193專訪｜停工煲哲學書開竅感謝Do姐張繼聰 回應網民叫ERROR 4減2

193（郭嘉駿）是那種評價很兩極的藝人，喜歡他的人很喜歡，討厭他的人也很討厭。歷年的言論風波，或許令一些本來對他無感的觀眾，也漸漸對他留下「很搶口」的印象。但筆者始終覺得，如果一個人真的有那麼多問題、真的如此難相處，他出事時大概早已眾叛親離。Dear Jane的Jackal曾用「神奇」形容193，他憶述：「你每一次都跌得好低吓，但係你可以慢慢爬返上嚟，啲人又鍾意返你，但係你又再出事。」是的，連193都說自己大概每隔一年便會出事；然而一次又一次，愛惜他的人仍然在。

早前193因為在社交平台鬧公司而停工，外界一度以為他與MakerVille關係陷入冰點，然而CEO金廣誠（金生）很快便原諒了他，再次給予機會。兩人再次見面時，金生一見到他便主動送上擁抱，眼淺的193說到這裡不禁落淚，因為他感受到金生的舉動是想向他表達珍惜之情：「金生佢係睇住我大嘅人嚟嘅，咁多年，我喺佢office我喊過好多次，好多時有啲唔開心或者不滿，我都會去佢間房同佢傾，然後傾到喊……」除了金生，Do姐鄭裕玲會主動關心他的近況，張繼聰會給予人生建議，甘比提醒他要找到目標，ERROR隊友也從不怪責他，阿Dee甚至常代他出面與人交涉。至於fans與街客觀眾，更在他停工期間送來海量DM，告訴他「好掛住你」、「你唔好放棄」。如果193真的如此乞人憎，又怎會仍有這麼多人願意接住他？

與193相處過，會發現台前那個寸嘴、衝動的193，並不等於全部的郭嘉駿。訪問結束後，他離開場地時，向在場工作人員說了一句：「辛苦晒。」這句說話或許微不足道，卻是他最近明顯的改變，他說以前覺得講「辛苦晒」很老土、很尷尬；最近因為讀了很多哲學書，心境變得平靜，與世界相處起來也彷彿和諧了一點，戾氣少了，才突然明白，原來感恩的確是要說出口的。

化妝：Giann Cheung

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon

場地：The Steakhaus (太子)



193接受《由零說起》專訪，希望觀眾認識到過往新聞標題以外的他。

想睇完整訪問片段，請留意7月5日18:30 香港01 YouTube頻道《由零說起》。

前輩高層都勸他「講叻啲」 自知衝動但仍在學習中

193過往多次因言論惹起風波，身邊前輩有沒有勸他收口？他答得直接：「有，當然有。」傳統娛樂圈一向教人少說少錯，前輩與公司高層也會提醒他，不一定要講少一點，但至少要「講叻啲」，同一句說話，換個講法可以完全不同。

193清楚自己的問題在哪裡，也知道外界看得出來：「大家都睇得出193嘅缺點，我自己都睇得出自己嘅缺點，但係我改唔到咋嘛好多時，慢慢嘗試緊改囉，但係有時我會……我嘅衝動會行先囉好多時，所以我都慢慢改緊，但未必改到。」

Do姐主動關心近況俾意見：佢唔係老pat pat嗰種

合作過的前輩之中，問到哪位前輩曾勸導過他，193第一個想起Do姐鄭裕玲，先是笑言：「我都覺得自己好威，我係行內好少有Do姐電話嘅人！」雖然他很想多與Do姐聊天，但不敢輕易打擾前輩，最多只是說新年快樂，簡單問候幾句，但反而Do姐間中會傳訊息給他：「佢會得閒send啲嘢，話我睇完呢套韓劇，個男主角好似你喎。」

