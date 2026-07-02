57歲袁文傑不老凍齡！首公開私藏宮廷秘方　中西合璧延續雄風

在香港影視圈中，擁有189cm傲人身高的「型男」袁文傑，出道多年來塑造過無數經典角色，從深入民心的「家明表哥」，到霸氣外露的「游生」，再到《愛回家》中的型佬「潮偉」，其非凡魅力一直備受觀眾讚賞。令人驚訝的是，現年57歲的他，不論是外貌還是身型，依然維持在令人稱羨的「凍齡」狀態，舉手投足間盡顯成熟男士的硬實力！早前他在個人講波頻道與球迷一起通宵看直播，憑藉精闢敢言的作風獲網民激讚「有火」兼中氣十足！



究竟這位在幕前幕後皆活力充沛的型佬，是如何在歲月流逝中保持剛勁有力的體魄？袁文傑近日大方分享了他的保養心得，全靠一款中西合璧的「宮廷秘方」，幫助他從根本補精益氣，讓其「雄風依舊」！

「家明表哥」與「游生」絕對是香港觀眾的集體回憶。從昔日的青澀小生到今日的型佬，袁文傑成功打破歲月魔咒，以親身經歷力證只要及早保養，男士無論任何年紀皆能長保剛勁雄風。

「家明表哥」與「游生」絕對是香港觀眾的集體回憶。從昔日的青澀小生到今日的型佬，袁文傑成功打破歲月魔咒，以親身經歷力證只要及早保養，男士無論任何年紀皆能長保剛勁雄風。

袁文傑早前分享與 1996 年電視機中的自己「跨時空」合照，歲月似乎未有在他身上留下痕跡，他以超強的凍齡狀態證明，只要持之以恆地從根本補精益氣，男士依然能無視歲月，長保昔日雄風。

踏入中年精力斷崖式下降？拆解男士初老危機

隨着年齡增長，很多男士在步入30歲後，會逐漸感受到身體機能的變化。高壓的工作環境、頻繁的應酬，往往導致男士們出現精神疲乏、腰膝軟弱，甚至面臨鞭勁衰退、夜間頻繁起床等困擾。專家指出，這些現象往往源於腎陽虛損與精血不足。若忽視這些警號，男士的活力與自信將大打折扣。因此，「補養」是讓身體在50歲後依然能保持最佳狀態的關鍵。

57歲的袁文傑依然維持高大挺拔的凍齡身型，他坦言男士保養必須從根本做起，方能時刻保持剛勁活力。

「游生」內外兼備凍齡法 愛飲靚湯更重「補本」

既然男士初老危機如此普遍，為何年屆57歲的袁文傑卻能仿佛對歲月免疫？他坦言，要保持體能巔峰，絕對不能單靠天生麗質。他在日常生活中極度自律，除了保持運動習慣來維持高大挺拔的身型外，他更是一位徹頭徹尾的「湯水達人」，深信保養需從內而外，平時非常喜愛飲用各種滋補靚湯來調理身體。

不過，隨着演藝工作日夜顛倒與歲月流逝，他明白單靠日常湯水難以完全抵禦身體機能的自然消耗。因此，他非常注重從根本「補精益氣」，並懂得嚴選優質、具科學實證的醫學級保養品，務求時刻長保雄風與非凡活力。

身為超級足球迷的袁文傑，通宵睇波講波絕對是家常便飯。透過調理腎陽虛損，不但讓他熬夜後依然精力充沛，更能減少夜間頻繁起床的困擾，讓他不受打擾地安心睇足全場好波！

除了熱愛演藝工作，私底下的袁文傑更是出名的愛護動物之人。日常照顧毛孩需要消耗大量體力，幸好有蘊含人參、靈芝及黑瑪卡的「補本」神物幫他迅速回氣，輕鬆踢走精神疲乏感。

袁文傑私藏法寶 70年品牌「大華製藥雄風海狗丸」

為了從根本滋陰補腎，袁文傑嚴選了擁有超過70年健康傳承歷史的香港品牌——大華製藥「雄風海狗丸」。大華製藥自1948年創立以來，一直秉持「健康傳承」的承諾，由嚴選原料到GMP認證生產，每一步皆嚴格把關，確保產品安全可靠。

這款產品恪守古代宮廷珍方，並結合現代醫學科技，精挑了18種珍貴藥材研製而成，完美演繹中西合璧的精髓：

• 激發核心機能（海狗腎 × 黑瑪卡）：結合傳統與現代強效成分，黑瑪卡與東革亞里能顯著改善身體機能狀態，配合海狗腎與鹿茸，強效補腎壯陽、強壯筋骨。

• 補氣活血（人參 × 靈芝）：人參、茯苓與山藥有助益精氣血，補浚天之精氣；靈芝與冬蟲夏草菌絲體則能益肝健腎，養心安神。

• 強腰固本（杜仲 × 覆盆子）：覆盆子與製何首烏能補腎固精、溫腎壯陽；杜仲與牛膝則有效補肝腎、強腰膝、利關節。

袁文傑與太太張潔蓮（Kit）結婚多年依然恩愛如初，羨煞旁人。他深明作為家庭支柱，必須擁有強健的體魄與不倒的活力，因此特別注重強腰補腎，以最佳狀態守護愛妻與家庭幸福。

真實用家力證！1個月腰力更持久 回復鞭勁

大華製藥雄風海狗丸不但能迅速回氣、抵抗疲勞，更能為男士強腰補腎，回復持久不倒的鞭勁。產品的卓越功效獲得了龐大的用家認同：

• 94%用家認同有效改善精力異常問題。

• 90%用家認同有效改善起勁功能。

用家實測更顯示出令人驚喜的速效體驗。服用1日後感剛勁有力；1星期後顯著減少夜間頻繁起床的困擾；持續服用1個月，腰力更顯持久。此配方溫和滋補，無副作用，即使是三高人士亦適用，絕對是渴望重拾青春活力的男士之首選。一般保健只需每日1次，每次4粒；若需強效保養，可每日2次，早晚各4粒。

雄風海狗丸揉合了中西醫學精粹，以18種珍貴藥材為男士補精益髓，達到治標又治本的全方位修護。

限時激減半價！跟著袁文傑延續雄風 迎接巔峰狀態

想與袁文傑一樣，無視歲月痕跡，時刻展現硬朗魅力與非凡雄風？現在就是為自己補充體力精力的最佳時機！即日起至2026年7月16日，於全線萬寧Mannings、3ChemBio門市及官網，購買大華製藥雄風海狗丸（360粒裝），即享限時震撼優惠，買第2件半價！（原價$499／件，折實後平均每件只需 $374.3！）。

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（資料由客戶提供）