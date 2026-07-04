廖碧兒傳戀上70歲富商如沐春風開心行山　素顏現幸福肥仍自信滿滿

現年47歲的前TVB花旦、華裔小姐冠軍廖碧兒（Bernice），近年淡出幕前成功轉型，將旗下的紅酒及精品咖啡生意搞得有聲有色，成為獨當一面的商界女強人。一向感情生活備受關注的她，近日爆出新戀情，被指秘密撻著現年70歲、身家豐厚的前東華三院主席呂禮章。受到愛情滋潤的廖碧兒顯得如沐春風、心情大好，更趁著周末開心出發去行山，並在社交平台分享Reel短片，滿臉笑意藏不住。

廖碧兒在2001年國際華裔小姐競選中奪得冠軍。（網上截圖）

廖碧兒在今年初獲法國政府授予勳章，以表揚她推廣紅酒的貢獻。（廖碧兒微博圖片）

行山玩自拍如沐春風

這段相差23年的「忘年戀」曝光後隨即引來全城熱話。而Bernice似乎未受熱議影響，趁著周末好天氣開心去行山。她今日在社交平台上載了親近大自然的自拍短片，大玩變裝轉場景，並以英文寫道：「Have a great weekwed everyone... wherever you may me (祝大家這一周過得愉快——無論身在何處。)」片中的她素顏出鏡依然充滿自信，看來圓潤了不少的她有點幸福肥的感覺，一臉精神飽滿、笑容燦爛，全身散發著戀愛中的幸福氣息，看來這段新戀情讓她相當滋潤。

廖碧兒變裝前。(ig截圖)

廖碧兒變裝後。(ig截圖)

廖碧兒開心行山。(ig截圖)

廖碧兒素顏。(ig截圖)

廖碧兒充滿自信。(ig截圖)

廖碧兒看來圓潤了些。(ig截圖)

新歡背景極度猛料 IG早高調大晒合照洩蜜

據悉，廖碧兒這位新歡呂禮章（又名盧禮章）背景驚人，不僅曾任上市公司董事、專業建築顧問，更曾獲委任為太平紳士及城規會成員，在政商界、慈善界都擁有舉足輕重的超然地位。翻查廖碧兒的社交平台，兩人的戀情似乎早有跡可循。廖碧兒過去曾多次高調大晒與呂禮章的合照，兩人成雙成對地出席各大上流美酒佳餚盛會，無論在哪個場合，男方都永遠貼身陪伴在側。據知情人士透露，兩人皆對飲食和紅酒文化非常講究，去年呂禮章更親自邀請廖碧兒捐出親手採摘釀製的上限量版紅酒作慈善拍賣。男方憑藉豐富的商界閱歷與頂尖資源，為廖碧兒近年的餐飲生意開拓市場提供了強大助力，無論在公在私都是完美拍檔。

廖碧兒曾高調曬與百億富商呂禮章合照！（IG照片）

廖碧兒被爆與男伴出入豪華私人會所。（IG@berniceliuofficial）