（Instagram：do_do_cheng）

每次見面，Do姐也會關心他的近況，甚至會透過身邊人了解他最近發生甚麼事，給他意見：「佢都好關心，都俾好多意見我，未必係要咁喎，但係佢唔會係嗰啲好『老pat pat』，佢純粹係建議吓，或者睇到呢個情況而去用個人嘅身份去講。」而講到Do姐對他做過最感動的事，當然就是之前客串其歌曲《越州公路193》MV啦，他說：「Do姐我懷疑係唯一一次拍MV，佢就係拍我個MV喎！所以佢都對我好好啦，我牌子之前要宣傳，佢幫我去影相宣傳喎，黐線，夢幻喎呢件事，我以前睇男親女愛大喎大佬！」

（《越州公路193》宣傳照）

在193眼中，有時儘管外間未必明白或同意他的言論，但Do姐未有完全否定，有時與他想法更有相近之處：「可能外間唔同意，但係佢有自己獨特見解都覺得可能係咁，可能可以闖出一條新血路。」當然，Do姐真正跟他說過甚麼，他不方便分享太多，但他很肯定：「我覺得佢係一個真係非常幫後輩，只要你係真心對佢，佢就會真心對返你嘅前輩。」

（Instagram：deniskwok193）

張繼聰授人生道理兼為他唱和音 低谷時一個舉動極窩心

另一位對193影響很深的前輩，便是張繼聰。兩人因拍攝劇集《季前賽》有了較久時間相處，193形容阿聰常常「講經」、有很多人生道理，也給過他很多做藝人的建議。當193說想出歌時，張繼聰主動提出為他作歌，更由太太謝安琪監製，令193受寵若驚。當時的《越州公路193》是由黃偉文筆下寫給193 fans的歌，193坦言當時未能駕馭到這首難度相對高的作品：「呢首歌我handle唔到，我嗰陣唔係唱流行曲㗎嘛，我唱《睡到三點》、《再見Puppy Love》呢啲就容易handle，然後我唱唔到，我個backing、和音，全部都係張繼聰唱，佢花咗一日時間，特登幫我唱和音，先令到首歌而家都聽得入耳，唔係咁差。」

（Instagram：deniskwok193）

早前193停工休息期間，外間很多猜測報道，某次他出席Tyson Yoshi MV首映，見到張繼聰坐在前幾行，他拍一拍對方，語帶低落地說：「喂，聰！得閒搵日食飯，傾吓偈吖。」現場滿滿都是藝人，個個都在忙著打招呼，阿聰起初也如一般社交應酬般應了一句「好呀。」便繼續望回前方，但過了數秒，他突然回頭，認真對193說：「喂，真係約食飯喎！好呀，我都想同你傾吓。」

193相信，阿聰那一刻是意識到他最近可能真的有很多不開心，才會再擰轉頭確認：「佢諗阿3依排可能有好多唔開心嘅嘢，我係身為一個前輩要開導佢，於是佢擰返轉同我講話『真係約食飯啦，搵日啦，隨時呀！』但係最終我都冇搵到，其實我去搵佢好方便嘅，個地理位置，但係……我就係覺得好多時我自己可以解決到，未去到最worse嘅情況，我想自己解決先，我唔想用到呢張牌。」

張繼聰給過193不少建議，然而最令他印象深刻的是「吸引力法則」：「阿聰就係話，總之佢噏咗佢層樓幾多錢或者租緊幾多錢，我哋『嘩！』咁樣啦，佢話，我一開始都好似你哋咁樣『嘩』，但係每一次我越搬越大，然後我相信自己可以搵到嗰個錢，只要我搬咗去，我就真係搵到嗰個錢，因為吸引力法則！你嘅信念會令到你繼續去搵！」193坦言自己是第一次聽這個信念，於是都試著跟跟看，笑言：「我都學緊佢，但係未學到，我學到搬大啲，但係我未學到賺多啲錢。」

