袁偉豪近年產量大減　被幕後工作人員爆仍大方請客依舊豪爽

現年45歲的袁偉豪（Ben），自2020年迎娶落選港姐張寶兒、榮升「億萬駙馬」後，近年將重心移向家庭，先後誕下兩子，在TVB的劇集產量亦因而大幅減少。雖然幕前產量大減，但身為「億萬駙馬」的袁偉豪財力與人情味依組織不減。日前，一眾經典劇集《鐵探》的幕後工作人員與演員敍舊，袁偉豪更豪爽「買單」請客，獲幕後人員公開大讚！



非常有人情味！（微博照片）

《鐵探》班底重聚 洪一鳴：聊不盡的辛酸

資深深幕後人員兼綠葉演員洪一鳴日前於社交平台發文，透露日前約了《使徒行者》中的「天堂哥」袁偉豪，以及曾一同參演劇集《鐵探》的演員譚坤倫出來開心聚會。洪一鳴貼出三人合照，並感性寫道：「聊聊當日拍攝（鐵探）時苦與樂，有說不盡辛酸，但是大家樂在其中。」

他除了懷念當年的拍攝點滴，亦特別在文中向袁偉豪致謝：「同時亦多謝天堂哥請客。」相中可見，袁偉豪身穿T恤短褲，雖然近年產量減少，但狀態依然保持得相當好，笑容滿面，毫無架子。

袁偉豪為拍《鐵探》減磅。（劇照）

歎啡話當年，袁偉豪重提拍《鐵探》時嚴重透支，身體狀況大不如前。

袁偉豪產量大減 「億萬駙馬」財力不減依舊豪爽

袁偉豪產量大減兼享受家庭樂，早前更被拍到與老婆帶仔仔體驗平民生活迫地鐵。雖然他曾在訪問或片中笑言買超過4萬元的奢侈品結他需要向老婆大人請示，更希望得到老婆尊重，被網民笑指家庭地位「低微」；但對待昔日合作的幕後手足與戰友，袁偉豪依然極其大方。

袁偉豪與張寶兒為細仔舉行百日派對。(袁偉豪IG)

袁偉豪車庫價值不菲！（IG/@benontheroad）

袁偉豪車庫價值不菲！（IG/@benontheroad）

這次私人聚會他主動請客，足見他重情重義。網民看過合照後紛紛大讚他「果然是駙馬爺，夠晒豪爽」、「天堂哥有情有義」，並表示期待他能盡快回歸幕前，拍攝更多如《鐵探》、《使徒行者》般的高質素劇集。