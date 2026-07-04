前TVB新聞小花袁沅玉曬婚戒宣布結婚　棄誇張鑽飾金器：簡單快樂

前TVB新聞主播袁沅玉（Yuki）自2023年離巢後轉型為KOL及香港電台節目主持。去年10月，袁沅玉在意大利米蘭獲男友浪漫求婚，昨日（3日）終於傳來喜訊，在社交平台大派「閃光彈」，公開多張絕美婚紗照，並曬出簡約款婚戒，開心宣布已經正式結為夫妻，引來大批網民及昔日新聞界好友留言祝賀。

袁沅玉樣子甜美，獲網民封主播女神。（IG@yuenyuenyukyuki）

純白簡潔婚紗，突顯其優雅線條。（IG@yuenyuenyukyuki）

一對新人互望好有愛。（IG@yuenyuenyukyuki）

兩套婚紗盡顯優雅 深情告白老公

從袁沅玉分享的婚照可見，兩人的造型主打清新簡約，未有刻意追求奢華排場。新娘子身上沒有誇張的首飾，只戴上簡單款式的鑽石耳環，無名指上的婚戒亦非巨型閃鑽，但兩人在照片中以粉紅色字寫上「Happy Wedding」字句，臉上掛著甜蜜滿瀉的笑容，幸福感不言而喻。袁沅玉換上了兩套不同風格的禮服，其中一套是白色緞面一字領婚紗，貼身剪裁盡顯優雅氣質；另一套則是閃亮的釘珠抹胸婚紗，在佈滿綠色植物的溫室及純白圓拱門前取景，散發出獨特的簡潔氣息。

除了分享靚相，袁沅玉更向丈夫發表愛的宣言：「他教懂我在平凡的日常找到簡單的快樂，無論世上幾複雜他永遠做真實的自己🤣❤️✨ 謝謝鋼鐵直男的真誠和善良，對我無條件的支持💪祝福大家健康平安快樂，珍惜當下一切✨#鋼鐵直男的浪漫簡單又粗暴真摯更細緻」。 帖文一出，一眾前主播好友如梁凱寧、林婷婷，以及藝人區永權等均紛紛留言送上祝福，袁沅玉則回覆：「❤️❤️❤️謝謝大家祝福」，流露出滿滿的幸福感。

宣布結婚，恭喜！（IG@yuenyuenyukyuki）

好sweet！（IG@yuenyuenyukyuki）

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去年米蘭大教堂前被求婚感動爆喊

袁沅玉於去年已經率先在IG報喜，當時她分享了在米蘭大教堂前的求婚照，相中的她穿上一襲猶如婚紗般的白色喱士短裙，男方單膝跪地並緊握她的手，令她感動得當場爆喊。兩人在宏偉的建築前深情相擁，場面極度浪漫。當時她已坦言另一半雖然是不懂甜言蜜語的直男，卻永遠以最積極勇敢的態度解決困難，讓她相信世界依然有堅定不移的愛。

袁沅玉與未婚夫相擁，大騷求婚鑽戒。（IG@yuenyuenyukyuki）

米蘭大教堂前跪地求婚，袁沅玉感動到喊。（IG@yuenyuenyukyuki）

澄清非袁志偉姪女 轉型KOL開展新生活

畢業於香港浸會大學新聞系的袁沅玉，於2018年加入無綫新聞，憑著甜美外貌一直被網民封為「新聞小花」。她在職期間曾主持《武測天》、《無耆不有》及《財經透視》等資訊節目，表現備受肯定。多年來，坊間一直盛傳她是無綫新聞部高層袁志偉的姪女，直到2023年她宣布離巢時，才特意上載與親生父親的合照解開謎團。她當時親自澄清爸爸只是一個願意深夜等她收工回家的平凡人，並非電視台高層或達官貴人，更標籤表明「不是姪女」，正式粉碎多年謠言。

袁沅玉畢業於香港浸會大學傳理及影視學院新聞系（廣播新聞）。（IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉2017年加入有線新聞做實習記者，2018年跳槽去無綫。（電視截圖）

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