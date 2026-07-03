霍啟剛47歲生日甜曬郭晶晶手捧蛋糕合照　大方放閃：感恩一路有你

霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶在2012年結婚，婚後育有一子兩女，一家五口幸福美滿。霍啟剛同郭晶晶婚後一直十分恩愛，始終保持樸素親民的作風，昨日（2日）霍啟剛迎來47歲生日，他在社交平台曬出太太為他慶生的合照，並寫道：「時間飛逝 又大一年 感恩一路有你」，大方放閃！片中所見，霍啟剛沿着灣仔海濱長廊跑步，並笑言：「Have to work hard after a little indulgence...（稍微放縱之後必須努力了）」最後他更分享了同郭晶晶的合照，兩人手捧蛋糕，開心慶生！

霍啟剛郭晶晶一家五口赴廣西旅行。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛郭晶晶一家五口赴廣西旅行。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛沿着灣仔海濱長廊跑步。（影片截圖）

霍啟剛沿着灣仔海濱長廊跑步。（影片截圖）

生日快樂！（影片截圖）

霍啟剛郭晶晶回憶初見面 兩度求合照

霍啟剛同郭晶晶結婚多年甜蜜如初，2004年9月雅典奧運國家隊金牌健兒來港參加大匯演，當時郭晶晶亦隨團訪港，兩人曾在接受訪問時透露當年碰面的細節，霍啟剛在歡迎晚宴上兩度找郭晶晶合照，令郭晶晶十分疑惑：「第一次見，佢係攞咗簽名搵我影相，佢影咗兩次，我記得好清楚，跟住我話『你頭先唔係已經影咗一次咩？』跟住佢話『頭先我攞唔到相，呢個我可以自己攞到相』，跟住我就記得好清楚呢個人喇，因為嗰時我去到邊度佢都出現。」

兩人經常出雙入對。（微博@郭晶晶）

兩人經常出雙入對。（微博@霍啟剛）

兩人經常出雙入對。（微博@霍啟剛）

郭晶晶入選國際游泳名人堂。（微博@霍啟剛）

霍啟剛攬住老婆合照。（微博@霍啟剛）

郭晶晶同霍啟剛參加「啟德飛步跑2026」。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶同霍啟剛參加「啟德飛步跑2026」。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛「死纏爛打」成功打動芳心

霍啟剛更笑言：「死跟爛跟、死纏爛打就係咁解，好難埋身㗎，尤其係國家隊封閉式管理，講都十幾年喇，當時仲係國家隊運動員，你都知國家隊管理非常嚴格啦，就算喺北京佢都未必出到嚟，唔好話嚟香港。」之後郭晶晶獲邀出席首屆上海一級方程賽車（F1），霍啟剛亦藉機飛到上海同她見面，終於一步步打動芳心！

出席晚宴。（微博@郭晶晶）

郭晶晶與霍啟剛拍拖出戰馬拉松。（資料圖片）

郭晶晶同霍啟剛遊西藏。（小紅書圖片）

郭晶晶同霍啟剛遊西藏。（小紅書圖片）

西裝眼鏡Look優雅知性。（微博@郭晶晶）