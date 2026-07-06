專訪｜鍾培生艷福無邊？　爆被老婆收服真相：最成功係25歲嫁畀我

「鍾培生大把女啦，佢有錢有家底，有乜好？洗乜咁早結婚？」這大概是筆者與無數網民對這位「富四代」最直接的刻板印象。帶着這個濾鏡，走入他豪擲重金於尖沙咀開設的卡牌交易中心做專訪。事前猜想，與這位城中最有話題的「前」鑽石黃老五風花雪月，怎料他開口埋口，都是那位讓他心甘情願「封盤」的太太莊雅婷（Angel）。究竟是怎樣的女人，能令這位昔日的單身王老五突然修心養性，甘願為事業搏殺？



鍾培生帶太太出席活動。（ig圖片）

鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

極致狂妄的浪漫：大家嘅巔峰都係25歲

談到太太為何會嫁給他，鍾培生沒有一般新婚丈夫的客套與謙虛，反而拋出一段極度狂妄、極具「霸總」本色的宣言。

「我成日都話你執到啦。我成日同佢講，我25歲係我第一次嘅高峰，攞福布斯，即係攞咗A輪嘅融資，做傑出華人青年。啊，你又係好叻女，你喺25歲成功咗嫁俾鍾培生喎，所以大家人生嘅巔峰都係25歲！」

這種將自戀與放閃完美結合的發言，旁人聽起來或許覺得刺耳，但在鍾培生的強者邏輯裡，這正是他對太太最高級的肯定。

鍾培生創辦的卡牌交易中心開幕。（HKTCG）

勢均力敵的學霸之戀與「凌晨一點的牛排」

能駕馭狂人的，自然不是泛泛之輩。鍾培生透露，兩人其實早於9年前已在網上結緣，但當時並未有太多交流。直到幾年後正式約出來食飯，才驚覺彼此「三觀極度一致」。

鍾培生對自己要求極高，但他坦言太太對自己的要求「高過我對佢要求」。Angel不僅是港大Master畢業、曾任香港最年輕的區議員，目前更是清華大學博士生。不過，打動鍾培生的從來不只是亮麗的履歷或單純的美貌。

「點解鍾意佢？喺身邊好舒服啦。佢幫我解決問題，唔係增加問題，呢個好緊要，同埋一齊進步到。」說起太太，他收起傲氣，語氣多了幾分實在。「我最慚愧嘅就係陪老婆唔夠多。夜晚太夜，佢知道我未食飯，凌晨一點幾嘅時候會親自煮飯俾我食，煎塊扒、搞啲pasta。如果我老婆喺呢啲時間係埋怨而唔係鼓勵，我相信我做唔到咁好。」

鍾培生（Derek）為鍾奕莊家族的第四代，不少網民都認為鍾培生有錢也多靚女埋身，所以突然結婚令人感到意外。（林迅景 攝）

霸氣反擊「試探論」：無判斷力學咩人溝女？

富豪身邊從來不缺誘惑，網民常好奇，有錢人會否故意用錢去「test」（試探）一個女仔是否真心？聽到這個問題，鍾培生一秒撻著，狠批這種行為極度無謂。

「唔會啦！你自己覺得身邊邊啲人（係真心），你都唔知做咩要test。你冇判斷能力嘅話，你學咩人出嚟溝女？打飛機啦！」

對於自己的過去，他坦言已向太太全盤托出，交代清楚哪些傳聞是真、哪些是被屈。兩人之間有着極高的信任與獨特的幽默感。他笑言，有時太太看到網上其他靚女DM他，反應出奇地從容：「老婆成日睇到啲DM，會話『嘩咁靚女啊！你做咩咁睇唔開啊？點解咁睇唔開結婚啊？』」太太的自信與大度，反而將外來的誘惑變成了夫妻間的情趣。

鍾培生（Derek）與太太莊雅婷大曬恩愛。（資料圖片）

鍾培生（Derek）與太太莊雅婷大曬恩愛。（資料圖片）

鍾培生早年邀請朝比奈彩來港工作。（資料圖片/梁碧玲攝）

鍾培生要求中傷自己及莊雅婷的媒體向公眾釐清事實及保留追究權利。(ig@khdcheung)

狂人的定海神針：似屋企人

筆者問他，第一眼見到太太時，是否那種「卜卜卜」心跳加速的一見鍾情？他搖搖頭，給出了一個極度踏實的答案：「似屋企人。」

這四個字，或許就是狂人收心的最終答案。在訪問的尾聲，鍾培生坦白承認，如果沒有遇到Angel，他根本不會定性去創立HKTCG這盤大生意。「我無遇到Angel的話，我覺得我唔會搞HKTCG出嚟，真㗎。因為呢個世界太多誘惑啦，單身，又有背景知名度，有啲錢，基本上係好開心。可能變咗買樓買車，溝女。如果唔係有太太的話，我係唔會咁專注事業。」

沒有人能叫狂人停下腳步，除非他自己找到了值得駐足的避風港。

鍾培生的HKTCG卡牌交易中心開幕。（林迅景 攝）

香港電子競技（HKEsports）創辦人鍾培生。(資料圖片)

鍾培生亦有「香港電競之父」之稱。(資料圖片)