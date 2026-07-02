Taylor Swift世紀婚禮倒數在即　賓客達千人紐約警方封路勁大陣仗

樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce拍拖兩年，二人去年8月宣布訂婚。綜合外媒報道，兩人的矚目世紀婚禮日期定於7月3及4日舉行，並於紐約麥迪遜廣場公園體育館（Madison Square Garden，下稱MSG）舉行。雖然兩人至今尚未親自證實任何消息，但紐約警方作出封路以及多間媒體到達MSG，間接透露了婚禮的種種細節。

Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce拍拖兩年，二人去年8月宣布訂婚。（IG圖片）

Travis Kelce去年8月在花園單膝跪地求婚！（IG圖片）

大型設備陸續到場

婚禮舉行在即，今日（2日）已有大批傳媒在MSG外守候，而現場亦有紐約警方的單張指示周四周五（美國時間）現場不准泊車。有消息指，Taylor的巡演舞台團隊將會操刀佈置，今日已有多輛大型貨車陸續駛入MSG裝卸區，大批工作人員全天候進場搭建，而現場亦對方了大量舞台燈光、音響、自動化舞台設備。有眼利的粉絲認出木箱印著「40寸鏡面球」，對應Taylor Swift專輯《folklore》單曲《mirrorball》。另外，場館VIP入口台階已鋪滿紅毯，有指場內冰球、籃球賽事配套設施全部臨時拆除，整體空間重新劃分儀式區、雞尾酒社交區、晚宴舞台與後台私密休息間，三層看台將改造為賓客觀禮區域。

婚禮舉行在即，今日（2日）已有大批傳媒在MSG外守候。（Getty Images）

現場亦有紐約警方的單張指示周四周五（美國時間）現場不准泊車。（Getty Images）

今日已有多輛大型貨車陸續駛入MSG裝卸區。（Getty Images）

大批工作人員全天候進場搭建，而現場亦對方了大量舞台燈光、音響、自動化舞台設備。（Getty Images）

婚禮食材曝光

根據太陽報及TMZ報導，現場工作人員為了避免婚禮細節曝光，特地以大型貨車遮擋卸貨區視線，運送物資則包括龍蝦、乳製品、冷凍零食、水果糖、高爾夫球器材及大型植栽及樹木等，知名冬甩品牌Krispy Creme的餐車亦被目擊駛進MSG。此外，粉紅色地毯、派對佈景與各式裝飾也陸續送進場館，外界推測婚禮將打造花園與城堡般的夢幻場景。

現場工作人員為了避免婚禮細節曝光，特地以大型貨車遮擋卸貨區視線。（Getty Images）

保密細節做到足。（Getty Images）

婚禮極大陣仗 出動警察封路

對於婚禮場地，一位娛樂業高層向《The New York Times》透露，Taylor Swift已包下麥迪遜廣場花園，該場地下一場公開活動是7月7日的Bon Jovi演唱會。有消息人士與另一知情人士指出，Taylor計劃在7月2日在場館舉辦一場約100人的小型私人聚會，外界推測可能是婚禮綵排晚宴。報道指出一份申請文件顯示，活動策劃公司Winick Productions提出申請，計畫於7月2日至7月4日中午，封閉位於麥迪遜廣場花園周邊的西34街（West 34th Street）一帶道路。

有指Taylor一共準備了6套婚紗，每套均出自頂級時裝設計師手筆設計。（Getty Images）

另外，紐約警方已被通知Taylor週末舉行婚禮的相關事宜，內部並已進行簡報，預計在7月3日可能會出現大量Taylor Swift粉絲、狗仔與圍觀人潮的湧入情況。紐約市長辦公室的一名代表確認了這項申請，並向傳媒表示該許可申請內容包括容納約500至999人的活動規模、搭建帳篷，以及在場館周邊進行道路封閉，但未有透露申請人身份。

紐約警方已被通知Taylor週末舉行婚禮的相關事宜，內部並已進行簡報，預計在7月3日可能會出現大量Taylor Swift粉絲、狗仔與圍觀人潮的湧入情況。（GettyImages）

預計有千位賓客出席 陣容星光熠熠

外媒指出，許可申請內容預計將有約1100位賓客出席，一位受邀消息人士表示，賓客已收到電子邀請函，並需簽署保密協議（NDA）。有消息人士透露Travis Kelce的多名堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）隊友，已預訂時代廣場New York Marriott Marquis酒店房間。值得留意的是，Taylor Swift曾在去年10月透露會邀請自己「生活圈中的所有人」。

Selena Gomez去年結婚時，Taylor都有陪伴閨密出嫁。（IG圖片）

被盛傳擔任伴娘之一的Gigi Hadid相信會與男友Bradley Cooper一齊出席Taylor的婚禮。（Getty Images）

相信這場千人婚禮將會星光熠熠，伴郎伴娘陣容堪稱是宇宙級天團，有指歌手閨密Selena Gomez、Haim三姊妹、超模Gigi Hadid及Cara Delevingne等人均在受邀之列，其中Gigi Hadid與Selena Gomez更被盛傳將會擔任Taylor的伴娘。另外，盛傳殿堂級歌手Stevie Nicks及Tim McGraw將會擔任嘉賓，而Taylor好友Ed Sheeran亦有機會上台。

獲邀出席的名人紀念品收藏家Anthony Jabin透露，婚禮儀式和派對將在同一天，即7月3日舉行，但不在同一個地點。（Getty Images）

婚禮儀式與派對地點不同？

對於婚禮的高度保密，TMZ報道，指名人紀念品收藏家Anthony Jabin透露，婚禮儀式和派對將在同一天，即7月3日舉行，但不在同一個地點。綜合外媒報道，派對將在麥迪遜廣場花園舉行，但安東尼表示模較小的婚禮儀式將不在那裡舉行。婚禮前夕有不少小道消息傳出，但一切都未能證實，相信要待婚禮舉行才知道儀式確實地點。