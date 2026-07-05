野狗骨頭分集劇情｜最新追劇日曆／更新時間+演員關係圖+角色簡介

《野狗骨頭》陸劇又名莫道桑榆晚，改編自同名小說。有宵霄作為編劇，劉俊傑為執導，由宋威龍、張婧儀領銜主演的一套以愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《野狗骨頭》電視劇情大綱

回溯至20世紀90年代，陳異（宋威龍 飾）和苗靖（張婧儀 飾）因父母的相識而結緣。起初陳異對苗靖充滿敵意，直到一次受傷後，苗靖的善良讓兩人關係開始轉變。然而好景不長，隨着陳父去世、苗母消失，即使兩家大人並未走到一起，兩個孩子卻不得不相依為命。及後來到大學，苗靖勇敢告白；豈料陳異卻被捲入縱火案，更成為關鍵證人。為保護苗靖，當年他逼她離開了藤城，獨自配合警方抓捕嫌犯。

多年後，苗靖為了好運物流的審計工作回到藤城。這次重返故地，讓她與正在經營着一家枱球廳的陳異再度兩人重逢。隨着好運老闆張賓的走私生意逐漸暴露，為保護苗靖，陳異只能以身入局。這次兩人並肩作戰，決心一同配合警方對抗張賓。最終，張賓及其同夥受到法律制裁。而身受重傷的陳異向苗靖告白，歷經劫難的兩人終成眷屬。

《野狗骨頭》電視劇分集劇情

《野狗骨頭》1-3集劇情

第1集：2011年的傍晚，常年漂泊在外的苗靖重返故土，心中唯獨放不下那個叫陳異的男人。她在車站巧遇高中同學，得知如今的陳異收斂了當年的鋒芒，正低調經營著一家台球館。苗靖逕自回到那間門鎖未壞、陳設依舊的舊居，熟練地放下行李並做起晚飯。當陳異處理完台球廳的事務推開家門時，撲鼻而來的馨香飯菜味讓他恍若隔世，直到看見苗靖端著熱騰騰的飯菜從廚房走出，並自然地向他打招呼，陳異才猛然驚覺這一切並非幻覺，那個讓他牽絆多年的女孩真的回來了。

這段複雜糾葛的起點要追溯到1997年，那時苗靖隨母親來到這座陌生城市，投奔陳異的父親陳禮彬。面對家庭新成員的擠占，痛失生母的陳異滿心抗拒與怨恨，更在與父親的激烈爭執中失手砸碎了亡母留下的觀音像。深知單親苦悶的苗靖試圖去附近河邊幫忙清洗雕像，不料趕來的陳異誤會其動機，雙方推搡間，苗靖意外掉入河中險些溺斃。儘管性格內斂的陳異在最後關頭拼死將她救起，但不知真相的苗靖母女只能在寄人籬下的無奈中選擇隱忍與退讓，這場致命的誤會也在兩個孩子心中埋下了愛恨交織的種子。

第2集：年少時，苗靖與陳異形同水火，成績優異的苗靖奉繼父之命常為頑劣的陳異送生活費，兩人走著截然不同的道路。在一次郊遊中，桀驁不馴的陳異因碰碰車的電火花而驚嚇過度，隨後更遭到父親的殘忍毆打；目睹這一幕的苗靖心生憐憫，在深夜為噩夢發抖的陳異送去一碗溫熱的雞蛋羹，這份純粹的溫暖深深觸動了陳異，自此他便不再找苗靖的麻煩。轉眼到了高二，苗靖的母親雖成為公司的銷售冠軍，但與繼父的感情卻日益破裂，家中終日爭吵不斷。忙於工作的母親甚至忘記了女兒的生日，唯獨興奮地邀請苗靖一同參加公司的遊輪團建，不想掃興的苗靖只好答應前往。

與此同時，陳異接到了幫道上兄弟在該遊輪上放置報復工具的祕密任務。原本只想交貨了事的陳異，在船上撞見苗靖遭遇色狼猥褻後憤而出手，手持木棒威嚇對方，進而引發了一場激烈的黑道火拼。混亂中，陳異護著苗靖殺出重圍，駕駛小艇帶她涉險逃離，苗靖也在臨走前確認了母親已隨其他人安全撤離。然而，當陳異護送苗靖回到家門口時，屋內又傳來母親與繼父刺耳的爭吵聲；面對這個冰冷且令人窒息的家，身心俱疲的苗靖再也不願跨入半步，轉身央求陳異帶她離開去吃點東西，兩人的命運自此有了更深的交集。

第3集：陳異將陷入家庭爭吵僵局的苗靖帶離現場，兩個同樣在陳禮彬冷言冷語下長大的靈魂在天台吃冰粥談心，陳異甚至貼心地教會她翻越陽台躲避家庭冷暴力。隨著兩人關係破冰，長相出眾的陳異在職高招來不少追求者，為了保護無端遭人威脅的苗靖，他故意認了許多妹妹來替她擋掉麻煩。然而，當陳異渴望透過報考軍校改變命運時，掌控欲極強的父親竟然故技重施，將其五花大綁並反鎖在房內。儘管苗靖與朋友拼死破門營救，但當陳異一路狂奔趕到考場時，考試早已結束，他唯一的夢營就此被父親生生粉碎。

萬念俱灰的陳異回家與父親激烈對峙，雖然在憤怒頂點險些砸下熨斗，但最終被一絲理智拉回。隨後陳禮彬因酗酒不慎摔傷導致腦死亡，此時苗靖母親的公司也因違法遭查封，龐大的醫藥費讓兩個學生陷入絕境。看著毫無自主呼吸的父親，陳異最終含淚簽字放棄插管治療。在辦理完後事後，陳異展現了極大的體面與仁至義盡，他表明自己只要存摺與喪葬費，並允許苗靖在房子裡安全住到成年，這場悲劇也徹底改寫了兩人未來相依為命的命運。

《野狗骨頭》劇照（微博圖片）

《野狗骨頭》播出更新時間｜最新追劇日曆

《野狗骨頭》電視劇幾時播?《野狗骨頭》7月5日播放，由湖南衛視、芒果TV播放。今日12:00起，會員连更不定檔，SVIP每日搶先看。今日20:10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《野狗骨頭》演員關係圖

《野狗骨頭》演員

宋威龍 飾 陳異

宋威龍飾演陳異（微博圖片）

張婧儀 飾 苗靖