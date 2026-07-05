王浩信驚現醫院路人視角生圖曝光　網民驚呼：本人高大氣質超絕

TVB兩屆視帝王浩信2023年毅然離巢TVB積極北上發展，簽約內地娛樂公司尋找新挑戰。他近年主要在內地發展，拍戲拍劇演綜藝開演唱會直播帶貨等，作多方面發展，年前甚至挑戰大熱抖音舞《萬物生》和《大展鴻圖》。王浩信努力開工吸金搵真銀，曾一度捱到面容憔悴，暴瘦兼有大黑眼圈，望落顯得十分蒼老，可見賺錢不易。上月王浩信在廣州開演唱會，期間穿着透視裝大騷Fit爆身材，更連番換上多套性感歌衫，被網民指油膩感極重，隨即引起熱議。

王浩信是兩屆TVB視帝。（資料圖片）

兩屆視帝王浩信自2023年離巢無綫後，積極北上發展，日前更在廣州開演唱會。（小紅書）

王浩信演唱會大解放透視露點曬身材。（小紅書）

路人視角生圖曝光

日前有網民在社交平台上發文，透露自己上班期間「摸魚」的奇遇，寫道「上班摸魚偶遇王浩信」。據該網民透露，當天得知有劇組前往自己任職的醫院取景，於是趁著中午人流較少的時段下樓湊熱鬧。沒想到電梯門一開，迎面而來的便是香港視帝王浩信！從網民上傳的照片中可見，王浩信身穿簡約的米白色襯衫搭配黑色長褲，身形高䠷。他當時正站在桌邊看著文件，神情相當認真，似乎正在把握時間背台詞。博主大讚王浩信表示：「本人特別高，氣質很好，真的好帥啊！」 但該網民非常有禮貌，表示不敢打擾劇組工作，因此只在遠處用「路人視角」偷偷拍下幾張側身照，又透露劇組從大清早一直緊鑼密鼓地拍到晚上，十分敬業。

王浩信生圖。(梨風@小紅書)

王浩信路人視角。(梨風@小紅書)