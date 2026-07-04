王力宏舞台失足重捽撞落金屬梯邊　跌爆左耳見骨面留3厘米血痕

台灣金曲歌王王力宏今晚（4日）在成都舉辦《最好的地方II》巡迴演唱會，期間發生嚴重舞台意外。他在開場不久後不慎在台上重摔，左臉及左耳直接撞擊金屬階梯，導致當場血流如注。不過，他展現出極高專業精神，在簡單包紮後堅持唱足全場，令台下四萬名觀眾既感動又心痛。

王力宏跌爆左耳見骨，面留3厘米血痕。（微博圖片）

疑遭遺留安全帶絆倒 左臉左耳嚴重割傷

據現場觀眾及流出的畫面顯示，意外發生在演唱會開場階段。當時王力宏正步向舞台延伸台準備與觀眾互動，卻疑似被工作人員遺留在通道上的安全帶絆倒。他瞬間失去平衡，整個人踩空並重重摔倒，側臉直接砸向舞台的金屬梯階邊，發出巨大聲響，連耳機亦當場飛脫。這次重摔導致他的面部被劃傷，左耳更嚴重出血，有目擊觀眾指傷口長達3厘米，腮骨亦有血痕，甚至疑似露出耳骨，現場血跡斑斑，畫面觸目驚心。

意外踩空跌落金屬梯邊逐格睇：

舞台機關重重。（小紅書截圖）

踏空已即時望地。（小紅書截圖）

但意外仍發生，王力宏左邊面跌落金屬梯邊。（小紅書截圖）

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簡單包紮繼續唱 幽默自嘲似梵高

儘管傷勢不輕，但王力宏沒有讓演唱會中斷。他倒地後幾乎沒有多作停留，隨即自行站起並忍痛繼續完成當下的唱跳演出。直到換裝環節，他才在後台接受醫護人員的緊急包紮。當他再次登台時，左耳已包上厚厚的繃帶，但因未能完全止血，血水甚至流到頸部，需要工作人員急忙上前抹拭。為了安撫台下受驚的歌迷，他展現出樂觀幽默的一面，笑言自己現在有點像藝術家梵高，並解釋是因為撞壞了硬式耳機才導致耳朵受外傷。他更自嘲現在的造型像綜合格鬥（MMA）選手，霸氣直言跌倒就要自己馬上爬起來，深情告白指不想錯過與歌迷相聚的時光。

流血堅持繼續唱歌。（網上圖片）

傷勢唔輕。（網上圖片）

接連發生舞台事故惹公憤 經理人承諾徹底檢討

王力宏的敬業態度贏得全場掌聲，但同時亦引發粉絲對主辦方安全管理的強烈不滿。翻查資料，這已非他首次遭遇舞台危機。去年5月在杭州演出時，升降台突然提前下降令他一腳踏空；今年1月在浙江演唱時又再次摔倒，頸鏈更卡在舞台縫隙久久未能站起。接二連三的疏忽令網民怒轟其工作室，擔憂他的聽力會受細菌感染影響。對此，王力宏的經理人火速回應，強調在第一時間已安排緊急醫療處理，演出結束後亦會立即送院治療。經理人同時承諾，後續會針對演出舞台的各個環節作徹底檢討及改進，確保不再發生同類事件。