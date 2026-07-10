專訪｜詹天文多次面對惡評會落淚　靠「暴食」來減壓走出陰影

「聲夢小花」詹天文（Windy）自《聲夢傳奇》出道以來，一直備受關注。今年3月，她正式踏入20歲，迎來了人生的新階段，更迎來了事業上的一個重要里程碑，就是她將於7月11日在麥花臣場館舉辦首個個人演唱會。從昔日與一班《聲夢》好友共享一個演唱會到與After Class「三小花」同台，再到如今獨挑大樑，這位成年不久的女孩在接受《香港01》專訪中展現出了超乎年齡的成熟與豁達，大方分享了自己面對比較、惡評以及低潮時的心路歷程。

「聲夢小花」詹天文接受《香港01》專訪。(陳順禎 攝)

獨挑大樑有壓力

面對即將到來的首個個人演唱會，Windy坦言心情非常緊張：「雖然喺麥花臣呢個好熟悉嘅場地，但係自己都係會覺得有少少緊張。因為畢竟係第一次，自己一個人要hold曬成個場，我覺得都真係有少少好驚嘅感覺。」

詹天文即將獨挑大樑辦個人演唱會。(陳順禎 攝)

提到與星夢一班朋友仔的發展，昔日的After Class成員如今各自在演藝圈綻放光芒，炎明熹（Gigi）早前更成功舉辦了個人演唱會。Windy表示看到Gigi在舞台上發光發亮，由衷地替她感到開心：「即係我見到佢喺舞臺合上咁樣發光，其實我覺得係好戥佢開心，同埋我覺得我哋而家都係行緊自己嗰個速度嗰條路，即係我可能係比較慢少少，慢慢地愈嚟愈好咁樣。」然而，娛樂圈總免不了被拿來比較，問到會否擔心被外界將她與其他人作比較時，Windy的態度非常明確：「其實我自己係好唔希望大家咁樣去做，畢竟我都係覺得我哋每一個人都係一個好獨立嘅個體。如果大家成日去攞嚟比較，其實都會有少少傷害到我哋彼此咁。所以我見到呢啲Comment，我都會盡量唔去理會。同埋我哋自己都唔會話互相比較，因為我哋都係好好嘅朋友。」

詹天文態度非常明確。(陳順禎 攝)

曾因無端惡評落淚 靠「報復性暴食」減壓

雖然Windy並不是「出道即癲峰」，但可以說得上是年少成名，隨之而來的不僅是掌聲，還有網絡上避無可避的惡言惡語。Windy坦承以往面對網絡上的惡評時，會因為那些惡言而流下眼淚，但現在的心態已經成長了許多：「我成日都覺得點解要對一個可能你唔係真係親身去了解嘅人有咁大惡意呢？即係我有陣時會成日去深夜自己偷偷地思考，大家點解會咁樣去話我呢？」後來她逐漸想通，有些惡意是毫無來由的，「就係因為睇你就係唔鐘意你，所以就係想話你咁，所以我愈係咁樣諗。我愈係覺得咁冇所謂啦，因為呢啲惡言對我嚟講，佢冇對我造成一個好大嘅價值或者影響，咁我就唔會去理會。」

詹天文多次面對惡評。(陳順禎 攝)

對於Windy表示會因為惡言而哭泣，細節是因為：「其實大部份喊嘅話都係因為一啲有啲接受唔到嘅惡言，即係太多湧過嚟嘅時候，我就會覺得有少少承受唔住。或者有啲謠言，有啲人會去講一啲假嘅說話，跟住大家都真係會去相信嘅時候，我就會覺得好無力嘅時候我就會喊。」Windy更指以前沒這麼成熟時，會有一種很重的挫敗感：「其實到而家呢，我受影響嘅頻率已經唔係好高，因為我而家多咗去專注喺自身方面嘅一啲提升。」因為她之前對於別人的看法比較在意，不過人愈大，她已經慢慢開始釋懷。

詹天文表示會因為惡言而哭泣。(陳順禎 攝)

面對壓力與情緒波動，Windy笑言自己有一個相當地地的發洩方式，就是「報復性食嘢」。「我會有啲暴飲暴食嘅狀態，喊啦跟住會用食好多嘢去餵食自己，因為我自己係一個好鐘意食嘢嘅人。咁嗰個狀態就係可能唔係正常嘅食量，即係食好多嘢去養自己，唔好諗咁多嘢。」她笑指雖然這個方法會令自己「肥咗2 KG」，但吃完心情就會舒暢，之後再慢慢調節飲食便可。

面對壓力與情緒波動，Windy笑言自己有一個相當地地的發洩方式。(陳順禎 攝)

學懂放下執着

20歲的Windy，心智上似乎比同齡人成熟不少。她承認，踏入娛樂圈這個職場，讓她每一年都有不同的心態轉變：「我覺得我唔係因為經歷一件事突然之間長大，而係每一件事嘅積累，咁如果真係要講嘅話，就可能係每一次經歷嘅一啲失望嘅時刻。」在成長的道路上，她也經歷過挫折，而這些挫折可以慢慢變成為她唱歌的養份：「唱歌嘅感情會好啲呢都會嘅，但係我有陣時都覺得有一啲情感類嘅歌係需要再多啲經歷，先至可以唱出真係好破碎嘅嗰種感覺。我覺得呢個我仲需要多啲嘅經歷，可能係一啲成長類型嘅歌，我可以做得比較好少少。」

20歲的Windy，心智上似乎比同齡人成熟不少。(陳順禎 攝)

這次經歷讓她學會了放下與釋懷，她不再讓單一的挫敗影響自己太久，並學會將專注力放回自身。對於早前因「語速太快」而引起的「買飛失言風波」，Windy亦淡然面對，認為那是一次表達不夠完整的誤會，現在的她已懂得在說話前多加思考，不再輕易被外界的風波影響情緒：「自己有陣時講嘢語速太快，就會到時可能句嘢喺前面講跟住個腦喺後面跟住，咁樣就可能會講嘅嘢呢個句子唔夠完整。」對於當日她所說的句子，她想表達的意思是「我好多謝大家嘅支持，但係如果大家，真係可能如果嚟唔到嘅話都唔緊要，佢哋喺心入面支持我就得㗎啦。」然而報道刊出後，她曾看過這篇文的留言，她非常感謝一班有看完全文的讀者，她指看完全文就會知道她的意思根本就不是嘲笑。

對於早前因「語速太快」而引起的「買飛失言風波」，Windy亦淡然面對。(陳順禎 攝)

至於演唱會的驚喜，Windy透露歌單中除了自己的作品外，將有六至七成是Cover歌曲，更預告邀請了一位近期有合作的男嘉賓，希望能在台上與台下觀眾有更多的互動，為大家帶來一個難忘的晚上。