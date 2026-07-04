性女歌手朝聖黑白大廚限定意粉　嘔吐Emoji失望狠批：可以唔使食

Netflix人氣料理節目《黑白大廚：料理階級戰爭》第一季冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙（Kwon Sung-jun）近期登陸香港，為慶祝人氣手工意粉店Pici開業10週年，破天荒展開重量級聯乘企劃，於7月份推出限定菜單，掀起全城朝聖熱潮。不過，向來敢言的36歲獨立女歌手J.Arie（雷深如）昨日（3日）率先試食後卻大感失望，更在社交平台直斥其中一款特色意粉負評，直腸直肚說：「可以唔使食！」

《黑白大廚：料理階級戰爭》第一季冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙日前來港。（ig@picihk）

參與聯乘菜式。（ig@picihk）

狠批名廚意粉無松露味：呢個係咪真係佢設計？

J.Arie在IG限時動態分享了這次聯乘菜單的試食體驗。她先是上載了一張宣傳海報，隨後卻發布了一張將意粉調成黑白色的照片，圖中的正是有份在期間限定菜單中、定價160元的「松露白酒肉醬手工圓麵」。她毫不留情地在相片上配上文字狠批：「可以唔使食，似🤮物，味道冇咩特別，冇松露味。」她甚至直接標籤了Pici的官方帳號，並質疑寫道：「#松露白酒肉醬手工圓麵 呢個係咪真係黑白大廚Napoli設計架😮‍💨」雖然對意粉大失所望，但她亦有讚賞菜單上定價70元的傳奇獲勝甜品，直指「#粟子tiramisu 得！」。

J.Arie率先去試食。（ig@jarielui）

J.Arie率先去試食。（ig@jarielui）

點知好失望，仲叫大家「可以唔使食」。（ig@jarielui）

負評中都有讚賞。（ig@jarielui）

《黑白大廚：料理階級大戰》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙，日前登陸香港！（ig@napolimatfia）

棄做律師捱窮追夢 才女大解放蛻變「性女」

這次直斥其非的食評，完全符合J.Arie近年拋開包袱的獨立歌手形象。自幼家教嚴厲的她，本來是香港大學法律系畢業的高材生，但為了追尋音樂夢，她不顧父母反對放棄成為律師。入行逾10年的她曾為自資出歌而耗盡積蓄，戶口一度只剩百多元兼欠下MV製作費，甚至要靠孭起結他上門教音樂幫補生計，捱過零收入的艱辛日子。

J.Arie家境不俗。（ig@jarielui）

J.Arie本來是香港大學法律系畢業的高材生，但為了追尋音樂夢，她不顧父母反對放棄成為律師。（ig@jarielui）

J.Arie本來是香港大學法律系畢業的高材生，但為了追尋音樂夢，她不顧父母反對放棄成為律師。（ig@jarielui）

多次開音樂會。（ig@jarielui）

創立頻道大談性教育：已經冇嘢可以攻擊到我

走過低谷，J.Arie近年徹底蛻變，由初出道的「法律系才女」化身為語出驚人的「性女」。她不但憑歌道盡性生活的各種可能，宣揚「Your life, your choice」，讓BDSM及多人運動等愛好者被看見，年前更開設性教育YouTube頻道「Blxw jxb 射」。在各個節目中，她大方分享「一晚七次」、每月必買性玩具等話題，坦言自己是為了推廣性教育（education）而非單純講鹹濕。面對外界目光，她顯得相當豁達，自言既然連性話題都能深入探討，現在已經進入「無懼世事」的狀態，沒有甚麼可以再攻擊到她，難怪今次面對重量級名廚的出品，依然能毫無保留地講出最真實的感受。