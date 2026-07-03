黃嘉樂被質疑發展平平　親證將赴大馬做電影男一：其實都幾多嘢做

「御用細佬」黃嘉樂今日（7月3日）出席電影《給阿嬤的情書》尊尚放映夜。早前有報道指，因他工作和收入不理想，所以太太除了任攝影師正職外，還需兼任地產代理，暗指黃嘉樂「靠老婆養」。黃嘉樂接受《香港01》訪問時回應此事，笑言是「得啖笑」。



黃嘉樂被指「靠老婆養」。（葉志明 攝）

回應被指「冇嘢做靠老婆養」

黃嘉樂回應：「我衰啦，拍完啲嘢唔post出嚟。我驚我咁樣講唔高興，因為佢條腰有啲疲勞，所以想做啲輕鬆啲嘅嘢，又唔想唔做嘢。」他表示，太太出post前曾徵詢過他意見，他也表示沒問題，但沒料到傳媒反應這麼大。「佢問我點算，但係我話唔係真嘅唔需要咁介懷，我話你知我做緊嘢㗎嘛。（佢會唔會嬲？）嬲咩？我話傳媒朋友好錫佢，睇標題可能會少少唔開心，但你老公唔介意就冇問題，然後我話：『人哋都好錫你，揀晒你最索嘅相出嚟。』」

黃嘉樂自嘲為人太低調，做完嘢都冇人知。（葉志明 攝）

其實嚟緊黃嘉樂就要去馬來西亞拍電影做男一。（葉志明 攝）

其實嚟緊黃嘉樂就要去馬來西亞拍電影做男一。（葉志明 攝）

赴馬來西亞做電影男主角

他續指，自己為人較低調，且最近簽了新公司，也即將起程到馬來西亞首演驚慄電影《靈幻異度》男主角。「我驚我去到馬來西亞會驚。（太太唔喺度？）係呀。點克服？瞓唔到，你同我講個電話咁。不過我諗夜戲比較多，日頭瞓夜晚開工，日頭應該乜事都冇。（第一次做男主角？）電影係呀，好彩，所以已經解決咗我『俾人講冇嘢做』呢個問題。（趁機會開拓市場？）我希望係一個好開始，好幸運有男主角做，原來馬來西亞呢個題材比較受歡迎，所以試吓。托賴，舊公司喺馬來西亞仲好有地位，我哋打着舊公司旗號去，其實都幾多嘢做。」