龐景峰爆劉溫馨先提出分手　無奈感情事被炒作：由細到大都慣

龐景峰（Andrew）昨日（7月3日）出席《給阿嬤的情書》尊尚放映夜活動，他在接受《香港01》訪時時透露自己近期極度忙碌，目前「身兼四職」，除了原本的幕前工作，過去幾年更默默轉戰幕後，開設了電影公司處理網上宣傳及後期製作，加上營運了三年半的特技學校漸上軌道，令他忙得不可開交。不過，外界最關心的，依然是圍繞在他身上的錢債糾紛傳聞，以及與前女友劉溫馨分手的新聞。



龐景峰透露「債務」狀況。（葉志明 攝）

龐景峰透露「債務」狀況。（葉志明 攝）

澄清非陷財困：從來無靠過阿媽

對於早前鬧出錢債糾紛的傳聞，龐景峰受訪時就顯得有些無奈，並澄清指大眾對此有誤解。他坦言自己作為老闆，開公司難免會有資金周轉的情況：「其實我就覺得好多人都會有啲誤解嘅。因為你開公司，點都會有啲錢債㗎啦。同埋我嗰啲錢債大部分都係卡數嚟嘅，我諗大家都係每個月都會有一個錢債（找卡數）問題嘅。」他強調，所謂的公司債務加起來其實已經「清得七七八八」，這只不過是普通的商業運作，並非外界想像中的大麻煩。被問到是否現金流（Cash flow）問題，他亦直認不諱：「手頭上唔係多，呢個都係一個好正常嘅企業問題嚟嘅。」

提到會否找媽咪幫手解決財務問題，龐景峰即落閘表示自己一向獨立：「其實我咁多年都無靠過我阿媽㗎！我唔太了解大家個誤解喺邊。由細到大都好清楚我係一個自給自足嘅小朋友，出世兩個（父母）係藝人，唔代表係有錢。」他憶述自大學畢業後，由起初月入萬二至萬六蚊，到自己租屋獨自生活，全部都是靠自己一手一腳撐起，現時擁有四份工作，收入算是不錯。

龐景峰坦言冇靠過媽媽。（葉志明 攝）

前港姐劉溫馨。(資料圖片)

尊重前度決定：我已經習慣俾人「擺」

講到感情生活，龐景峰與拍拖多年的劉溫馨於半年前分手。被問到兩人現時還有沒有聯絡，他直言：「佢提出分手，但係真係無乜聯絡。」由於兩人交往期間經常被傳媒視為金童玉女，問到日後若名字再被扯在一起會否介意，龐景峰笑言自己早已免疫：「我都已經習慣咗，由細到大都已經俾人擺，三十幾年都擺來擺去，所以都習慣咗，但可能佢唔會習慣個名成日出現囉。」

龐景峰已與前港姐劉溫馨分手。（IG@lau_wanhing）

至於當初是誰提分手？龐景峰大方承認是女方先開口：「我諗佢都喺新聞講咗出嚟啦，佢提出分手先嘅，我都係尊重佢個決定。」當被追問到現時有沒有新對象時，他則煞停話題，表示不想再將私生活放大：「我都費事講咁多我自己個感情方面啦，我真係無必要去留意我感情方面，我都係一個正常人。」