺得不勞而獲。」她更坦言，最令她痛心的是連女網民也加把口：「你自己也是一個女人，她們罵我的同時，其實是在侮辱自己。」

傅穎自言並非真的富有，但所賺的每一分錢都是靠自己努力得來的血汗錢。（葉志明 攝）

面對委屈以淚洗臉 曾無數次想不開

入行25年，傅穎直言回看過去找不到哪一樣是最委屈的，因為「全部都挺委屈的」，過去的經歷對她而言「簡直黑暗」。她透露自己並非經常向人訴苦的人，所有不開心與不明白都只能靠自己消化，然後躲起來哭，會不開心、會不明白：「你們有沒有搞錯，我說的全部都是真話，你們不相信我。沒有人相信我說出來的每一句真話，大家都覺得我是在吹水。」

傅穎直言回看過去找不到哪一樣是最委屈的，因為「全部都挺委屈的」，過去的經歷對她而言「簡直黑暗」。（葉志明 攝）

她坦言腦海曾無數次浮現偏激、想不開的念頭，因為知道每天六時後，自己就要面對新一輪的輪番攻擊。過去傅穎給人感覺冷靜，即使面對記者尖酸刻薄或本末倒置的問題，在鏡頭前也從未滴過一滴眼淚，但她直言這個「冷靜」，只是為自己塗上的一層保護色，直到40歲之後，她的心終於放開，才敢在別人面前流淚。

面對連番攻擊，傅穎當時腦海無數次浮現想不開的念頭。（葉志明 攝）

傅穎更以心理學的角度，用「骯髒池塘與魚」來比喻自己當年的格格不入與自卑： 「我發現格格不入的人，才是心理健康的人。你試想一下，當一條魚進入一個很骯髒的池塘，牠一定會痛苦、掙扎、想逃離。如果一條魚在一個很骯髒的池塘裡，牠覺得很優哉游哉，證明牠已經麻木了。我就一直在一個掙扎、痛苦的邊緣，如果不是的話，我都不會想跳開、離開。」

親解「講粗口打冷震」原因

只要上網搜尋傅穎，不難找到「講粗口打冷震」以及「吃了屎的女孩」，多年來被網民當作笑柄的兩大事件。傅穎對此大方回應。首先是「講粗口打冷震」，她解釋：「我當時的訪問內容是說，我第一次去嘗試講髒話，因為我屋企是不講髒話的，但當時因為角色需要，所以我很想試一下。」由於家庭環境從不講髒話，傅穎為了練習還躲進廁所不讓媽媽聽到，「第一次講完出來那一刻，真的會打冷震。」 當時她很天真地向記者分享這個真實感受，未料傳媒報導後，卻被大眾質疑裝模作樣、扮玉女。

傅穎親解「講粗口打冷震」原因。（葉志明 攝）

被嘲「吃了屎的女孩」：純粹想侮辱你

至於2009年在澳門舉行的金牌大風演唱會上唱《花吃了這女孩》走音，傅穎坦承那是她精神狀態最差的時期，會手腳不自覺麻痺，甚至在做事時會很想嘔吐和流眼淚。她記得有一次在港台記者會上，當時孫耀威就坐在她身旁，而她不斷在滴眼淚。兩人對望後，她只能假裝沒事繼續哭，而孫耀威也沒有多問，估計對方如今已經忘記。

傅穎當年唱《花吃了這女孩》時，因走音被網民取笑「吃了屎的女孩」。（《花吃了這女孩》MV截圖）

而在澳門演唱會當日上台前，傅穎直言：「在綵排的時候，我已經覺得，慘了，等下一定有很多人看著我怎樣死，這就是我當刻的真實心理狀態。所以這個已經不是一般的走音，而是很緊張、很害怕，整個人繃緊的走音。」對於網民後來為她起花名叫「吃了屎的女孩」，傅穎直言這個稱呼非常難聽，已經超越了評論唱功的範疇：「我覺得她已經不是針對那件事，純粹要打擊我的自尊心，要羞辱我，去達到一種他自己很高尚的一個狀況。」傅穎坦言這首歌確實超出了她的能力範圍，只能在錄音室一段一段重錄。她亦自嘲以前「金牌大風」的歌曲其實很好聽，只是自己掌握不到。如今宣傳新歌時，她甚至幽自己一默：「我出新歌了，大家又可以笑我了。」

傅穎覺得「吃了屎的女孩」這個花名已經不是針對那件事，純粹要打擊她的自尊心，要羞辱她。（葉志明 攝）

單身九年從不感到孤單：無一刻想拍拖

在感情生活方面，傅穎自2017年與「蒙古」男友分手後單身至今，既沒有一刻很想拍拖，也從不感到孤獨。她認為真正的成長，是發現所有的幸福和安全感都只能自己給自己。她透露在30歲時，媽咪曾因為完成人生任務的心理而催婚，當時她在飛機上也曾閃過「不如嫁了人就算」的念頭，甚至心想「多少夫妻都未必真的有愛情」，但一下飛機就驚覺自己「神經病」，此後便再沒想過。

傅穎自2017年與「蒙古」男友分手後單身至今，她坦言既沒有一刻很想拍拖，也從不感到孤獨。（葉志明 攝）

傅穎更大爆當年是該名「蒙古」男友主動提出分手，對方當時對她說：「我沒有覺得你對我有一種很仰慕的感覺。因為看到其他女生對男友都充滿仰慕，但我沒有。」所以傅穎當下是點頭答應分手。而這段經歷亦讓她反思自己過去對男友好，是否只是在索取回報和反響，直到她從愛貓身上，才真正體會到何謂無條件的愛：「無論牠有多冷酷、有多頑皮、怎樣不理我都好，我都會買最好的貓糧給牠吃，所以是我的貓教會了我。」

傅穎對愛情要求很高。（葉志明 攝）

皈依佛門學懂活在當下

近年傅穎皈依我佛，當中原來有個故事。她透露內地男主播李晨曾介紹了一位「朋友」給她，對方在電話中一語點醒她：「她說你這輩子是回來修行的，其他事可以不用問了。」並叮囑她去找師父皈依。傅穎把這句話記住了，其後她回到香港與朋友的一次聚會中，無意中得知對方媽咪是皈依徒，於是便在朋友帶領下到寺院參加法會。

傅穎近年皈依我佛。（受訪者提供）

傅穎回憶當時情況：「我第一次去到的時候，她們就叫我跪下，『跪下跟師父請皈依吧！』當時我腦袋一片空白，而且現場還有很多人。但不知為何，當我披上海青、跪下宣讀皈依文，讀到『世世常得披』時，眼淚便不由自主地流出來。」皈依後，傅穎經常會到寺院「掛單」，並在過程中真正體會到活在當下的真諦：「現在很多人都顧著看電話，多少人做到吃飯的時候就在那裡吃飯，洗澡的時候不要想其他，就很仔細地在那裡洗澡……原來這個才是活在當下的真諦。」回望這條充滿荊棘的星途，傅穎平靜地表示：「受了，就了了。孽了了，了了便是空。」 被問到最想對以前的「傅穎」講什麼，她笑說：「辛苦你了，以後有什麼都會算你的了，因為我現在是傅寶誼。」

傅穎如今學懂活在當下的真諦。（受訪者提供）

傅穎回想當日皈依的過程，依然感動地眼濕濕。（葉志明 攝）

想睇更精彩和完整的專訪內容，一定要留意《香港01》YouTube，等傅穎親自同你「由零說起」！