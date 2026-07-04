傳蔡思貝被周星馳曾志偉爭奪　親開腔回應：暫時都係自己做

蔡思貝離巢將近半年，近日曾志偉宣布自組娛樂公司，有傳蔡思貝亦在招攬名單之中，更有傳周星馳公司與曾志偉公司角力「爭人」。今日（7月4日）蔡思貝擔任鍾培生HKTCG開幕活動主持，活動後她接受傳媒訪問，回應近期動向。



蔡思貝離巢後，擔任鍾培生HKTCG開幕活動主持。（林迅景 攝）

蔡思貝離巢後，擔任鍾培生HKTCG開幕活動主持，同場有「索隆」新田真劍佑。（林迅景 攝）

變身「個體戶」一腳踢 揭與曾志偉接洽內情

蔡思貝表示，因為自己沒有簽約新公司，所以由接洽到商談價錢都要「一腳踢」，直言工作對她來說十分新鮮。談到近來的傳聞，她回應：「暫時未收到消息，之前喺啲活動上面有碰面，傾過兩句，我又咁啱自己開新公司，傾過吓。（佢會唔會簽你？）傾過吓，你會唔會簽咁，哈哈。」

享受自由身拒定死目標

蔡思貝坦言，暫時想自己工作一段時間：「睇吓做到點，我個心態冇一個特定目標，如果自己做落覺得好好，咪繼續囉，原來一個人搞唔掂，需要一啲公司支持，咁到時咪隨住個flow咁去，呢一刻未答得實大家。」

蔡思貝表示，暫時沒有簽約公司。（葉志明 攝）

蔡思貝表示，暫時沒有簽約公司。（葉志明 攝）

蔡思貝。（葉志明 攝）

圓滑回應星爺招攬

被問到周星馳方面有沒有邀請加入時，蔡思貝答得頗為圓滑：「之前拍咗佢嘅電影，希望滿意我嘅表現啦。（想再合作？）絕對想，如果有緣拍佢嘅戲當然好開心。」現在沒有公司約？她回答：「暫時都係自己做。（考慮簽新公司？）冇呀，暫時都係跟住個flow先。」她透露，今日的主持工作也是要親身與鍾培生洽談工作內容和價錢。