ERROR被指放養 193反而覺得無管束更自由

有ERROR粉絲覺得四子被公司放養，替他們不值，193反而看得比較豁達，因為在他看來，ERROR本身就是一件「唔小心成事」的事，「所以你話有冇咩放養、有冇資源，本身大家都冇諗ERROR呢幾個人係做咩，我哋係幾個入唔到MIRROR嘅幾個人嚟㗎嘛！所以你話放養，嗱，呢個放養就造就咗ERROR！」他不會用「放養」字眼，而是少規矩、少管束，這樣反而讓他們拍綜藝時更瘋狂、更無底線，他又坦言：「如果公司要管束呢個藝人，要唔放養你嘅時候，你就要守晒所有規矩，我哋未必係咁，尤其是193，就唔能夠成日好似成日都講好多嘢、咩都講，直率咁樣。所以我唔會話係咪放養，我覺得就算係放養，都係有好處嘅放養，起碼成就咗今日嘅我，如果唔係就變咗可能好普通、又冇才華，又唔講嘢嘅普通藝人。」

與阿Dee傾最多心事 對方更代與人交涉免他衝動

ERROR的團魂不是靠口號，而是一次次有人跌倒時，其他人都自然想扶起對方。他與保錡算是較常「出事」的兩人，成員面對彼此捲入風波，不一定會很戲劇化地安慰，更多時候是不特別出聲：「大家都覺得，唔係第一次咯，唔出聲好快就過。」而私下，他會跟阿Dee傾得多些，因為二人住得近，有時甚麼都會講，心事、廢話、生活瑣事，都會分享。兩人性格很不同。阿Dee比較從容，會思前想後，193則往往是衝動行先。所以當193情緒上來，阿Dee有時會主動替他出面與人交涉：「佢背後都幫我處理咗啲問題，因為我衝動呢，就會好容易俾情緒影響咗我嘅行為，佢知道我呢樣嘢，佢就會有時同我講，『喂，你唔好講住，我幫你同呢個人講，好冇？我幫你處理咗佢。』」

（Instagram：deniskwok193）

回應外界叫ERROR踢走193保錡 不覺拖累隊友

網上有聲音叫ERROR 4減2，踢走193和保錡，只留下阿Dee和肥仔。193當然都看過這些comment，但他就說：「啲Hater comment，『哎呀，ERROR兩個人就夠啦！飛咗另外嗰兩個人啦！但係我心諗，我哋ERROR都好少一齊做嘢喎，其實我哋多數都自己做嘢，對佢有咩影響呢？」他直言ERROR各人一年有大約8、9個月都是做個人工作，合體時間很少，即使保錡出事時，193照樣有工作；193出事時，肥仔繼續做舞蹈總監、阿Dee更是電影一套接一套：「所以佢冇俾我影響㗎，好明顯，阿Dee電影接電影，又舞台劇，我影響咩呀？影響佢啲咩呢請問？我影響佢多咗工作？」他甚至笑言：「我做得唔好，冇團隊嘢做嘅時候呢，我覺得佢哋行得仲好！佢哋專心可以拍戲、跳舞、做舞蹈總監，唔使做ERROR嘢佢仲多咗時間做呢啲嘢，所以我覺得唔好話拖累，唔會係拖累，只不過分配時間唔同啫，我唔會覺得係咩拖累囉，我拖累最大影響係我自己啫，本身我都係做緊自己solo嘢，最多自己少咗幾個廣告。」193又說，以前EROOR會合體拍廣告，但隨著身價飆升、經濟又轉差，客戶很難再一次請四個人拍廣告，「我哋自從成名，多咗人識之後，我哋個錢錢、所有嘢都貴咗嘅時候，好難搵我哋一隊一齊做嘢。而公司嘅節目係公司俾錢，所以我哋可以keep住拍，出唔出事我哋都有公司節目拍嘅，團隊節目都係繼續出嘅！」

（網上圖片）

他有時甚至很想反問那些網民，既然如此不喜歡193和保錡，為何不直接支持阿Dee和肥仔的個人工作？「你有冇真係出去追阿Dee，課金睇佢嘅戲，有冇舉牌？肥仔跳舞你有冇支持佢？唱歌你有冇支持佢？」在193眼中，真正的ERROR fans不會希望ERROR少一個人，因為這個組合本來就是靠四個人的平衡成立。

有黐線，便要有不黐線；保錡拍節目超級好笑和瘋癲，便需要肥仔這種老正的人冚返件事；193和保錡做訪問會失控，阿Dee和肥仔又會把他們拉回來。如果只剩阿Dee和肥仔，訪問可能太正經；只剩193和保錡，又可能癲到令人不知在看甚麼。ERROR好看的地方，正正是這種一拉一扯、互相制衡的化學作用。

