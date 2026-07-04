江若琳3歲兒子Playgroup日程表曝光　一至日無休：其實我好躺平

現年38歲的江若琳（Elanne）自2023年誕下愛巢結晶品兒子Owen後，一直過著幸福的「全職媽媽」生活。近日江若琳作客主持周雅霏 YouTube節目《家長日》，首度公開兒子Owen昔日「星期一至星期日」密麻麻的Playgroup（遊戲班）日程表，由西貢大自然探索、右腦記憶訓練，到星期日的親子足球，行程豐富得令人咋舌！



非常厲害。（IG/@elannek930）

她坦言自己是個事事親力親為、無法輕易放手的媽媽。（IG/@elannek930）

江若琳全部親自帶上堂，不假手於工人姐姐。（IG/@elannek930）

一星期七日行程首度曝光：由大自然走到日式右腦開發

江若琳在訪問中大方解構Owen從幾個月大開始的超狂Playgroup日程。原來，她與老公蕭唯展（Oscar）在兒子僅2個月大時，已著手參加家長基礎課程，學習如何引導BB抬頭、利用瑜珈波訓練平衡感與空間感。

當Owen正式踏入8個月大後，江若琳便為他編排了堪稱「無縫連接」的黃金日程表：

星期一： 西貢大自然樹林班，讓兒子穿著尿片在泥地Messy Play、爬樹屋、玩水探索。

星期二： 需要「坐定定」的認知學習班，訓練辨識顏色與數字。

星期三： 專注力訓練班。

星期四： Baby Gym（嬰兒體能班），強健手臂及大肌肉力量。

星期五： 引進日本教育法的右腦Flashcard（閃卡）記憶班。老師會快速閃動卡片，藉此開發幼兒的右腦記憶潛能。

星期六： 音樂班。

星期日： 安排親子足球班。

江若琳笑言，這份日程甚至還漏掉了畫畫班、游泳班、平衡車和打鼓。

目前兒子讀傳統學校。（影片截圖）

目前兒子讀傳統學校。（影片截圖）

目前兒子讀傳統學校。（影片截圖）

親證閃卡班奇效：只見一次面便能記住老師名字

不少家長對幼兒「閃卡班」抱持懷疑態度，江若琳坦言起初也懷疑過「咁細個睇閃卡，我自己都未記到啦，佢明唔明？」但經過長期觀察，她親證效果顯著：「而家佢返學，老師成日讚佢記憶力好好。只要介紹過一次嘅老師，隔幾耐問返佢都記得！我哋揸車去過邊個地方、上邊個老師嘅堂，佢都好早就會記得到。」她直言，有生過三個小朋友的朋友曾向她力薦，指有沒有上記憶班，到長大讀書時的分別會非常明顯。

江若琳指她重質不重量。（IG/@elannek930）

江若琳指她重質不重量。（IG/@elannek930）

江若琳指她重質不重量。（IG/@elannek930）

江若琳指她重質不重量。（IG/@elannek930）

拒當怪獸家長：為學做合格媽媽

面對一星期七天不間斷的課程，外界難免貼上「怪獸家長」或「谷仔」的標籤。江若琳對此大力否認，並感性表示：「大家聽落覺得我好Crazy，其實我好躺平。我報咁多Playgroup，純粹係因為第一次做媽咪，我自己都好想去學習點樣教佢、同佢玩。BB喺屋企全日流流長，我唔知可以同佢玩啲乜，去到上堂我先知，原來四個月大要練小手肌。」江若琳指，她完全是看著兒子的反應重質不重量，如果 Owen 表現抗拒或不享受，她會果斷退課。