前TVB小花高調孭Hermès手袋現身　曾兩年零工作陷財困戶口剩70蚊

現年26歲的邱晴曾於2017年參選港姐，獲封「嫩版李珊珊」，落選後簽約TVB，曾參演不少劇集，又曾做過《美女廚房3》美女學徒及兒童節目《Think Big天地》主持，直至2021年離巢後嘗試多方面發展。早前邱晴接受《香港01》專訪時，自爆曾有兩年時間零工作，戶口一度僅剩70蚊。不過日前邱晴出席日本清酒市集「Sake Jump 2026」時，就孭着Hermès手袋現身！

邱晴曾於2017年參選港姐，獲封「嫩版李珊珊」。（IG@dear.yc）

水着。（IG@dear.yc）

樣貌甜美。（IG@dear.yc）

2021年離巢後嘗試多方面發展。（IG@dear.yc）

性感！（IG@dear.yc）

性感。（IG@dear.yc）

邱晴現身「Sake Jump 2026」 高調孭Hermès手袋

本屆「Sake Jump Hong Kong 2026」邀請了來自日本16個都道府縣、超過20位新一代酒藏藏主親臨香港，邱晴亦有到場支持，她在社交平台分享靚相，相中所見，身穿入膊背心襯短褲的她，大騷長腿，而她孭着的Hermès Constance Long To Go Wallet亦相當搶鏡！據知這款手袋靈感源自於60年代問世的Hermès Constance Bag，以長方形揭蓋式設計，加上金屬H釦為特色，經典簡約的設計十分好配搭，成為最受歡迎的款式之一，二手市場價錢約$54,800-$65,000！

邱晴現身「Sake Jump 2026」。（IG截圖）

高調孭Hermès手袋。（IG截圖）

Hermès Constance Long To Go Wallet。（官網圖片）

小蠻腰！（IG@dear.yc）

小蠻腰！（IG@dear.yc）

小蠻腰！（IG@dear.yc）

邱晴疫情兩年零工作 一度陷財困戶口僅剩70蚊

邱晴初出道時擔任兒童節目主持，曾有過萬元的底薪，但2021年離開TVB後，因遇上疫情衝擊，試過長達兩年幾乎零工作，面臨極大經濟壓力：「其實有時真係試過銀行戶口得返70幾蚊……我要特登入多30蚊落去，先可以湊夠100蚊撳返出嚟。」為了慳錢，邱晴不再外出應酬，更將每餐的預算壓到最低：「我慳錢呢，其實好在有少少福利啦，就係我去街市買餸呢，好似買肉碎咁，我可能話買10蚊肉碎，啲豬肉哥哥見我咁，可能真係會畀足20蚊、甚至30蚊嘅分量我，咁我就可以將呢啲肉碎分開幾餐嚟食。」不過看來邱晴如今已苦盡甘來，早前她在HOY TV 旅遊節目《女行團》中大騷傲人身材掀起熱話，當中着比堅尼浸泥漿浴的一幕更引起極大迴響！

近期因在HOY TV 旅遊節目《女行團》中大騷傲人身材而掀起熱話。（IG@dear.yc）

當中着比堅尼浸泥漿浴的一幕更引起極大迴響！（IG@dear.yc）

着比堅尼浸泥漿浴。（HOY TV截圖）

畫面香艷！（HOY TV截圖）

性感！（IG@dear.yc）

性感！（IG@dear.yc）

性感！（IG@dear.yc）

曾出過寫真。（IG@dear.yc）