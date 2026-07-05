193專訪｜是非蓋過努力　仍覺利多於弊：否則仲係得幾萬follower

193（郭嘉駿）現年36歲，應該是「由零說起」系列數一數二年輕的藝人，但也是最長一集。留意到外間觀眾評價，普遍認為這系列嘉賓以資深藝人居多，因為年紀大，能訴說的故事自然也多，而193入行8年，經歷卻一點也不少，能因為對友台的評論火速爆紅，IG追蹤數一夜間超越姜濤、成為「廣告從業員」；但也能因為「燒俾你」、鬧公司等惹火言論成為網民眾矢之的、甚至「被放假」，載舟、覆舟，也在同一把口，短短八年面對的起起跌跌，超越了不少藝人，難怪他說：「我覺得呢行令到個人衰老得好快之餘，我懷疑喺娛樂圈過一日，等於人哋過一個月，係見識咗好多唔同嘅嘢，見識咗好多有趣，好荒謬，好多解釋唔到嘅嘢。」

今集193大方回顧歷年來屢次風波和箇中領悟，明言「次次都後悔」，確實深感可以講得更好、做得更好。他從不認同自己敢言，更不同意自己四圍「焫火頭」，強調每次都是有網民去其社交平台「踩場」，他才會還擊。愛護193的人或者恨鐵不成鋼，明明有為演藝事業努力，去學唱歌、學演戲，主持節目也是收視保證之一，偏偏一切卻被是是非非與新聞標題蓋過，問他可覺可惜？熟知娛樂圈玩法並且是Marketing高手的193說：「喺我衝口而出嘅說話入面我得到咗好多利益，真係得到咗好多利益。我一開始會諗可惜嘅真係，但係其實如果我冇我嘅言論嘅話，邊有今日嘅193啫？我仲係得幾萬follower咋，我到而家仲係可能我發任何post都冇人理㗎，冇新聞㗎，我話要死，可能都冇人報道㗎！」

化妝：Giann Cheung

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon

場地：The Steakhaus (太子)



193接受《由零說起》專訪。

想睇完整訪問，請留意7月5日18:30 香港01 YouTube頻道《由零說起》。

心理學畢業卻深受馬天佑影響 一意孤行做Fashion

193在2018年入行，此前他在英國讀書，手握心理學學位，回港後卻沒有選擇一條看似理所當然的路，而是一意孤行投身時裝行業。當年仍是Blog年代，他在英國時經常上網看Fashion資訊，尤其記得愛追看馬天佑的Fashion blog，當時有人批評男生是否可以這樣穿衣，但193卻被那種風格和態度吸引：「佢好潮，啲人會批判係咪可以咁着㗎男人？啲人會咁樣批判，但係我覺得好似話呢個人，我好鍾意Fashion，我就喺英國冇嘢做就Online shopping睇吓唔同嘅嘢，就吸收咗好多Fashion嘅知識，然後覺得既然我冇機會個degree讀Fashion，不如返嚟做Fashion啦。」

然而，193既沒有相關學歷，也沒有行內經驗，回港頭半年不停傳電郵求職，卻連面試機會都沒有，最後輾轉加入一間大公司的Management Trainee計劃，由落舖頭做起，再有機會升上去，接觸到時裝採購、市場推廣等不同範疇，總算正式成為Fashion界一員。

193自小受偶像陳冠希影響而對時裝產生興趣：「當時佢着咩就炒咩，然後我係冇錢買。」

扮病去考TVB藝訓班 意外發現演戲天份

做了幾年時裝界，轉過兩三間公司後，一天193在上班時看見TVB藝員訓練班招募，於是便報了名。不過面試當日，公司很難請假，於是他想到一個近乎戲劇化的方法——扮病。他回想那天由早上開始已進入狀態，一邊回公司「扮工」，一邊催眠自己「我好唔舒服，我病呀！」到午飯時間果然問始真的有點不舒服，結果上司走過來對他說：「嘩，你面青口唇白，你不如去休息吓。」

