史穎喬離巢半年已簽新公司　坦承TVB開工不足靠副業：幫人私補吓

現年30歲、憑參加《衝上雲霄大選》加入TVB的「前空姐小花」史穎喬，日前（3日）出席《給阿嬤的情書》尊尚放映夜。她在接受《香港01》訪問時，表示最近已經簽約新公司，又透露原來自己早於今年1月已經離開TVB，只是當時沒有太多人討論，她坦言離巢主要基於現實生活考量，更直認曾因收入問題，需靠兼職為學生補習來維持生計。



史穎喬早年參加《衝上雲霄大選》後加入TVB。（葉志明 攝）

史穎喬坦言因為收入不足，而選擇離巢發展。（葉志明 攝）

史穎喬早年參加《衝上雲霄大選》後加入TVB。（葉志明 攝）

簽新娛樂公司 詳情待公布

史穎喬在首映禮上心情不俗，並透露未來將會做一些與以前讀書相關的幕前節目，希望很快能與大家見面。問到新東家是哪間公司？她就大賣關子笑言：「我簽咗⋯⋯哈哈，應該未講得住，未正式宣布得住。」

史穎喬有份參演不少劇集。 （IG：@clementinesze）

左起：郭柏妍、戴祖儀、史穎喬、鄔嘉駿、莊易羚、曾文心、朱敏瀚

史穎喬。（葉志明 攝）

離巢TVB出於收入考量

談到離開TVB近半年，她坦白表示最主要是出於現實考量：「即係考慮夠唔夠生活呀咁樣。其實我當時離巢都無話即刻搵其他正職，加上而家市道比較差，呢半年都未搵到啱心水嘅正職。」被問到在TVB期間是否需要打幾份工？她直認不諱：「其實過去幾年都有兼住打吓part-time，或者幫人私補吓。」修讀中國語言文學的她，主要為中小學生補習中文，目前仍有幾個學生在手，更笑言若大家有需要，歡迎隨時到IG私訊她。不過她亦指，帶著幕前身分很難找全職，長此下去並非辦法，所以終決定離巢。

史穎喬加入TVB 5年，雖然人氣不俗但缺少發揮機會。（葉志明 攝）

重投做空姐？

曾是空姐的她，被問到有否考慮重操故業，她坦言有想過：「但我都有考慮過收入，其實空姐收入都唔高。我都已經唔係大學生，有啲必須嘅洗費，要考慮嘅嘢多咗，唔似之前啱啱入行嗰陣咁自由。」

史穎喬、莊易羚。（葉志明 攝）

感謝TVB磨練

雖然因生計出走，但史穎喬強調對留守TVB這幾年絕無後悔：「我覺得呢個經驗好難得，入大公司見識到一個大世界，學到好多人生道理。喺我20至30歲呢段時間入面磨練過，我覺得都幾值得。」面對現時的大環境，她直言現在的心態變得十分務實，願意雙線發展：「邊度需要我，我就去邊度，我都唔太想放棄任何一個機會。」至於會否考慮北上發展？她毫不猶豫表態：「如果需要我，我都可以即刻北上，即刻！」

出席藝人大合照。（大會圖片）

黃嘉樂。（葉志明 攝）

龐景峰（葉志明 攝）

莊易羚（葉志明 攝）

古天祥（葉志明 攝）

劉嘉琪。（葉志明 攝）

黃文意。（葉志明 攝）

戴耀明。（葉志明 攝）

KC歐瑞偉。（葉志明 攝）