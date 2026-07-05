前晶女郎變身美女賭神 拉斯維加斯出戰世界撲克大賽勇奪第16名
撰文：董欣琪
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前「晶女郎」孟瑤因在王晶電影《七擒七縱七色狼》、《我老婆係賭聖》中大騷出眾身材而出位，她在2008年與經營內衣生意的富二代周磊結婚，育有一子Dustin，但在2020年自爆已於2019年離婚，2022年9月她又突然宣布在美國誕下細仔Austin，但就未有透露BB爸爸的身份。近年孟瑤甚少公開露面，現時定居美國洛杉磯的她，早前在拉斯維加斯參加「世界撲克大賽」（World Series of Poker，簡稱：WSOP），最終獲得第16名！
孟瑤變身美女賭神 出戰WSOP世界撲克大賽勇奪第16名
孟瑤透露自己過去幾日一直在拉斯維加斯，出戰「世界撲克大賽」（WSOP）女子$1000無限注德州撲克錦標賽，最終在1475名參賽者中脫穎而出，獲得第16名。雖然無緣決賽，但孟瑤仍為自己獲得佳績感到自豪。據知「世界撲克大賽」（WSOP）每年6月至7月於美國拉斯維加斯舉行，規模盛大，還會在全美進行電視轉播。
孟瑤勇闖荷里活轉型製片人 首部製作電影奪「最佳外語影片」
孟瑤在2008年與內地富二代老公周磊結婚，獲老爺送贈位於北京朝陽區的三千呎豪宅，2019年離婚後「回流」香港發展，更進駐曾有「亞洲樓王」之稱的西半山豪宅天匯。近年孟瑤主力在荷里活發展，亦有參與幕後工作，更由演員升呢做製片人，其首部製作的電影《Face Blindness》曾奪得亞洲電影家協會「最佳外語影片」，相當犀利！
孟瑤離婚後生活依然富貴 住加州豪宅出入坐私人飛機
而孟瑤離婚後生活依然富貴，除了有不少Hermès手袋之外，又出入高級餐廳、坐遊艇出海、坐私人飛機等等，現時更住在美國加州富豪區馬里布，豪宅背山面海，屋內裝修以白色調為主，空間闊落，玻璃門同玻璃窗採光度十足，更有一個超大花園，種了不少鮮花，再加上海景，景觀一流！