193至今仍覺得，那天可能是他第一次發現自己有演戲天份的時候：「我竟然成功咗，由朝頭早開始扮病，跟住偷偷地去咗TVB interview藝員訓練班。」他記得當時去到第三輪左右已被foul走。那次面試經歷令他很震撼，因為TVB門口與禮堂內人山人海，大家坐在偌大的禮堂裡等候，場面像學校早會一樣：「好多人，我唔記得幾多人，但係我諗過千㗎喇已經 ，一日喎，我唔知佢搞幾多日喎！下午已經咁多人！」，結束後TVB還叫他填表問他要不要做PA（助導），但他對於被淘汰已感氣餒，還是疊埋心水回去繼續做Fashion。

（Instagram：deniskwok193）

28歲參加《造星》好友曾勸勿浪費時間

約一年後，193在網上看見一個陌生電視台舉辦選秀節目，當時他甚至不清楚ViuTV是甚麼，直言：「ViuTV唔知咩嚟，從來屋企都冇tune過呢個台，話有個《全民造星》喎，任何年紀都參加得。」當時他已經27、28歲，心想既然不限年紀，不如試最後一次，那天他放工後由黃竹坑逼地鐵回元朗，途中向一位中學好友透露想參加節目，對方卻勸他：「你唔好諗呢啲嘢啦！冇可能，你唔好嘥時間啦！」好友覺得轉行做娛樂圈風險太高，做幾年如果沒人認識，回到本行時，同期的人或已經升職成為上司，而193則要繼續捱，既然好不容易才加入到時裝界，不如再深耕細作一下吧。不過，193最後仍決定先報名：「我覺得我要信自己，我就報名囉，試吓啫，同埋當時嘅理念就係，依個台我都唔識⋯⋯應該身邊嘅人，我同我個friend講佢都唔係好識，所以我衰咗都冇人知嘅應該？」

更巧合的是，當時193正準備離開一份辛苦到朝九晚十的工作，並已得到一個大品牌男裝新副線，在廣州公司的時裝採購工作機會，「我就同佢講，但係我唔能夠即時返工，我都要relocate去廣州，所以你俾返啲時間我執吓嘢，同啲朋友say下拜拜。」就在這個buffer期，他報名參加《全民造星》，現場排隊人士跟TVB一樣多，他卻竟神奇地入圍99強，於是放棄了廣州offer，一切就是這樣隨機地開始。

唱《最佳損友》驚到手震 感謝梁泰來Will助復活

參加《全民造星》之前，193看過內地與韓國選秀，想像節目會有很多培訓、導師會教你技能，將你琢磨成一顆耀眼新星。怎料到99強時，節目組通知兩星期後便要表演，他當場嚇傻：「我話，表咩演呀？唔係有導師教㗎咩？表演？」那時他連MMO（無人聲伴奏）都不知道怎樣製作，找了很多朋友幫忙也去不走人聲，最後要靠當時電視台PA、現已成為導演的Himtos幫他處理音樂底，才終於有一首歌可以唱。

他選唱陳奕迅的《最佳損友》，以為唱K有把口就可以，「當時都五音不全，唔知呀，覺得自己唱歌好聽，唱K咋嘛，咁多reverb，一定好聽㗎。」卻沒想過現場壓力完全是另一回事。站在評判面前，後面還有一班入選者看著他，他緊張到手震，至今仍記得自己雙手捉實咪高峰：「我好記得我睇返啲畫面，我係雙手捉住枝咪！因為我手震！我唯有捉住枝咪，到而家都係，有個小習慣，我冇講過嘅，我有緊張或者我有覺得自己會手震嘅時候，我都會雙手揸住枝咪去唱，希望穩陣啲，唔好俾人睇到我嘅破綻。」

（節目截圖）

幸好梁泰來（Terry）第一個按下藍燈，而且全程沒有轉燈，到最後幾秒，化妝師Will亦轉燈讓他得到第二盞燈，令193進入復活區，再被選中復活。

（節目截圖）

跳舞Kam到連行路都要重學 誤打誤撞入40強

193本以為下一輪該有訓練了吧？怎料依然沒有，只能自己排練。《造星》出名Dancers多，但他卻完全不懂跳舞，以為上網看影片跟住扭身扭勢便可以，結果出來非常「Kam」。花姐見到後，找來本身是舞蹈員的Himtos教他，甚至由行路開始教：「肥仔都成日講話點解三哥你打籃球咁靈活，跳舞搞成咁，郁唔到、手腳唔協調嘅？但係你籃球黐線㗎喎，可以好靈活㗎喎，呢個都好神奇，我都解釋唔到。我連行路都會同手同腳㗎！係Himtos教我，左腳係配右手。」

