Taylor Swift與Travis Kelce紐約結婚　「皇室級別」賓客陣容曝光

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星Travis Kelce正式步入教堂結婚！當地時間週五（3日）傍晚，這對全球矚目的「體壇、樂壇世紀組合」於紐約曼哈頓最具指標性的麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden, MSG）秘密舉行婚禮。隨後，場館外的大型屏幕在晚上約7點20分亮起巨型紫色字樣 「JusT&T Married!」，正式向全世界宣告兩人結為夫妻。

Taylor Swift與男友Travis Kelce 7月3日在紐約結婚，會場麥迪遜廣場花園外的大屏幕出現「JUST&T MARRIED」字句。（X/@EWagmeister）

Taylor Swift與Travis Kelce紐約結婚！（GettyImages）

世紀破冰！昔日超模閨密Karlie Kloss攜夫現身婚禮

這場被譽為「美國皇室級別」的婚禮巨星陣容堪比奧斯卡，多位國際級巨星被拍到盛裝出席，包括昔日超模閨密 Karlie Kloss，Karlie Kloss 與 Taylor Swift 曾是荷里活眾所皆知的頂級「閨密群」核心，2010年代初幾乎形影不離。然而自 2017、2018 年起，兩人突然斷絕同框，其後因 Karlie 的經紀人關係更屢傳兩人正式決裂，成為娛樂圈多年懸案，不過這對昔日「世紀閨密」已經冰釋前嫌。

昔日超模閨密 Karlie Kloss 攜夫現身Taylor Swift婚禮。（GettyImages）

荷里活性感男神Bradley Cooper。（GettyImages）

古巴裔美國流行樂壇天后 Camila Cabello。（GettyImages）

Taylor Swift 從高中時代至今、相交超過15年的頂級元老級閨密 Abigail Anderson Berard！（GettyImages）

英國頂級荷里活巨星 曉格蘭特（Hugh Grant），身穿經典黑西裝與蝴蝶結（Black Tie）大方步入會場以及其妻子 Anna Elisabet Eberstein。（GettyImages）

美國傳奇體育播報員、ESPN 皇牌體育評述員 Joe Buck。以及其妻子、同樣為著名體育主播的 Michelle Beisner-Buck。（GettyImages）