呂慧儀慶祝「蟹籽」小學畢業　離婚後獨力照顧兒子：捨不得你長大

現年43歲的「長腳蟹」呂慧儀在2006年參選港姐奪得季軍後入行，近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角而深入民心。呂慧儀自2018年離婚後獨力照顧兒子黃柏翹（蟹籽），不時在社交平台分享兩母子的溫馨日常。轉眼間11歲的「蟹籽」迎來小學畢業，呂慧儀在IG分享短片，慶祝囝囝順利畢業！

「長腳蟹」呂慧儀近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角而深入民心。（IG@konniecrab）

「長腳蟹」呂慧儀近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角而深入民心。（IG@konniecrab）

「龔水CP」好受歡迎。（IG@konniecrab）

「龔水CP」好受歡迎。（IG@konniecrab）

熊家！（IG@konniecrab）

好媽媽！（IG@konniecrab）

好媽媽！（IG@konniecrab）

呂慧儀慶祝「蟹籽」小學畢業 兩母子頭貼頭溫馨合照

呂慧儀寫道：「小學畢業不是一個終點，而是另外一個起點。🚀繼續努力成長，My little man❤️我開心見到你開心，繼續享受校園的時光🏫時間過得有點快喔，能不能稍稍慢那麼一點點？😳#捨不得你長大#又想快點長大#蟹籽#畢業了」片中所見，「蟹籽」頭戴畢業帽，手捧花束，兩母子頭貼頭合照，相當溫馨！

「蟹籽」小學畢業！（影片截圖）

「蟹籽」小學畢業！（影片截圖）

一直親力親為照顧囝囝。（IG@konniecrab）

11歲生日！（IG@konniecrab）

「蟹籽」參加史丹福游泳學校全港爭霸戰，更一舉奪得銅牌！（IG@konniecrab）

呂慧儀科大「神科」畢業 去年半工讀完成牛津大學課程

雖然呂慧儀工作忙碌，但一直親力親為照顧囝囝，今年4月她就透露「蟹籽」參加史丹福游泳學校全港爭霸戰，更一舉奪得銅牌！而呂慧儀本身亦是高材生一名，自小成績優異，尤其是數學成績非常好，中學時期就讀屯門區內的Band 1中學，擅於算術的她在預科選修Pure Maths，中七時理科全級第一，在A-Level中中國語文及文化科取得A級成績，成功入讀香港科技大學「神科」電子工程系，畢業後更曾做過教師。除了擅於計數之外，呂慧儀亦愛研究電路板，會自己修理家中壞了的電器，相當犀利！

呂慧儀返母校香港科技大學出席校友頒獎禮。（IG@konniecrab）

呂慧儀為母校香港科技大學主持晚宴。（IG@konniecrab）

呂慧儀半工讀完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政領導課程（Executive Leadership）課程。（影片截圖）

呂慧儀半工讀完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政領導課程（Executive Leadership）課程。（IG@konniecrab）

自己維修Printer！（IG截圖）