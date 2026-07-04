陳敏之憶小室哲哉徒弟歲月歌星夢碎變失業　戶口剩幾百靠長腿逆襲

擁有「索腿天后」美譽的陳敏之，演藝生涯可謂高低起伏。近日她作客方健儀的主持的YouTube節目《女人方言》，大談當年的辛酸往事。她透露在20歲時曾被日本「樂壇教父」小室哲哉相中並收為徒弟，一度過着飛往夏威夷錄音、有巨星安室奈美惠探班的夢幻奢華生活。然而好景不常，兩年後唱片公司突然撤資，原定推出的專輯在臨門一腳被叫停，將她從天堂打入地獄。

陳敏之接受方健儀訪問。(YouTube節目《女人方言》截圖)

陳敏之曾拜師小室哲哉。(YouTube節目《女人方言》截圖)

巨星夢碎戶口見底 逆境全靠「43吋長腿」救命

陳敏之坦言，當時為了置裝幾乎花光所有積蓄，歌手夢碎後頓時失業，銀行戶口更一度只剩下幾百元。面對沉重的生計壓力，她決定踏實面對現實，並加入了TVB發展。幸好，上天賜予她的43吋招牌長腿成為了她的轉機，不僅讓她贏得「索腿天后」的稱號，更在劇集《怒火街頭》中憑藉飾演性工作者、摟毛巾街頭狂奔的突破演出，一舉奪得「最佳女配角」。雖然傲人的身高在拍古裝時頗受限制、需要穿平底鞋遷就男主角，但她依然感激地說：「我真心多謝我呢條腿，因為佢真係養活我。」

兩人傾得好開心。(YouTube節目《女人方言》截圖)

轉戰帶貨成女王 首播拼命險暈倒

近年，陳敏之積極開拓內地直播帶貨市場，成功轉型為「帶貨女王」，更曾創下單場高達2350萬元營業額的驚人紀錄。不過，這份風光背後全是用血汗換來的。她回憶起與內地團隊合作的第一場直播，當時頂着巨大壓力，連續不吃不喝、不去洗手間硬撐了足足7個小時。她透露當時因為體力透支差點暈倒，全靠狂搽藥油和掌摑自己保持清醒，才得以繼續完成直播，坦言真的是「拿命拼回來」。

陳敏之曾經捱窮。(YouTube節目《女人方言》截圖)

以過來人經歷勉勵大眾：千萬別放棄夢想

從昔日戶口險些清零的迷惘少女，到後來的金牌女配角，再到如今在直播界站穩腳跟的商界強人，經歷過無數風浪的陳敏之也藉此機會鼓勵大家。她表示，雖然現時大環境和市道不景氣，但如果遇到困難千萬不要輕言放棄，有夢想就要勇敢去追、去嘗試，不要浪費人生，展現出無比堅韌的「正能量」精神。