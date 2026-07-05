王晶愛將離巢TVB後冇劇拍　疑遇小人感心寒：高拜低踩真係好多

現年37歲的何浩文（Dominic）擁有高大健碩身形，昔日是導演王晶的愛將，當年憑電影《鴨王》一脫成名。不過近年他的影視作品產量大減，演藝事業似乎陷入瓶頸。近年他自資出歌，更親自落區街頭busking兼派傳單。或許是經歷了人情冷暖，昨日（4日）他在IG限時動態以黑底白字大吐苦水，直斥身邊充斥雙面人。

現年37歲嘅何浩文早前直認已合資格參加《中年好聲音》。（資料圖片）

何浩文透露目前教健身、拍片及自資音樂的工作。（資料圖片/葉志明攝）

何浩文在《鴨王》中豁出去，更以全裸上陣。（網上圖片）

IG發文狂轟雙面人高拜低踩

何浩文在娛樂圈打滾多年，近日似乎對人際關係有極深體會。他在IG限時動態有感而發寫道：「估唔到原來可以聽到咁多嘢，有時真係要小心嗰啲睇落好正面、好善良，不過諗諗吓發覺其實不停喺人背後大範圍講人壞話嗰啲人，高拜低踩見人講人話嘅人，原來真係好多，總有一個喺附近。」字裡行間充滿無奈，狠批那些表面善良但背後放暗箭的偽君子，似乎受了委屈。

何浩文疑遇小人「高拜低踩真係好多」。（IG@dominic_hhm）

離巢TVB搞健身房 轉戰街頭派傳單谷新歌

前幾年他影視雙棲發展，曾參演《喜愛夜蒲》、《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等作品，可惜發展平平，若要數到代表作，觀眾印象最深刻的必定是電影《鴨王》，當年在片中他豁出去全裸上陣，一脫成名。他早於2021年6月已經離開無綫，轉而全面投入其健身房事業。在幕前演出方面，他最近一套出街的劇集已是2024年的《狀王之王》，但實為2022年拍攝；而他最後一部參演的電影，更要數到2023年的網絡電影《追龍番外篇之龍爭虎鬥》，在戲中飾演「大威」一角，可見其影視產量確實大不如前。

面對影視寒冬，他重拾初出道時的歌手身份，傾盡教健身賺回來的積蓄，自資推出新歌《甜蜜得讓人苦惱》。為了宣傳，他放下昔日銀幕男神的包袱，親自落旺角及彩虹地鐵站等鬧市Busking，深情演繹陳奕迅的歌曲，更在街頭派傳單。即使過程中有路人對他視而不見，甚至認不出他，他依然豁達面對，更自掏腰包大派20元現金獎勵與街坊玩遊戲互動，誠意十足。

何浩文是導演王晶的愛將。（IG@dominic_hhm）

何浩文對自己的體型管理有嚴格要求，亦有做PT，他曾說要持續做運動才能保持良好狀態。（IG@dominic_hhm）

自嘲合乎《中年好聲音》參賽資格

其實何浩文早在2008年就以男子跳唱組合Bro5成員身份出道，絕對有音樂底子。近年電視台歌唱真人騷盛行，他曾在訪問中被問到會否參加《中年好聲音》尋找機會時，他笑言：「《中年好聲音》有三樣嘢：中年、好、同埋聲音。我係中咗『中年』呢樣嘢先。」但他坦言參加比賽需要投入大量時間，這將迫使他停下手頭上的健身教練工作及音樂製作，直接影響生計。因此他目前仍在觀望，若日後能平衡時間與收入，絕對有興趣一試。

何浩文在地鐵站外賣唱被捕獲。（小紅書截圖）

天氣好似幾熱。（小紅書截圖）

何浩文在地鐵站外賣唱被捕獲。（小紅書截圖）

街頭派傳單慘被無視。（小紅書截圖）

敢言性格惹火 過往情史成呎厚

何浩文一向性格直率敢言，除了今次在IG炮轟雙面人，早前他亦因抱怨在IKEA被身型較胖的女生阻路而惹來「Body shame」的批評。當時他企硬反擊，強調只是陳述面積與常識的事實，直言自己不會理會批評，繼續「有嗰句講嗰句」。這種惹火性格加上他豐富的情史，包括初出道時曾與糖妹拍拖，其後與空姐唐紫瓊及方韻婷相戀，以及與蔡潔、麥明詩傳出緋聞，令他即使在曝光率減少的日子裡，依然不乏話題性。

何浩文分享遭「肥婆」阻路又唔肯讓的經歷，有網民就認為他不應「Body shame」，但他否認。（Threads@dominic_hhm）

何浩文未懼網民批評，堅持繼續「有嗰句講嗰句」，自爆年中搶口到令不少人道歉。（Threads@dominic_hhm）

何浩文與同門師妹、曾參加ViuTV《美選D.n.A》的方韻婷（Natalie）拍拖時，傳出他在內地酒店密會蔡潔，但雙方均否認。 (ig@nataliefongg)

蔡潔。（IG圖片）