陳漢娜忽捲兩宗校園欺凌事件　網民反應兩極掀羅生門

現年32歲的陳漢娜（Hanna）擁有一張極具標誌性「厭世臉」，加上獨有氣質獲網民封「文青女神」。陳漢娜於2018年憑與古天樂合作的電影《殺破狼·貪狼》入圍香港電影金像獎「最佳新演員」，近年參與不少ViuTV劇集而為人熟悉。不過，近日她卻捲入欺凌事件，有網民在社交平台Threads上公開發文，點名指控中學時期曾遭到陳漢娜欺凌，隨後更引出另一名網民大爆被踩書包及扔飯盒的慘痛經歷，令事件迅速在網上發酵，惹來大批網民熱議。

陳漢娜（Hanna）擁有一張極具標誌性「厭世臉」。（ig@hannachanx）

倉鼠事件留陰影：見到欺凌新聞就諗起佢

一名自稱是陳漢娜中學同學的網民在Threads上的長文控訴。該網民以英文發文，開名直指「Hanna Chan」及其原名「陳恩淇」，表示自己至今仍無法放下當年被對方欺凌的經歷。據該網民憶述，陳漢娜當年曾在學校違規飼養倉鼠，但東窗事發後，卻將責任推卸並誣陷是該網民所養。這段經歷為當事人留下極大陰影，坦言每當在新聞中看到關於香港校園欺凌的報道，痛苦的回憶就會湧上心頭。

另一網民加碼爆料：搵男朋友嚟打我

正當「倉鼠事件」引起網民關注之際，帖文下方再有另一名網民加入爆料行列，且指控的內容更為嚴重。這名網民留言聲稱中學時同樣遭到陳漢娜欺凌，「陳漢娜中學欺凌過我，踩我背包，扔我盒飯落垃圾桶，笑我係單親家庭，仲搵佢男朋友黎（嚟）打我，你做過呢啲事都仲敢出嚟做明星」，字裡行間充滿憤怒，但學生時期的欺凌事件真偽，難以確認。

陳漢娜在《G殺》中擔當女主角。（劇照）

有網民指中學時期曾遭陳漢娜欺凌。（threads截圖）

網民反應兩極求證據

面對這些突如其來的嚴重指控，網民的反應呈現兩極化。有大批理性的網民要求爆料者提供實質證據，例如班相或舊照片，認為單憑片面之詞難以令人信服，直指這根本是任人噏的羅生門。不過，爆料網民回覆解釋指，當年不可以帶電話返學校，沒有機會拍照，加上他們就讀的中學已於去年結業停辦，連學校網頁都已經關閉，難以尋找昔日紀錄，更直言要問當年的訓導老師或保安才知道真相。另一邊廂，也有網民力撐爆料者，認為受害者挺身而出已需要很大勇氣，不斷苛求證據變相是二次傷害，目前大家都正持觀望態度，等待陳漢娜本人現身回應。

網民反應兩極，要求拿出證據。（threads截圖）

網民反應兩極，要求拿出證據。（threads截圖）

曾失盡積蓄患抑鬱 金像新人迎來大考驗

陳漢娜畢業於香港理工大學廣告設計系，因被攝影師發掘而入行做模特兒。2018年她憑著電影《殺破狼．貪狼》中出色的表現，獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」，演技備受肯定。她曾自爆熱愛日本文化，2017年隻身到日本體驗生活並尋找模特兒工作，結果卻花光了六位數字的積蓄，更因龐大壓力而患上抑鬱症。如今捱過低谷成為影壇及廣告界新貴。

陳漢娜因被攝影師發掘而入行做模特兒。（ig@hannachanx）

陳漢娜於2018年憑與古天樂合作的電影《殺破狼·貪狼》入圍香港電影金像獎「最佳新演員」。（劇照）

陳漢娜於2018年憑與古天樂合作的電影《殺破狼·貪狼》入圍香港電影金像獎「最佳新演員」。（劇照）