（節目截圖）

短時間內當然不可能脫胎換骨，但起碼有姿勢，不再完全空白。最神奇的是，某些導師竟然被這種反差式表演吸引，側田、Eric Kwok都按燈給他，令他「唔小心入咗40強」，更與肥仔、星叡、Louis、Frankie（陳瑞輝）一隊扮成軍人表演《戰爭》。但這場表演，也帶來一段至今仍留在身上的傷。

（節目截圖）

肩膊韌帶嚴重撕裂 做手術留永久疤痕

當時193不懂跳舞，只知道肥仔跳得很用力，他便跟著用力，揮出一個右勾拳動作後便斷手，於是才有了後來的「骨折舞」。這並非他第一次受傷，原來早在跟中學校友打籃球時，他已曾因搶籃板被後方的人拉扯，韌帶撕裂。然而，第一份工底薪只有一萬一，根本負擔不起每次一、兩千元的物理治療費，故此他一直沒有好好處理，之後每次打波都慣性甩骹，再靠自己「移返啱位」。

去到《全民造星》再度受傷，幸好節目有保險，令他終於可以詳細檢查。「原來好大鑊，醫生話『吓？你第一次斷手應該係要做手術，因為你而家不停慣性甩骹。』我個韌帶係撕裂得好緊要，然後我啲骨磨損咗，唔知好似冇咗8%定10幾%嘅骨我係冇咗，所以我風濕㗎呢隻手而家會。」後來他選擇做微創手術，至今右臂上仍留下三點疤痕，他看得很開：「我覺得男人係有少少呢啲嘢嘅。」手術花費了十多萬，期間醫生曾提出另一個開刀方案，不過193怕痛及不想永久留有大條疤痕，於是決定還是微創：「好彩保險都claim到啲錢，當然唔係claim晒，起碼唔使出咁多錢。」

曾幻想做Model行show 青春期爛面自卑打消念頭

回想當年報名藝員訓練班和《全民造星》，是否一心想做藝人？193反而否認。他說，如果真的一心想做藝人，早就已去了學唱歌、學演戲、學說話，但他完全沒有這樣做。早年真正幻想過的，其實是做模特兒，因為身高條件不錯，十多歲時他曾經覺得，如果有機會到外國行show，或許也不錯。

193媽媽從事廣告工作，認識不少模特兒公司，也曾叫他去面試、拍com card，但後來沒有下文。青春期後，他因為常常打籃球，皮膚狀態變差，臉上長期有暗瘡，令他開始自卑：「我點Model呀？爛晒面！Model都係sell五官端正，唔係話好靚仔，但係都五官端正，唔會係爛晒面，於是我就打消咗呢個念頭。」誰也沒想到，193最後不是靠傳統Model路線入行，而是靠《全民造星》、靠娛樂圈少見的「靚仔騎呢」喜感，在另一條路上被看見。

花姐一通電話改變人生 零考慮答應加入ViuTV

《全民造星》40強止步後，193的處境相當尷尬，手斷了、廣州offer放棄了、原本工作也辭掉了，參賽幾個月不斷花積蓄，錢所剩無幾，開飯都成問題。他當時非常徬徨，不知道下一步該怎樣走，卻難以包紮著手去找工作，只好給自己一點時間想清楚。

就在這時，他突然收到花姐電話，他至今仍清晰記得對方說：「193，公司想簽你喎！」花姐甚至似乎早已看穿他一定會答應，還說：「你唔使即刻答我㗎，我知你要扮諗吓先，你扮諗吓再覆我。」193笑言自己果然只是「扮咗幾個鐘嘢」，便回覆花姐說已和家人商量，決定簽約，但其實根本沒有跟家人商量過，只是自己醞釀一下，做好這場戲。

