專訪｜鍾培生艷福無邊？ 爆被老婆收服真相：最成功係25歲嫁畀我
「鍾培生大把女啦，佢有錢有家底，有乜好？洗乜咁早結婚？」這大概是筆者與無數網民對這位「富四代」最直接的刻板印象。帶着這個濾鏡，走入他豪擲重金於尖沙咀開設的卡牌交易中心做專訪。事前猜想，與這位城中最有話題的「前」鑽石黃老五風花雪月，怎料他開口埋口，都是那位讓他心甘情願「封盤」的太太莊雅婷（Angel）。究竟是怎樣的女人，能令這位昔日的單身王老五突然修心養性，甘願為事業搏殺？
極致狂妄的浪漫：大家嘅巔峰都係25歲
談到太太為何會嫁給他，鍾培生沒有一般新婚丈夫的客套與謙虛，反而拋出一段極度狂妄、極具「霸總」本色的宣言。
「我成日都話你執到啦。我成日同佢講，我25歲係我第一次嘅高峰，攞福布斯，即係攞咗A輪嘅融資，做傑出華人青年。啊，你又係好叻女，你喺25歲成功咗嫁俾鍾培生喎，所以大家人生嘅巔峰都係25歲！」
這種將自戀與放閃完美結合的發言，旁人聽起來或許覺得刺耳，但在鍾培生的強者邏輯裡，這正是他對太太最高級的肯定。
勢均力敵的學霸之戀與「凌晨一點的牛排」
能駕馭狂人的，自然不是泛泛之輩。鍾培生透露，兩人其實早於9年前已在網上結緣，但當時並未有太多交流。直到幾年後正式約出來食飯，才驚覺彼此「三觀極度一致」。
鍾培生對自己要求極高，但他坦言太太對自己的要求「高過我對佢要求」。Angel不僅是港大Master畢業、曾任香港最年輕的區議員，目前更是清華大學博士生。不過，打動鍾培生的從來不只是亮麗的履歷或單純的美貌。
「點解鍾意佢？喺身邊好舒服啦。佢幫我解決問題，唔係增加問題，呢個好緊要，同埋一齊進步到。」說起太太，他收起傲氣，語氣多了幾分實在。「我最慚愧嘅就係陪老婆唔夠多。夜晚太夜，佢知道我未食飯，凌晨一點幾嘅時候會親自煮飯俾我食，煎塊扒、搞啲pasta。如果我老婆喺呢啲時間係埋怨而唔係鼓勵，我相信我做唔到咁好。」
霸氣反擊「試探論」：無判斷力學咩人溝女？
富豪身邊從來不缺誘惑，網民常好奇，有錢人會否故意用錢去「test」（試探）一個女仔是否真心？聽到這個問題，鍾培生一秒撻著，狠批這種行為極度無謂。
「唔會啦！你自己覺得身邊邊啲人（係真心），你都唔知做咩要test。你冇判斷能力嘅話，你學咩人出嚟溝女？打飛機啦！」
對於自己的過去，他坦言已向太太全盤托出，交代清楚哪些傳聞是真、哪些是被屈。兩人之間有着極高的信任與獨特的幽默感。他笑言，有時太太看到網上其他靚女DM他，反應出奇地從容：「老婆成日睇到啲DM，會話『嘩咁靚女啊！你做咩咁睇唔開啊？點解咁睇唔開結婚啊？』」太太的自信與大度，反而將外來的誘惑變成了夫妻間的情趣。
狂人的定海神針：似屋企人
筆者問他，第一眼見到太太時，是否那種「卜卜卜」心跳加速的一見鍾情？他搖搖頭，給出了一個極度踏實的答案：「似屋企人。」
這四個字，或許就是狂人收心的最終答案。在訪問的尾聲，鍾培生坦白承認，如果沒有遇到Angel，他根本不會定性去創立HKTCG這盤大生意。「我無遇到Angel的話，我覺得我唔會搞HKTCG出嚟，真㗎。因為呢個世界太多誘惑啦，單身，又有背景知名度，有啲錢，基本上係好開心。可能變咗買樓買車，溝女。如果唔係有太太的話，我係唔會咁專注事業。」
沒有人能叫狂人停下腳步，除非他自己找到了值得駐足的避風港。