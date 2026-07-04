廖碧兒傳戀上70歲百億富豪　昔日與多名富豪傳緋聞47歲至今未嫁

現年47歲的廖碧兒（Bernice）自2001年奪得華裔小姐冠軍入行以來，其豐富的感情史多年來亦是全港焦點。廖碧兒的交友圈子由當初的電視台小生、視帝，一路「升級」至富二代、百億富豪，每段情史都轟動娛樂圈。近日，《東周刊》更爆出她與70歲的上市公司百億富商呂禮章密會，令其「豪門路」再度成為熱話。



廖碧兒曾高調曬與百億富商呂禮章合照！（IG照片）

廖碧兒曾高調曬與百億富商呂禮章合照！（IG照片）

廖碧兒去年獲法國政府授予勳章，以表揚她推廣紅酒的貢獻。（廖碧兒微博圖片）

廖碧兒依然好漂亮。（小紅書圖片）

廖碧兒擇偶轉攻細心暖男。（IG@berniceliuofficial）

以下為大家盤點廖碧兒歷年的矚目緋聞與情史：

1. 識於微時：劉愷威

2001年，廖碧兒甫入行即參演無綫長壽處境劇《皆大歡喜》，飾演「深田公主」，因而與同劇的劉愷威日久生情。當時兩人均屬新人，愛得低調，外界視他們為金童玉女。不過，有指隨著廖碧兒迅速上位成為一線花旦，而劉愷威當時仍處於事業低谷，兩人名氣差距日大，最終這段初戀維持了約三年便無疾而終。

劉愷威最近再次走到觀眾眼前，且狀態不俗。（微博圖片）

2. 六年金童玉女：陳豪

廖碧兒最轟動、亦最令網民惋惜的戀情，必然是與視帝陳豪的一段情。2004年，兩人因合作劇集《心花放》擦出愛火，隨即展開長達六年的地下情。兩人形象健康，經常以情侶檔姿態吸金。

陳茵媺高調喊話陳豪力破婚變謠言。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺高調喊話陳豪力破婚變謠言。（IG@aimeechan_official）

3. 首度進擊豪門：林忠豪

與陳豪分手後，廖碧兒隨即被指進駐李澤楷表弟、富二代林忠豪的豪宅。然而，這段高調的「嫁入豪門」戀情僅維持了短短四個月。有傳廖碧兒發現男方並非想像中富有，因而極速分手。林忠豪事後曾公開暗諷：「有啲人要奢華生活先叫有錢」，令廖碧兒的形象再受打擊。飽受情傷的陳豪當時暴瘦10磅，更無奈拋下一句：「可能我做得唔夠好，滿足唔到佢。」廖碧兒因而被網民冠上「拜金女」標籤，她事後則澄清當時與陳豪已分手，絕無「一腳踏兩船」。

廖碧兒（左）與舊愛林忠豪（中）不約而同到場看娜姐演唱會，而男方更帶現任女友現身。（梁碧玲攝）

4. 最神秘的百億未婚夫：盧啟賢（Calvin Lo）

沉寂一段時間後，廖碧兒轉戰紅酒生意，並成功打入上流社會。2018年，她被拍到與本地「鑽石級筍盤」、據傳身家達百億的投資才俊盧啟賢（Calvin Lo）同遊芬蘭，隨後她大方認愛。

這段感情幾經波折，兩人一度分手，但在2020年卻突然傳出婚訊，連好友施家殷亦在社交平台大爆兩人即將成婚。正當外界以為廖碧兒終圓豪門夢之際，盧啟賢卻被外媒踢爆其「百億身家」涉嫌造假、名下資產多數不存在，男方更在訪問中將廖碧兒「降呢」為普通朋友，婚事最終不了了之。

張玉珊去年接受盧啟賢求婚。（葉志明 攝）

張玉珊與未婚夫盧啟賢。（葉志明 攝）

5. 跨界餐飲才俊：陳方藤（Meter Chen）

揮別富豪陰霾後，廖碧兒於2024年曾被《香港01》讀者獨家爆料，指她與容祖兒前度、綽號「拉麵陳」的日本料理界才俊陳方藤在銅鑼灣親密撐枱腳。兩人席間互相夾餸，表現儼如熱戀情侶，不過Bernice當時未有高調認愛。

陳方藤(Meter)高峰時期在港擁有7間食店，每年營業額過千萬元，不過如今在銅鑼灣開拉麵店的他表示「捱」到內出血。（陳順禎攝（

網紅陳方藤。(IG圖片)

6. 最新驚爆：70歲百億富商呂禮章

2026年7月，港媒震撼爆料，指47歲的廖碧兒與現年70歲的上市公司董事、百億富商呂禮章秘密交往。兩人被拍到穿著風格相似的服飾約會，互動默契。據悉，呂禮章早年曾迎娶港姐顧樂儀（已故），身家極為豐厚。雖然男方年長Bernice 23歲，且育有三名子女、家庭關係複雜，但不少網民認為經歷多次情路起伏的廖碧兒，今次或能真正修成正果，成功踏入豪門。

呂禮章2015年照片。（Tung Wah Group of Hospitals﻿ FACEBOOK照片）

出身於慈善家族的呂禮章背景相當猛料且身家豐厚，其主業為建築顧問，同時在多間上市公司擔任董事。（Tung Wah Group of Hospitals﻿ FACEBOOK照片）