ViuTV那時還沒有任何男團女團等偶像，他以為自己最多是主持節目或拍劇，覺得自己高高大大、識英文，穿西裝拿咪也有氣場，曾幻想自己像陳安立（Brian）那類主持。簽約時，他與保錡及幾位MIRROR成員一起簽，他更大爆：「我仲記得保錡呢位師兄真係好黐線，佢簽約係唔睇份藥㗎 ！佢嚟到，『約呀？』」草率簽下名字後，保錡更說自己要趕住走！，193還問：「我話師兄你都係咁意睇吓，你睇唔明我幫你解釋吓英文份約，佢話唔使啦！我而家諗返其實真係唔使，當時你係Nobody，電視台肯簽我，佢簽過50年我都照簽，佢零蚊底薪乜都冇，我要分九成俾佢，我都照簽！而電視台都好fair我覺得份約，我哋係一個完全冇人識嘅人，佢都肯咁樣簽我哋，於是𦧲飯應簽，但係簽咗都未知自己做咩。」

ERROR四子對團體方向零概念 諗屎橋由抄MIRROR歌開始

後來，193、肥仔、保錡和阿Dee，幾個條件未必入到MIRROR、偶像感不足、搞笑感卻甚強的人，機緣巧合組成ERROR，而他的心態是有什麼就做什麼。

當時MIRROR已經有《一秒間》，ERROR卻沒有歌，於是幾個人自己度「屎橋」，決定直接拿MIRROR歌曲的音樂底，再寫新詞上去，就連MV也照抄MIRROR，平平地一次過拍完《404》MV。ERROR就這樣用一種近乎荒謬的方式開始出歌，也用這種不按常理出牌的姿態，逐步形成屬於自己的路線。

（《404》MV）

（《404》MV）

外形高大、五官端正，卻要走一條騎呢搞笑的路，193最初有沒有不甘心自己不是MIRROR呢？他說一開始真的沒有想太多，因為很快已經開始拍《花姐ERROR遊》。而當時的他，也並不是今日這個大聲、搶口、寸嘴的193。

初入行陰聲細氣 被保錡以為同性戀

193說自己每隔半年、一年都會重看《花姐ERROR遊》，因為那是他的初心。當年的他說話細聲、怕羞、陰柔，甚至被誤會性取向：「我嗰陣唔係咁，我講嘢陰聲細氣，想當年好多人覺得我係同性戀，保錡第一個認識我，就話『師兄？你係咪鍾意男人㗎？』因為我真係超級陰柔，會蘭花手，好溫柔講嘢，好細聲。」

（《花姐ERROR遊》節目截圖）

後來《花姐ERROR遊》播出後，193留意到保錡的評價很好，很多人讚他好看，於是他開始研究保錡為何能令人覺得好笑，也大量觀看不同綜藝節目，例如《Running Man》、《新西遊記》，尤其留意李光洙的表現，吸收那些誇張、外放、敢放大自己的綜藝能量，再慢慢釋放魔性。

（《花姐ERROR遊》節目截圖）

他承認自己確曾想成為MIRROR，並說：「係有㗎，絕對有！去到第二年、第三年，我係曾經出過一個post，我冇嘢做，我見到身邊嘅隊友都有嘢做，然後我自己一直都放假，一個月可能得一日要開工，嗰陣情緒係好大問題，我出咗個post就係話，我都想好似MIRROR咁靚靚仔仔，做啲model job、大品牌、fashion品牌，我都係高大五官端正嘅人，點解冇機會做？」當時花姐很快就致電關心：「193 ？你冇事嗎？」並安撫他娛樂圈工作總不能次次都一步到位。

他不後悔講過這番話，但如今會覺得當時很天真，亦對昔日所渴望的不再強求：「我覺得我試過就得，之後我嗰期叫做so-called爆紅嘅時候，嗰啲潮流嘢、fashion嘢全部都係我，我做過晒，感覺受到係咩嘅時候，就唔強求以後都有，人生試過呢樣嘢就已經足夠。」

