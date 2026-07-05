前晶女郎變身美女賭神　拉斯維加斯出戰世界撲克大賽勇奪第16名

前「晶女郎」孟瑤因在王晶電影《七擒七縱七色狼》、《我老婆係賭聖》中大騷出眾身材而出位，她在2008年與經營內衣生意的富二代周磊結婚，育有一子Dustin，但在2020年自爆已於2019年離婚，2022年9月她又突然宣布在美國誕下細仔Austin，但就未有透露BB爸爸的身份。近年孟瑤甚少公開露面，現時定居美國洛杉磯的她，早前在拉斯維加斯參加「世界撲克大賽」（World Series of Poker，簡稱：WSOP），最終獲得第16名！

《我老婆係賭聖》。（劇照）

孟瑤在《我老婆係賭聖》中飾演龍天九（王晶飾）之妹龍盈盈。（YouTube影片截圖）

號稱美女賭神！（YouTube影片截圖）

憑出眾身材上位！（劇照）

憑出眾身材上位！（微博@孟瑤）

身材零跌Watt！（IG@nataliemeng）

近年定居美國洛杉磯。（IG@nataliemeng）

孟瑤變身美女賭神 出戰WSOP世界撲克大賽勇奪第16名

孟瑤透露自己過去幾日一直在拉斯維加斯，出戰「世界撲克大賽」（WSOP）女子$1000無限注德州撲克錦標賽，最終在1475名參賽者中脫穎而出，獲得第16名。雖然無緣決賽，但孟瑤仍為自己獲得佳績感到自豪。據知「世界撲克大賽」（WSOP）每年6月至7月於美國拉斯維加斯舉行，規模盛大，還會在全美進行電視轉播。

孟瑤透露自己過去幾日一直在拉斯維加斯。（影片截圖）

出戰「世界撲克大賽」（WSOP）。（影片截圖）

電視轉播。（影片截圖）

最終在1475名參賽者中脫穎而出，獲得第16名。（影片截圖）

之前亦曾參加撲克比賽。（IG@nataliemeng）

美女賭神！（微博@孟瑤）

孟瑤勇闖荷里活轉型製片人 首部製作電影奪「最佳外語影片」

孟瑤在2008年與內地富二代老公周磊結婚，獲老爺送贈位於北京朝陽區的三千呎豪宅，2019年離婚後「回流」香港發展，更進駐曾有「亞洲樓王」之稱的西半山豪宅天匯。近年孟瑤主力在荷里活發展，亦有參與幕後工作，更由演員升呢做製片人，其首部製作的電影《Face Blindness》曾奪得亞洲電影家協會「最佳外語影片」，相當犀利！

孟瑤在2022年9月突然宣布於美國誕下細仔Austin，但就未有透露BB爸爸的身份。（微博@孟瑤）

現時孟瑤與兩個囝囝定居美國洛杉磯。（微博@孟瑤）

進駐曾有「亞洲樓王」之稱的西半山豪宅天匯。（IG@nataliemeng）

孟瑤過往亦曾曬出豪宅內景，鱷魚皮鑽石扣Hermès Birkin相當搶鏡！（微博@孟瑤）

豪宅坐擁半山無敵景觀。（IG@nataliemeng）

相約好友坐遊艇出海。（IG@nataliemeng）

孟瑤同細仔。（IG@nataliemeng）

出席中美電影節。（IG@nataliemeng）

勇闖荷里活！（IG@nataliemeng）

勇闖荷里活！（IG@nataliemeng）

勇闖荷里活！（IG@nataliemeng）

孟瑤離婚後生活依然富貴 住加州豪宅出入坐私人飛機

而孟瑤離婚後生活依然富貴，除了有不少Hermès手袋之外，又出入高級餐廳、坐遊艇出海、坐私人飛機等等，現時更住在美國加州富豪區馬里布，豪宅背山面海，屋內裝修以白色調為主，空間闊落，玻璃門同玻璃窗採光度十足，更有一個超大花園，種了不少鮮花，再加上海景，景觀一流！

性感！（IG@nataliemeng）

孟瑤大仔畢業。（IG@nataliemeng）

感情好好！（IG@nataliemeng）

睇NBA。（IG@nataliemeng）

生活依然富貴。（IG@nataliemeng）

生活依然富貴。（IG@nataliemeng）

打Golf。（IG@nataliemeng）

打Golf。（IG@nataliemeng）

有不少Hermès手袋。（IG@nataliemeng）

有不少Hermès手袋。（IG@nataliemeng）

坐私人飛機。（IG@nataliemeng）

住在美國加州富豪區馬里布。（IG@nataliemeng）

屋內裝修以白色調為主。（IG@nataliemeng）

飯廳。（IG@nataliemeng）

花園打邊爐。（IG@nataliemeng）

採光度十足。（微博@孟瑤）

大花園！（IG@nataliemeng）