4大星媽湊仔經｜江若琳囝囝嫌棄爸爸　王君馨囡囡當老公鼻窿玩具

王君馨、江若琳、賴慰玲同岑杏賢早前齊齊出席配方奶活動。4位星級靚媽平時做慣女神，但一講起「湊仔經」即刻跌晒偶像包袱，大爆屋企隻「化骨龍」嘅搞笑秘聞，當中各位星級爸爸嘅「悲慘待遇」更係超級爆笑，盡顯媽媽們有血有肉嘅育兒日常！



王君馨、江若琳、賴慰玲同岑杏賢早前齊齊出席配方奶活動。（大會圖片）

爸爸地位大挑戰：江若琳囝囝嗌「熄咗佢」 王君馨老公慘被「篤鼻窿」

小朋友慢慢長大，絕對係人細鬼大！江若琳笑指3歲仔仔最近已經由「一舊飯」進化，甚至會點名要求搞生日會：「佢會同我講：『媽媽，我想要一個麵包超人主題生日會，想請邊個同學去邊度搞。』見到佢終於有自己想法，真係好安慰。」不過講到老公蕭唯展喺囝囝心目中嘅地位，江若琳就瘋狂爆料，指囝囝極度嫌棄爸爸：「佢好鍾意睇我唱歌跳舞啲片，但一見到係爸爸，佢就話：『媽媽，你不如熄咗佢，我要睇媽媽嗰啲。』」場面爆笑。

江若琳兒子原來咁「活潑」。（大會圖片）

王君馨分享兒子日常趣事。（大會圖片）

至於另一位搞笑擔當王君馨，就對1歲囡囡嘅「武打潛能」感到嘖嘖稱奇。王君馨笑指囡囡坐低起身完全唔使用手，甚至會喺張床度「無端端打啲白鶴拳出嚟」。而囡囡對屋企人更有唔同嘅「打招呼」方式，老公首當其衝成為受害者：「佢好鍾意搣我，又會咬工人姐姐。跟住爸爸就最犀利啦，成隻手指塞入去個鼻窿度！即係爸爸你個鼻要通下咁樣。」

除咗「坑爹」日常，王君馨仲大爆囡囡有獨特嘅分享慾，會強迫餵媽咪食「二手飯」：「佢喺口度𡁻完再𦧲出嚟畀我：『嗯！媽咪都要啦，你自己食返』，有時真係有少少核突！」

王君馨、江若琳、賴慰玲同岑杏賢早前齊齊出席配方奶活動。（大會圖片）

賴慰玲獲大仔瘋狂「催生」 拒絕傳統呷醋概念

相比起激心日常，賴慰玲嘅大仔就絕對係神仙級「暖男」，甚至反過來瘋狂催阿媽再生BB！賴慰玲笑言大仔極度鍾意熱鬧：「佢知道有細佬之後係最開心嗰個，同我講：『其實你可以繼續生㗎，我好鍾意熱鬧㗎！』」

賴慰玲爆被大仔催「造人」。（大會圖片）

對於好多家庭會面臨「大爭細」嘅問題，賴慰玲就有一套相當破格嘅佛系育兒觀。佢堅持唔會將照顧細佬嘅責任推落大仔身上，亦拒絕灌輸「呷醋」概念。「有次我攬住哥哥，細佬行埋嚟，我問哥哥做咩呷醋？佢竟然問返我：『咩叫呷醋呀？』我先好大感受，原來小朋友根本無呢個concept。如果大人成日問『生咗細佬媽媽會唔會少理你』，小朋友先會開始咁諗。」

岑杏賢享受做全職媽媽。（大會圖片）

岑杏賢道出全職媽咪心聲：You are not alone

湊仔充滿歡樂，但背後亦有唔少辛酸。岑杏賢就深情剖白新手全職媽媽嘅猛倀時刻，講中晒唔少阿媽心聲：「全職照顧小朋友好多時會無咗耐性，會好猛倀。自己想做好，但發揮唔好嘅時候就會質疑自己。」

岑杏賢最後以過來人身份為一眾媽咪打氣，相當窩心：「想鼓勵返啲媽咪，其實 You are not alone，因為大家都係第一次做媽咪！最緊要係保持正面態度，一邊學習一邊了解小朋友需要，媽媽有正面情緒，先會培育到健康嘅小朋友。」