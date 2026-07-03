視帝王浩信北上再做男一　拍攝超負荷殺青日急送院：差點扛不住

王浩信早年憑《踩過界II》文申俠獲得「視帝」寶座，由2008年加入TVB起演出過不下30套劇集，其中不乏一些受觀眾歡迎的角色，例如《EU超時任務》中的關鼎名（渠頭）、《不懂撒嬌的女人》的程日暉（Saving）、《踩過界》系列的文申俠（盲俠）、《反黑路人甲》的張細倫/蔣世龍、《刑偵日記》的葉勁峰/朱璣/Matt/Michael 等等。



王浩信是兩屆TVB視帝。（資料圖片）

轉戰內地市場 劇集綜藝雙線發展

隨着王浩信於2023年12月與TVB轉簽部頭合約後，他在香港的劇集產量急劇減少。翌年他更索性將工作重心全面北移，並於2024年10月正式簽約內地娛樂公司。在2024年《狀王之王》及合拍劇《黑色月光》播出過後，本地電視熒幕上便暫未見到他的TVB新劇身影，令不少香港觀眾感到遺憾。

王浩信在社交平台分享多張音樂會照片。（小紅書）

不過，主力開拓內地市場的王浩信，發展勢頭依然不俗。近年他頻頻獲得正劇、電影、網劇及網絡電影的演出機會，單是去年到今年（2025至2026年），他就接拍了《砵蘭街行動》、《黃雀》、《紫色大麗花》、《三尺之下》等高達7套劇集。此外，他也積極開拓綜藝領域，包括放下視帝身段、「降級」以學員身份參與真人騷《無限超越班3》，以及亮相《開播！情景喜劇2》、《今晚好犀利》等內地熱門綜藝，曝光率極高。

王浩信「降級」以學員身份參與真人騷《無限超越班3》。（截圖）

王浩信上《今晚好犀利》引起不少話題。（截圖）

王浩信上《今晚好犀利》引起不少話題。（截圖）

迎難得「男一」機遇 再展港式江湖情結

踏入2026年，王浩信迎來了北上發展後難得的「男一」機會，擔正主演內地網絡電影《重出江湖》。據悉，《重出江湖》故事講述昔日社團的「雙花紅棍」張家樂（王浩信 飾）因一場意外導致紅顏知己逝世，在經歷8年鐵窗生涯後，出獄本欲退隱江湖，無奈卻再次被捲入黑幫腥風血雨的宿命故事。有趣的是，該片的故事大綱與他2020年的TVB代表作《反黑路人甲》有着不少微妙的相似之處，同樣充斥着港式江湖的情懷。

王浩信再做男一。（截圖/小紅書）

帶傷硬撐十多天打戲 殺青日緊急求醫

日前，王浩信在個人社交平台「小紅書」上發表長文，與粉絲分享這次拍攝的心路歷程：「自從拍完《反黑路人甲》之後，我一直特別想再拍一次港式江湖題材的作品。其實演員很多時候挺被動的，不是想演什麼就具有什麼角色。但真的很幸運，去年收到了兩個超級喜歡的江湖劇本，不管是角色、對手演員還是製作團隊，都特別合我心意。」

他坦言，為了完美塑造這個人物性格，自己花了不少心思。他更透露，去年年底拍攝期間，由於身上的舊傷未癒，在長達十多天的密集打戲中，他一直提心吊膽地硬撐，深怕再度受傷而耽誤劇組進度：「殺青最後一天真的差點扛不住，之前扭傷的右腳因為連日超負荷拍攝，肌肉勞損直接緊急去醫院，還好當地的小針刀治療，緩解了很多。」

王浩信早年主演《反黑路人甲》。（截圖）

戲路反轉：從「喜劇臥底」到「悲情紅棍」

雖然《重出江湖》與《反黑路人甲》均屬江湖題材，但風格迥異。不同於前者的喜劇惡搞，王浩信今次收起喜劇細胞，化身貨真價實的黑幫「雙花紅棍」。新片主打九十年代嚴肅的港產犯罪風格，角色在情義與宿命間掙扎，極大的反差充分展現其視帝級的可塑性。

時隔多年，王浩信再拍黑社會題材作品。（截圖）

造型突破：為戲減磅兼染「白金髮」

為詮釋歷經八年鐵窗生涯的「張家樂」，一向形象斯文的王浩信罕有染上一頭「白金髮」，增添滄桑狠勁。開拍前他更積極減磅及特訓，拍攝期間被發現身形明顯消瘦。此舉既為貼合角色出獄後的疲憊，亦是為應付連場拳拳到肉的激烈動作戲，相當敬業。

時隔多年，王浩信再拍黑社會題材作品。（截圖）

王浩信北上後發展都不錯。（截圖）

實力班底：中港陣容碰撞火花

王浩信大讚的製作班底絕非虛言。電影由曾執導《黑白迷宮》的闞家偉操刀，保證了純正的「港式江湖味」。演員方面則匯聚中港陣容，除了王浩信坐鎮，更有「晶女郎」胡然、實力派男星葉項明及新生代女演員鍾麗麗加盟，同台飆戲為這段江湖恩怨增添不少火花。