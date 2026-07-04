袁詠儀初出道被嫌「飛機場」　陷身材焦慮：為什麼我沒那麼豐滿呢

現年54歲的袁詠儀（靚靚）在1990年參選港姐奪得冠軍及「最上鏡小姐」後入行，美貌出眾的她至今保養得宜，更無懼素顏示人。不過近日袁詠儀在內地真人騷《五十公里桃花塢6》中就自爆曾陷身材焦慮：「為什麼我的身材沒有那麼豐滿呢？」

1990年港姐三甲顏值高，左起翁杏蘭（亞軍）、袁詠儀（冠軍）、梁小冰（季軍）。（微博@梁小冰）

袁詠儀在1990年參選港姐奪得冠軍及「最上鏡小姐」。（影片截圖）

美貌出眾。（影片截圖）

張智霖袁詠儀素顏賀新年。（小紅書圖片）

二人去睇巴塞爾藝術展。（微博@袁詠儀靚靚）

袁詠儀近日參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》。（微博@袁詠儀靚靚）

打成一片！（微博@袁詠儀靚靚）

打成一片！（微博@袁詠儀靚靚）

袁詠儀自爆曾陷身材焦慮。（影片截圖）

袁詠儀初出道被嘲「飛機場」陷身材焦慮

袁詠儀當年一出道已經做女主角，但她坦言起初曾被嫌身材不夠好：「我在開始聽到的話都是，袁詠儀什麼都好，漂亮、頭髮多、眼睛好看，但是就是『飛機場』。啥意思呢？很平，但是呢，袁詠儀還沒至於很平，她就是『飛機場』上面的一些小坡。所以呢那個時候每一次聽到人家這樣說，我就覺得很不舒服，但是也沒有說很不開心。直到有一個事情就是，我因為脖子後面長了一顆痣，我必須要找整容醫生幫我弄，我才不會看出有一個疤。我很記得我進去那個醫生的房間的時候，我一看她的桌子上面放了不同型號的假胸，我在想，原來在其他人的心裏面，袁詠儀是需要去隆胸的。」

當年好靚女！（影片截圖）

好標緻。（影片截圖）

被嫌「飛機場」。（影片截圖）

唔舒服。（影片截圖）

去睇整容醫生。（影片截圖）

驚見不同型號的假胸。（影片截圖）

外界看法。（影片截圖）

袁詠儀拒絕隆胸審美：外形並不是你最重要的東西

不過袁詠儀最後並未有去隆胸：「如果我真的那樣做，那個還是我自己嗎？我現在想跟那個時候的袁詠儀說，還好你沒有去隆胸，不然你就可能沒辦法碰到你的作品，碰到喜歡你的人，有時候外形並不是你最重要的東西，反而你怎麼把自己活得更精彩，活得更有性格，那你才不會對不起你自己的身體。」

堅拒隆胸。（影片截圖）

點醒自己。（影片截圖）

點醒自己。（影片截圖）

出眾。（影片截圖）

出眾。（影片截圖）

袁詠儀電影圈發展成績亮眼 蟬聯影后創金像獎傳奇

而袁詠儀在電影圈發展成績亮眼，1993年憑《亞飛與亞基》奪得金像獎最佳新人獎，翌年憑《新不了情》奪得金像獎影后，1995年更憑《金枝玉葉》蟬聯影后，成為當時最炙手可熱的女演員！隨着90年代末電影市道持續不景，袁詠儀減少拍電影，轉往內地及台灣發展拍劇，近年不時參加內地綜藝節目，大受歡迎！

電影《亞飛與亞基》是梁朝偉和張學友1992年的作品，片中二人是騎呢江湖人，仲互相幫對方用水筆畫紋身。（影片截圖）

女主角袁詠儀。（《亞飛與亞基》影片截圖）

袁詠儀憑《新不了情》奪得金像獎影后。（《新不了情》劇照）

袁詠儀於1994年以《新不了情》和1995年《金枝玉葉》兩度奪得香港電影金像獎最佳女主角。(《新不了情》劇照 )

《金枝玉葉》。（電影截圖）

《金枝玉葉》由張國榮與袁詠儀主演。（電影《金枝玉葉》劇照）