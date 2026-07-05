盧惠光傳與成龍為10萬元遣散費反面　連環拍片一句說話引證事實？

現年67歲的資深動作演員盧惠光（光哥），曾在成家班擔任成龍的左右手長達三十年。但到了2009年，有傳盧惠光遭到成龍無情「炒魷魚」，且僅獲10萬元遣散費。當時盧惠光剛與前妻黎淑賢（於2023年輕生離世）經歷離婚，面臨失業之餘還要獨力撫養兩名兒子，處境無疑是雪上加霜，兩人反目的傳聞也因此甚囂塵上。

「我真係幾憎成龍。」（片段截圖）

「當時我拍《醉拳》嗰陣時」（片段截圖）

盧惠光經典畫面。（片段截圖）

「成龍大哥被拉出嚟嘅時候，隻手已經燒傷晒，仲要甩皮。」（片段截圖）

「嗰場火啊，係真火嚟㗎！係三百幾度啊，好大火！」（片段截圖）

兩度拍片談成龍

近年轉戰內地社交平台的盧惠光，上月12日才拍片大談這位舊老闆成龍，第一句已語出驚人說：「拍《醉拳2》嗰陣時，我真係幾憎成龍。」不過，這份「憎」並非因為金錢糾紛，而是源於成龍在片場的要求嚴苛。事隔不足一個月，日前他再度拍片談及對方，並極力澄清二人從未交惡，但言語間一句「冇永遠嘅敵人」，卻被網民覺得說出「重點」，默認了雙方曾有過不快經歷。

盧惠光再談舊老闆成龍。（片段截圖）

盧惠光：冇永遠嘅敵人

片段中，盧惠光說：「個個都話我同大哥咩反面唔開心，邊度有啲呢㗎，呢個世界上冇永遠嘅敵人，啲人成日誤會，唔知內幕就盡量唔好講囉。成龍大哥搬去北京嘅時候都有問我，你跟唔跟我過去北京呀，我梗係唔過啦，我有兩個仔喺度嘛，所以一開戲打畀我，《十二生肖》我都有拍，喺個山洞裡面同佢打咗十幾日，佢返嚟香港都會call我去食飯，成班人同彪哥（元彪）吹吓水、食雪茄，飲吓啲酒，談生風生。」

除了在影片中發聲，盧惠光亦在帖文留言派定心丸，寫道：「別擔心，我和成龍大哥都好好的！#做兄弟在心中 #成家班 #成龍 #盧惠光」。

盧惠光指：「世界上沒有永遠嘅敵人」。（片段截圖）

佢話係誤會。（片段截圖）

一班兄弟會約見面「吹水、飲酒、食雪茄」。（片段截圖）

不醉無歸！（IG截圖）

網民心水清：好像肯定了發生過不愉快

儘管盧惠光努力闢謠，但網民的焦點卻全落在他那句「冇永遠嘅敵人」上。網民紛紛留言表示聽出弦外之音，有人直指「沒有永遠的敵人，劃重點」，也有人留言稱「沒有永遠的敵人....這句話...怎麼好像肯定了發生過不愉快」。同時亦有網民為他平反，認為「盧惠光辟謠了三次（兩次），可惜辟謠的熱度永遠趕不上黑子的黑度」，甚至有人直言「成龍都快80歲（72歲），放過他啦」。

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80年代香港拳王。（IG@kenlow_1）

一身造型相當前衛！（IG@kenlow_1）