安於做ERROR 因MIRROR不能暢所欲言

193坦言，他當然想過如果自己是MIRROR成員，發展會否不同。雖然他平日討厭別人說「如果」，認為事實就是事實，但有時自己也會想，如果自己是MIRROR又會如何呢？他直言：「如果我係MIRROR嘅話，我就一定唔能夠講咁多嘢，因為我要顧及我所有隊友，唔係話我而家唔顧，但係嗰啲隊友係真係超級有偶像包袱、形象， MIRROR呢個團都係一個超級偶像團體，我唔能夠影響佢哋，於是我一定唔可以講咁多嘢，甚至我講一句嘢，公司就應該叫我收口。」

另一邊，他也會反問自己：「你邊度做到MIRROR呀？唱歌又唔得，跳舞又唔得，憑咩呀？」若真的入了MIRROR，193認為自己可能是最差、最沒工作的那個，反而更負面，卻又因為偶像包袱而不能公開放負。想來想去，193還是覺得做ERROR是滿足的：「我絕對有諗過自己係MIRROR，但係我覺得做ERROR我滿足，因為我哋一齊好似做咗一啲香港娛樂圈冇人做嘅嘢，我滿足於呢樣嘢。」

因評論TVB爆紅 IG追蹤一夜超越姜濤

ERROR很快憑綜藝節目打出名堂，但問到哪一刻覺得ERROR真的紅了，193說當「心雄」的時候，每一個階段都會覺得自己紅。當《花姐ERROR遊2》播出，很多人看，四個剛出道的人有觀眾支持，當然會覺得很厲害，但他也理解那些根本只是同溫層：「你唔好以為你喺ViuTV叫做多人識咋，出到呢個世界冇人識你㗎！」

193以能否被認得作為指標，他說至今仍很歡迎別人找他合照，因為對他來說，被認得是一種成就：「有人認得我就好開心，我到而家都係每一個人同我影相，我好歡迎佢哋同我影相，因為我覺得呢個係我嘅成績，你哋認得我，我好多謝你認得我，所以任何人我都話我一定同你哋影相，就算有好多人排隊，我啲fans喺晒度，我都希望只要有時間我逐個逐個影晒，因為呢個真係我嘅成功嚟，我終於有人識。」以前他在街上等巴士、逼地鐵都沒人理會，所以後來才明白，即使在ViuTV觀眾之中有人認識，走到更大的世界，仍未必有人知道你是誰。

真正讓193感受到爆紅，是2021年他評論TVB的一番言論。當時是他入行約三年，作為ERROR中IG最多followers的一位，追蹤人數大概只得幾萬，達不及MIRROR第一位的姜濤，然後奇妙的事發生：「嗰時姜濤嘅follower可能都係100,000度，十萬八萬。然後一夜之間我嘅數字係多過姜濤幾倍，唔係幾日啦，一日可能加幾萬幾萬，然後400,000、500,000，真係天時地利人和，突然間我講完個言論，過咗一兩個月就出ERROR自肥企劃，然後啲人再睇返我哋ERROR嘅嘢，我話嘩！我哋有啲follower一齊升，我哋全隊高過姜濤呀？咩嚟㗎 ？姜濤喎！姜濤，全民造星冠軍，咁多fans，我哋follow高過佢？黐線㗎？」他的追蹤人數很快去到40萬、50萬，甚至全隊ERROR一同上升。之後《ERROR自肥企劃》播出，天時地利人和之下，ERROR四位火速成為廣告商寵兒。

他記得有一次與火火在銅鑼灣客串拍節目，外面突然有2、300人圍住舖頭，全都是衝著193而來，結果要拉閘，那一刻他意識到何謂爆紅：「再唔拉閘，個個見到193喺度呢，就會封咗成個銅鑼灣嗰條街㗎喇。我就覺得，嘩，有人識原來係咁㗎？」以往ERROR很難得地才能一起出現在報章的一小格報道，但那段時間193則頻頻上娛樂版C1，風頭一時無兩：「頭版係我喎！頭版仲要唔止一頁係我！呢樣嘢好夢幻，以前我阿媽係會keep我啲剪報，而家多到收藏唔到，唔同嘅負面標題又好，正面標題又好，都多到收藏唔到。」

