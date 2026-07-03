江嘉敏自爆「回巢」TVB宣傳新劇《非份之罪》：而家夾緊時間

江嘉敏於年前離巢後過檔於HOY節目中出現，早前拍廣告時，被指身形發脹大了一個碼，不過今日（7月3日）她出席《給阿嬤的情書》尊尚放映夜時，回復昔日身形，而她在接受《香港01》訪問時，更表示已減肥成功。



江嘉敏心情好靚。（葉志明 攝）

江嘉敏減肥成功。（葉志明 攝）

po泳衣照證減肥成功？

提及早前分享泳衣相，江嘉敏就答道：「yeah，哈哈。去水上樂園玩梗係着泳衣，唔通羽絨咩。（但係着多咗一件喎）因為我容易曬黑，遮一遮冇咁易曬黑。（遮鬼祟肉？）喂，嗱，真嘢唔好攞出嚟講，哈哈哈，係囉，有兩個作用，而家未係最fit狀態。（之前有人話你好肥）睇你定義，我賣點不嬲唔係瘦，我都知自己咩事，所以我一路做運動，節食，但係我希望出到嚟係fit嘅，靚嘅唔係排骨，雖然我覺得自己呢一世都冇乜可能，哈哈。」

爆吳偉豪女人緣旺

談到「告別作」之一的TVB劇集《非份之罪》播出，她表示劇集差不多是2、3年前拍的，更大爆當年拍攝另一套《武林》時，拍檔吳偉豪十分受PA姐姐、妹妹歡迎。「有時拍啲戲份，啲PA姐姐、妹妹都會話：『好羨慕你！』呢啲情況出現，跟住我會話，不如佢哋試吓戲啦，我都唔係好識做。咁樣樣。（嘴戲同床上戲？）唔知呢，大家睇吓就知。」

江嘉敏減肥成功。（葉志明 攝）

「回歸」TVB宣傳新劇

問到《非份之罪》宣傳時會否搵她「回歸」，江嘉敏大爆劇組有搵她洽談出席宣傳活動，現正度期中：「實不相瞞，而家夾緊時間，始終嗰個單元都要啲演員宣傳。」對於曾志偉組新娛樂公司，她則表示有傳媒提及才知道。

江嘉敏透露與劇組度期出席「告別作」劇集宣傳。（葉志明 攝）

出席藝人大合照。（大會圖片）

黃嘉樂。（葉志明 攝）

龐景峰（葉志明 攝）

莊易羚（葉志明 攝）

古天祥（葉志明 攝）

劉嘉琪。（葉志明 攝）

黃文意。（葉志明 攝）

戴耀明。（葉志明 攝）

KC歐瑞偉。（葉志明 攝）

史穎喬、莊易羚。（葉志明 攝）

莊易羚。（葉志明 攝）