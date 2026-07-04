專訪｜鍾培生串網民「一齊贏邊個輸」呃錢論：食牛扒要自己養牛？

「富四代」鍾培生（Derek）早前豪擲重金，於尖沙咀iSQUARE開設佔地全層的卡牌交易中心「HKTCG」，瞬間成為網絡熱話。不過樹大招風，他常掛在嘴邊的「一齊贏」口號引來不少網民狙擊，反問「一齊贏，咁邊個輸？」，甚至有人質疑店內的抽卡機是「呃錢水尾」玩意。



面對網民尖銳質疑，鍾培生接受《香港01》專訪時毫不避諱，以一貫的狂人作風霸氣回應，更親自拆解這盤生意的賺錢邏輯，以及他極度反傳統的商業哲學。

面對網民尖銳質疑，鍾培生接受《香港01》專訪時毫不避諱，以一貫的狂人作風霸氣回應。（林迅景 攝）

網民：「一齊贏，咁邊個輸？」質疑鍾培生卡牌交易中心「HKTCG」呃錢。（Threads截圖）

一齊贏冇人輸！你食牛排唔通自己養隻牛？

對於網民質疑「一齊贏，邊個輸？」，鍾培生直言這盤生意本質上是「解決行業痛點」，根本沒有輸家。「其實呢個係，一齊贏冇人輸。第一，同我partner一齊贏；第二，同事有成就感又搵到錢。客人入到嚟，解決到買假卡、買唔到貨嘅問題。」他笑說：「唯一輸嘅係對家囉。」

他以極具生活化的比喻反擊質疑：「就等於你要入去找嘢食，你買到嗰樣嘢（食材），你唔通話『我要自己劏隻牛、自己養隻牛，唔使咁多錢啦』？你買返嚟就係買個服務。」

針對網民指「炒卡」是呃錢，他強調HKTCG做的是零售而非炒賣。「所有嘢都有升有跌，我哋唔係賭炒卡，我哋有貨就出，貨如輪轉。卡升，個客賺多啲囉；卡跌，我哋都出晒貨啦。」他更反駁外界對抽卡機機率的質疑，指出比起市面上極低機率的盲盒，店內抽卡機最低中獎率有9%，最高達33%，主打以信用和知名度解決卡圈資訊不對稱的問題。

相信唔少人都係由「鍾培生對打林作」，從而認識呢位「富四代」。（ig圖片）

唔買名物買「Experience」：廿幾萬買部打拳冷凍機

作為富家子弟，大眾往往以為他的花費都在跑車與名錶上。但鍾培生直言自己從不玩車，連車牌也沒有。問到生平買過最貴的物品（撇除樓），他給出了一個意想不到的答案：「嗰部打拳用嘅冷凍機（Cryotherapy）囉，成個人隊入去，廿幾萬。」

他直言自己寧願花錢買「Experience」（體驗），也不願做守財奴買死物：「你叫我去買一件幾千蚊嘅衫，我唔捨得；但你叫我睇個好睇嘅show，買最前排幾萬蚊張飛，我又捨得喎。你叫我洗三百萬去買件好貴嘅錶，定係洗三百萬去飲飲食食？我會揀後者。因為買件死物返嚟，其實係債務嚟㗎嘛。」

訪問當日正值黑雨，不過鍾培生仍然在店內忙左忙右，打點一切。（林迅景 攝）

斥Work-life balance是廢話：贏就得Work hard

HKTCG從去年11月底構思，2月簽約，5月底便正式試業，籌備不足半年。這種極致的效率，源於鍾培生對工作態度的強悍要求，以及太太莊雅婷（Angel）在背後的支持。

被問到這半年是否很辛苦，他直言身體累但精神極好，並狠狠痛批時下流行的職場心態：「力不到不為財。我啲團隊最勤力嗰班，一個禮拜做七日，係搵得最多錢。啲人成日講 work-life balance，嗰啲係full of shxt！So far贏就得work hard嗰班，全部有reward。」

拒絕虛偽貼地：假設破產寧願打工賺紅股

身為富四代，鍾培生常被批評「離地」。他直認不諱，並拒絕為了迎合大眾去拍「劏房大挑戰」：「我會覺得好悶囉，無需要證實啲咩畀你睇。你話唔貼地？我出入有司機，住南灣屋企咁靚，梗係唔貼地㗎！但我都會食車仔麵、茶記、大家樂，呢啲係興趣。」

記者問，如果有朝一日一覺醒來，失去所有財富變回住公屋的普通市民，又會怎樣？他的答案出乎意料地務實。「我唔會去借錢創業。我會去打份工，搵一間好嘅企業，去解決大企業嘅問題，自然有相對回報。冇錢咪做細分啲，攞三、五個percent紅股囉。」

鍾培生帶太太出席活動。（ig圖片）

狂人自省：做得唔好，係我廢！

大眾往往認為富二代做生意順風順水只是「投胎投得好」，鍾培生坦承家庭背景確實幫助很大，但他將自己常贏的原因，歸結於極度的「自我檢討」。

「任何人見到你好，都覺得你係好彩，覺得自己係懷才不遇。但點解我成日贏？因為我成日檢討自己。」提起生意與管理，他收起傲氣，展現商人本色：「我每一樣嘢都係歸咎於自己。同事做得唔好，係我做得唔好，係我廢囉！我能力唔好吸納唔到叻人，或者管理不善。我係咁樣諗，我咪成日贏囉。」

外界的批評對他來說似乎毫不重要，誠如他在訪問開首所言：「啲人鍾意、唔鍾意，覺得好勁定有不同評論，唔重要。我嘅目標就係做到一個全世界最大嘅HKTCG。」

鍾培生透露自己為開張忙到幾近冇時間瞓覺。（林迅景 攝）

當日，鍾培生親身帶記者遊覽一圈，介紹店舖特色。（林迅景 攝）

當日，鍾培生親身帶記者遊覽一圈，介紹店舖特色。（林迅景 攝）

有店舖當日裝修中。（林迅景 攝）

最令玩家感到開心的是，全層佔地中，竟然有一大個位置設做打卡場地，而且不收取費用。（林迅景 攝）