全城激讚到成為眾矢之的 認批評TVB言論無禮

爆紅來得快、走得也快，193說那段蜜月期短得不可思議，4月因為對隔籬台的言論令他人氣急升、全城大讚，更頻頻上娛樂版C1：8月底便發生「燒俾你」事件，瞬間被網民鬧爆幾個月後卻幾乎變成全城不支持他，只有fans仍然安慰和護航，甚至因此被罵。

193一直不認為自己是「敢言」，那是報章雜誌給他的標題。他認為自己比較準確是直率：「我唔會自己為敢言，但係純粹係我鍾意講我自己嘅嘢舒服我會講過自己嘅嘢，我自己承受後果啫。」不過，如今回看友台言論，他也清楚知道有些字眼不應該用，例如「老嘢睇」這句，他覺得自己很不對。後來他反省，如果想表達不同觀眾群，可以說對方較多年長觀眾，或用「長輩」等字眼。當時因為衝口而出，見到大家喜歡，便變本加厲，講得更多、更串、更沒禮貌。

他舉例，自己當時也說過「而家仲興五虎呢個term，咁娘㗎咩！」，又提過「40歲仲後生仔傾吓偈？」如今回想，他覺得這些說話會hurt到人，因為對方也只是打一份工，未必想被安排成那個角色。他說：「我好內疚呢啲嘢諗返之後。」

（Instagram：deniskwok193）

還原「燒俾你」真相 對方用「報夢」字眼在先

至於「燒俾你」事件，193今次亦談到當時前因。他憶述，那時自己的品牌還未有正式網店，只是透過Google Forms賣貨。有一位人士在貨品早已售完很久後，半年後才入錢，然後在fan group問為何193很久都不寄貨、不退款。Fans嘗試解釋他很忙，對方卻說「你點知193會回覆我呀？佢報夢俾你講呀？」193得悉後很憤怒，覺得對方對自己的fans沒有禮貌，於是回覆時說出「燒俾你」。

他解釋，自己當時用了對方「報夢」這個語境，將「燒俾你」當成同一種說法去回應：「因為你話報夢吖嘛，報夢即係死咗嘅人，燒俾你都係死咗嘅人，於是我用同樣方式對待佢。」他承認當中有憤怒，也承認自己有錯，但當時不明白為何突然那麼多人討厭自己。直到入行多年後，聽過不少行內人的分析，他才慢慢理解娛樂圈有風向、有打手，有時一個負面方向會被帶起，令原本對他無感或少少不喜歡的人也加入討論，最終形成大規模攻擊。

（Instagram：lilaboc.co）

他也承認，自己一直受歐美文化影響，欣賞有性格、夠串的藝人，覺得寸可以是有型、有吉士；但現在他也知道，寸和沒禮貌之間有界線，自己至今仍未完全學懂如何「串得有技巧」。

新聞蓋過努力 但仍覺獲益： 冇我言論邊有今日嘅193？

外界常看到193因言論見報，卻未必看到他在唱歌、演戲、主持上的努力。問他可會覺得可惜，他一開始也會覺得可惜，但後來想法改變。他很坦白地說，如果沒有那些言論，可能根本沒有今日的193：「我一開始會諗可惜嘅真係，但係其實如果我冇我嘅言論嘅話，邊有今日嘅193啫？我仲係得幾萬follower咋，我到而家仲係可能我發任何post都冇人理㗎，冇新聞㗎，我話要死，可能都冇人報道㗎。」

193沒有否認言論帶來負面，但他同時承認，這些衝口而出的說話讓他得到很多利益，也讓身邊藝人、隊友和相關工作得到更多人認識的機會。因此他不後悔曾經講過那些話，只是覺得可以講得更好：「而家大個咗諗返覺得可以講得好啲。」

比起被批評寸嘴，他更介意別人說他甚麼都不懂、憑甚麼有今天的位置。因為在他眼中，自己並非只靠話題生存，他是電視台內不少製作組願意信任的主持，能call客回來、能lead住節目，也拍過百多集《戀講嘢》：「你話我冇主持技巧？唔係啩？我做咗百幾集《戀講嘢》喎！我搞笑又得，我認真又得，我覺得冇乜呢個身位嘅人，一係正經就好正經，搞笑就好搞笑，我係拿捏到中間。」

