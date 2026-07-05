吳業坤愛犬家中搗亂被揭一臉呆萌　濱口愛子11字表心情展露真個性

藝人吳業坤（坤哥）自從2022年迎娶日本籍太太濱口愛子（Aiko Hamaguchi）後，兩人的跨國婚姻一直備受網民關注，坤嫂更因甜美外表與溫柔賢淑的性格被封為「完美人妻」，令坤哥成為全城羨慕的「宅男之光」。兩人結婚後，於2023年在香港SPCA領養了一隻白色的松鼠狗女，並因坤哥愛喝雞白湯而將愛犬取名為「白湯」，視如「愛情結晶品」般疼愛。坤嫂亦不時於社交網分享愛犬白湯的生活日常點滴，甚至為白湯建立了專屬社交網帳號。

為怕老婆太悶，2023年領養了「白湯」。（IG圖片）

坤哥坤嫂與白湯一家三口。(ig圖片)

愛犬家中搗亂被揭一臉呆萌

昨日，濱口愛子在社交平台上載了一段白湯在家中搗亂現場的Reels短片。原來平時乖巧的白湯化身破壞王趁主人不注意時在家中大肆搗亂。從愛子上載的片中可見，犯罪現場一片狼藉，木地板上散落著大量被咬爛的膠袋和被撕碎的紙巾，有些紙巾甚至被撕成一長條，戰況激烈。而面對趕在現場目睹一切的主人，「犯罪者」白湯絲毫沒有悔意。在愛子的鏡頭下，白湯一臉無辜地趴在滿地紙巾中，嘴裡還緊緊含著一大截剛咬爛的紙巾，呆萌的表情仿佛在表示自己是無辜似的。

案發現場。(ig截圖)

係白湯做架。(ig截圖)

坤嫂真賢淑溫柔獲公認

換作普通主人，面對如此混亂的殘局恐怕早已火冒三丈，但出了名溫柔的坤嫂不但完全沒有生氣，反而被白湯這副呆萌、無辜的樣子當場融化。愛子在 Reels 短片中配上了搞笑的音樂，並在配文中寫道：「呢個樣好搞笑😂你開心就好😊」完全體現了廿四孝主人的特質，對愛犬的包容度簡直爆燈。

其實，濱口愛子自「嫁雞隨雞」移居香港後，其賢淑、溫柔且貼地的性格早已吸粉無數。此前她開設了個人YouTube頻道「aitube」，不僅以超流利的廣東話作自我介紹，更曾大秀廚藝，親自下廚為坤哥準備家居居酒屋晚餐，烹調炸雞和薯仔沙律，夫妻間的甜蜜打情罵俏羨煞旁人。今次面對愛犬搗亂，愛子再度展現出驚人的包容力與溫柔脾氣，不少網民看過報道後都再度紛紛高呼：「坤哥娶到Aiko真係三生有幸！」、「好羨慕白湯同坤哥啊！」

白湯在家中搗亂。(ig截圖)

白湯一臉無辜。(ig截圖)

白湯好可愛。(ig截圖)

坤嫂激罕性感靚相。(浜口愛子ig)

二人經常晒恩愛。(浜口愛子IG)

濱口愛子真係好靚！（FB照片）