東張西望｜貓仔黎寬怡追訪馬路狂奔　網民捕獲拍攝團隊險象環生

《東張西望》一向以鍥而不捨的精神追訪受訪者，每一秒追訪的畫面，背後都是汗水。日前（7月2日）有途人目擊主持貓仔黎寬怡追訪一名女士，拍下畫面後在Threads上分享，並寫道：「東張西望預告片可能又有大鑊嘢」，該片段也在網上引起不少討論。



途人捕獲追訪實況 Threads瘋傳預告「有大鑊嘢」

片段可見，主持貓仔黎寬怡和兩名攝製隊正在追訪一名黑衫女士，但這名女士卻半掩臉邊行邊走躲避鏡頭。最後更快步越過行人專用線跑過兩條行車線，雖然該處車流不算多，但過程也險象環生。後來，一名攝製隊緊跟其後，最後貓仔黎寬怡跑前打算繼續追訪時，該女士已登上38號巴士，未知後貓仔黎寬怡有否一同乘車。

網民反應兩極：心痛主持搏命 VS 批評消費弱勢

有網民留言：「攝影哥哥都好犀利，跟到貼」，又有人戥一班主持辛苦：「見到佢地班女仔，個個嬌的的，靚女仲要勁高學歷，都鄧佢地辛苦。成日面對社會最惡劣既人，老千婆，垃圾屋」，但也有網民對這些採訪畫面感到厭惡：「最X叻咪撩X啲白卡 消費社會弱勢，想浪費生命咪睇」，亦有網民說：「阿婆走得快，一定有古怪」。