他笑言搞笑不敢認自己最叻，但「黐線」這件事，他差不多認自己最叻，除了保錡之外。

《男排女將》演出尷尬後決心學戲 為角色寫人物小傳

193也很重視演戲。他說自己學戲已經學了很多年，每次有演戲機會都很珍惜。第一次比較深刻是《男排女將》，他看回播出時覺得自己做得很差，尷尬到決心去學戲。後來到《季前賽》，他第一次感受到演戲的真實性，也明白作為一個藝人，雖然人生只有一次，但透過角色可以過到其他人的生活。

（《季前賽》劇照）

（《季前賽》劇照）

在《無限斜棟有限公司》中，他亦曾擔任某個單元的主要角色，飾演一個「黐線佬」，那時他已開始學戲，也開始為角色寫人物小傳。193說，以前以為讀劇本、加表情便是演戲，尤其一入行便拍了100集長劇《娛樂風雲》，還以為自己都懂演戲；但後來發現那更多只是本色演出，因為角色名就叫193，很多東西都是直接用他本人。

（Instagram：deniskwok193）

這些努力未必每次都成為新聞標題，但對193而言，它們是真實存在的。他不是不懂得外界為何只記住風波，只是希望有人也看見他在演藝事業上一直有做功課。

認193純屬人設 放大內心魔性：《ERROR遊》嗰個先係我

從直率到搶口，界線應該如何拿捏？193坦言自己一直沒有真的拿捏，做人開心舒服便可以。如果攻擊去到全世界都罵他，大不了不做，但至少做自己做得舒服。他說：「我唔使屈就做其他人眼中下嘅193，所以我係冇諗咁多。」

他不是完全沒想過要調整，只是從來沒有刻意實行過。很多改變，都是隨著經歷自然發生：「例如我而家會諗返以前講嘢真係太冇禮貌，呢啲都係成長經歷而改變自己，唔係特登要去改變。」193形容自己是一個很愛思考的人，這些年所有橋、marketing、歌曲MV等，很多都靠自己去想。他覺得做得開心便繼續做，如果為了拿捏、為了迎合而改變到不開心，得到那些東西又有甚麼用？

這番說話依然很193，帶有一種衝動與固執，但至少今日的他知道，以前有些說話太沒禮貌，也知道成長並不一定是被迫變成另一個人，而是在一次次碰撞中，慢慢修正自己能接受的部分。

193承認，「193」其實是一個人設。他甚至提醒大家要回看《ERROR遊1》、《全民造星》甚至《娛樂風雲》時的他，因為當時那個Denis Kwok、郭嘉駿，才是最真實的他。那時的他內斂、陰柔、怕羞，不是如今這個放大了的193。

（《花姐ERROR遊》節目截圖）

他受韓國綜藝影響很深，包括《新西遊記》、《Running Man》等，看見藝人會將內心的東西放大，於是把自己內心那隻魔鬼放到很大：「193呢個人設唔係假㗎喎，只不過係平時我一個普通朝九晚五嘅市民，我唔能夠放到咁大個性格，如果唔係即刻俾人炒啦，冇人鍾意你，但係我將我內心嗰隻魔鬼放到好大。」

平時只能在心裡罵的，他變成可以大聲罵；平時只能偷笑的，他變成可以恥笑。這個人設不是憑空捏造，而是他性格中的某一部分被放大。他形容193這個人設是「黐線」、「唔諗後果」、「衝動」、「有啲小聰明」，但也經常「聰明反被聰明誤」。

否認焫火頭：人哋入我社交平台鬧我先反擊

193常常因在社交平台與網民駁火而見報，外界覺得他四圍「焫火頭」，但他堅決不同意這個形容。他的比喻是，自己開了一間餐廳，如果有人在餐廳門外或大街上說餐廳難吃，他管不到；但如果對方走進餐廳裡鬧他，他有權趕對方走，也有權說明對方不對。對他來說，自己的社交平台就是那間餐廳。

他說：「我每一次都係人哋嚟我嘅社交媒體度鬧我，我先會回覆佢。佢哋答我，我先會回應佢哋。」他不覺得自己會主動無緣無故鬧人，因為有時間不如賺錢、設計多幾件衫。以前他常常回覆hater，甚至DM也會回，因為覺得自己可以改變人。試過有人說不過他便block他，令他深深不忿：「我同你講緊道理，你做咩block我！」

