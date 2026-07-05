55歲張慧儀零濾鏡生圖曝光！返大馬家鄉做慈善　真實狀態網民震驚

現年55歲、被封為「一代性感女神」的張慧儀，近年主力投身公益活動，兼悉心照顧患有先天性心臟病的養子張晃維（Hanson），深得網民愛戴。日前，有馬來西亞網民在社交平台上載與張慧儀的合照，曝光了這位女神在「零濾鏡」下的最真實狀態，隨即引來網民熱烈討論。

張慧儀的堅韌與無私。（IG/@cheong_wei_yee_angie）

張慧儀身材仍然極佳。（張慧儀IG圖片）

返大馬支持慈善活動 貼面合照展現親民作風

從網民上載的「實況」生圖可見，張慧儀日前現身大馬家鄉出席一場慈善活動。當晚她盛裝打扮，身穿一襲平口亮片晚禮服，配戴珍珠耳環及吊墜項鍊，高貴大方。面對粉絲合照的要求，張慧儀表現得相當親民，不但面帶笑容，更主動與對方貼面合照，毫無明星架子。網民發文大讚：「多謝張慧儀小姐出席支持慈善活動🥰🥰🥰🥰」

張慧儀零濾鏡生圖曝光！（小紅書照片）

返大馬家鄉做慈善！（小紅書照片）

真實狀態！（小紅書照片）

55歲無懼原相曝光 真實狀態網民讚爆

在毫無「美顏濾鏡」的加持下，55歲的張慧儀保養得宜。雖然在高清鏡頭下，眼角與面部現出些許自然的歲月痕跡與細紋，但其皮膚依然緊緻有光澤，招牌的深邃五官依舊立體，黑髮濃密，流露出成熟女性的從容與優雅。不少網民看到照片後纷纷留言力撐，大讚她「這才是真正優雅地老去」、「生圖狀態已經贏過好多人」、「55歲保養到咁，真係好犀利」、「萬妖之王風采依然！」