東張西望｜港夫婦遊日獲入駕駛室拍片惹抨擊　解釋：車長冇反對

早前網上瘋傳，有兩夫婦在日本奈良乘搭列車時坐錯站，其後日本車長好心安排他們待在車尾駕駛室，再乘搭列車返回。不過兩夫婦在駕駛室中拍片上傳到社交平台上分享，就引起網民撻伐。不少網民都指他們不能在控制室拍片、拍照，更不能將手放在控制杆上。



其實大家都係嬲佢哋入駕駛室之餘，仲要掂控制設備。（《東張西望》截圖）

其實大家都係嬲佢哋入駕駛室之餘，仲要掂控制設備。（《東張西望》截圖）

主動聯絡《東張》解畫 訴苦遭網民網絡欺凌

事件瘋傳數天後，片主Toby和Sasa主動聯絡《東張西望》。Toby坦言，當時乘務員點頭示意，令他覺得可以拍照。「車長畀我signal係，唔知佢有冇同意，只係冇反對。」Toby也續指，拍片時車長也沒有反對，也堅稱拍照、拍片時並沒有遭到反對。「車長由始至終都冇say no，所以我好無奈。」並謂多日來遭到不同程度的滋擾。「我po唔po條片有乜所謂，我只係想感謝佢啫。真係影響到件事，我咪del咗佢囉。」他又指，遭網民攻擊：「對我精神好困擾，因為講到我仔女，話你啲阿爸阿媽點樣教仔㗎，呢啲咁嘅爸爸唔知食咩啦。我嘅心理壓力創傷得好緊要，每晚係收20、30個冇來電電話。」

日方指做法不理想 夫婦將受訪日媒並公開致歉

日本方面回覆傳媒查詢時表示，讓乘客進入駕駛室並無違反法例，雖然各公司有自己規定，但係他們認為這種做法並不理想。因為駕駛室內有各種控制機關。Toby也表示，離開日本當日，也收到了日本電視台訪問查詢。Toby說：「我答應咗同意，亦安排緊。佢哋係想問當日情況。」Toby和Sasa也表示，對於在駕駛室中觸碰駕駛設備而深感抱歉。

事件兩夫婦上《東張西望》解釋。（《東張西望》截圖）

日本有關機構回覆查詢。（《東張西望》截圖）

事件在日本引來關注，有電視台聯絡他們訪問。（《東張西望》截圖）