193表示，若批評是關於唱歌未夠好、影相未夠好、表現未夠好，這些他會接受，甚至會說thank you，因為他知道自己不是完美的人，有很多缺點，也仍在努力。真正令他反擊的，是人身攻擊、粗口或問候家人。那句經典「關你咩事呀毒L」，他至今仍當成人生格言，因為在他看來，自己的事最終由自己承擔，最多關父母事，為何陌生人要走來教他做人？

不過，講到後來他也明白，自己不必幫人「教仔」，於是少了回覆。公海上有人看到時，他才會想用有道理的方式回應，而不是純粹歪理地鬧人。

歷年公關災難次次後悔 尤其違規撞倒阿婆

問到歷來大大小小公關災難，哪一次最令他後悔？193第一句便說：「嗯，次次都後悔！真係次次都後悔，做錯嘢一定後悔。」雖然他很討厭「如果」這兩個字，但自己也會想，如果當初沒有做，結果會否不同。不過他認為，想「如果」某程度上是好的，因為會讓人日後吸取教訓，走得更好。

他也不相信事情可以簡單分成黑與白。有時他覺得自己有錯，對方也有錯，只是自己是公眾人物，更多人認識，便更容易被放大。近年他更深感一個現象：大家可以把一個人捧得很高，也可以踩得很低。很多藝人一開始被讚值得更多機會，當真正去到那個位置後，又被人質疑憑甚麼值得。193認為自己並非唯一，只是比較搶口，較多東西讓人討論，所以才有更多新聞標題。

若一定要說最後悔的一件事，193說最嚴重的言論風波是「燒俾你」，但真正最後悔的，其實不是言論，而是當年駕駛法拉利倒車時擦到一位女士，被外界稱為「撞阿婆」的事件。

193表示，當時經理人告訴他有人有片指他撞到「阿婆」，於是他一直沿用這個說法，但後來再看影片，覺得對方其實應該是四十多歲的嬸嬸。事發時他在一個不能U-turn的位置，車身又長，前面有的士司機洗車，於是想慢慢倒車「偷雞」。他承認自己倒車距離超出法定距離，違反交通規例，也可以說是魯莽，但強調自己當然不是有心撞人。

他說當時有問對方有沒有事，是否需要坐下休息，但對方很憤怒，叫他離開。因為語言不同，他聽不太明白對方說甚麼。事後他一直沒有詳細解釋，因為知道自己確實有錯，不想為錯誤開脫；但他最不能接受的是，有些hater至今仍說他「撞阿婆」，甚至像是刻意將事情說成有心傷人。

193說：「呢件事真係好後悔嘅，首先係唔小心公開咗我有一部法拉利，跟住啲人就開始話我富二代、有錢仔。」這件事令他很後悔，因為他覺得自己一路捱出來，父母並不富有，仍租住很細、很便宜的屋，他工作後沒有向家人拿過一元，所有東西都是自己賺回來。被說成富二代，令他覺得自己的努力被否定。

風波後廣告停頓 感謝仍有客戶願意信任

「撞阿婆」事件之後，193說廣告幾乎停掉，休息了約三個月沒有工作。這令他更加後悔，因為那不是單純一句話講錯，而是自己的魯莽行為帶來真實後果。他同時感謝後來仍有客戶願意繼續找他。

他提到「燒俾你」事件後，也曾經一度失去廣告工作。當時他形容自己是「廣告從業員」，靠那幾個月賺到人生很多錢，之後卻因風波失去不少客戶。最記得有一個濕紙巾品牌，在他出事後仍繼續用他，還透過經理人轉達：「放心啦繼續用你呀！marketing都已經準備晒啲嘢係用你㗎啦，你叫193呢排唔好講嘢就得㗎喇。」

後來「撞阿婆」事件後，也有電話品牌再次找他出活動，成為第一個重新邀請他的客戶，之後其他工作才慢慢回來。對193來說，這些信任並非理所當然。他常常因一句話被推上風口浪尖，也因一句話得到流量與機會；但當風波真正影響工作時，願意再給他機會的人，反而令他記得更深。