每次出事ERROR皆互相扶持 盼60歲揸拐杖開紀念騷

193形容四個人是互相成長的朋友，大家話題合，亦真心希望對方好，早已超越隊友關係：「我睇住你好，你好我好，到我5、60歲睇到你名成利就，我都開心㗎！」在193想像裡，即使有一天大家簽不同公司，ERROR仍然可以存在。就像有些韓國組合，團隊是一回事，個人經理人又是另一回事。哪怕多年後阿Dee拿了幾個男主角獎，他也會由心替對方開心。因為大家的關係，從來不只是團隊，更是朋友。

他甚至從未想過退出ERROR：「我諗我哋四個有個共識就係，ERROR點都有，就算有冇嘢做都keep住ERROR，60歲嗰陣開過ERROR幾十周年，30周年紀念演唱會都好，大家揸住拐杖出嚟唱歌都好，都有個集體回憶。」至於密度是一年一次、兩次，還是幾年一次，四人沒有認真傾過；但ERROR會繼續存在，這件事似乎是共同默契。

（Instagram：error.weare）

有黐線，便要有不黐線；保錡拍節目超級好笑和瘋癲，便需要肥仔這種老正的人冚返件事；193和保錡做訪問會失控，阿Dee和肥仔又會把他們拉回來。如果只剩阿Dee和肥仔，訪問可能太正經；只剩193和保錡，又可能癲到令人不知在看甚麼。ERROR好看的地方，正正是這種一拉一扯、互相制衡的化學作用。

（Instagram：error.weare）

鬧公司成停工導火線承認好錯 曾考慮提早完約

早前193停工，外界知道涉及兩件Threads上的言論風波，一是與經理人濟哥相關，另一是tag公司、公開「投訴」，他因不滿在澳門的跨年倒數騷上沒有Solo表演，僅與ERROR隊友上台表演兩首半歌曲，當粉絲問到為何沒有solo時，他直接點名ViuTV、金生、及節目監製。問到兩件事中是否後者影響更大，他毫不猶豫說：「當然係啦！」並不諱言：「係我覺得我最錯嘅事，有咩唔可以三口六面講清楚啫？」他承認自己太衝動，明明可以開會慢慢傾，他當下卻將與公司的問題搬上網：「嗰時純粹沖昏咗頭腦，好嬲，就上網講咗，所以就醞釀成一件我同公司唔協調，溝通唔到嘅事，我就覺得，我哋未必行到落去，我哋諗法咁唔同，又冇人幫到手，於是就有呢個放假風波。」

至於之後有沒有被「照肺」，193說沒有，因為他本身是情緒很高漲的人，不太接受「被照肺」。當公司叫他「放假」時，他甚至一度衝口而出想解約：「當時真係覺得合作唔嚟，我話唔好搞咁多，大家都知，成日公開討論我哋份約，一齊簽，冇可能係唔同年期，都唔算好長吖年期，不如俾我走啦。因為我都唔後生，我想珍惜時間，合作唔嚟或者嘥我時間嘅嘢，不如俾我走，我衝口而出講咗呢句說話，好多唔同中間人就話你唔好咁衝動，我就諗返，係喎，自己真係又情緒主導！明明情緒主導完，又覺得自己錯，點解又再情緒主導呢？」

坐下來認真傾之後，氣氛很快緩和下來，接下來要處理的，是磋商將來如何走、公司希望他如何配合、他又有甚麼要求，雙方如何磨合。193認為藝人與公司、經理人的關係應該是合作，而非由其中一方全盤話事：「如果由上而下嘅話，就唔係一個合作，我總會有啲我唔想做或者唔開心嘅嘢，所以我覺得係一個合作關係，只要傾得好就可以繼續行落去。」MIRROR及ERROR續約與否，成為外界關注焦點，193就覺得只要大家合作得舒服、暢順，他要簽100年約也可以：「我同公司都係同一個理念㗎而家，總之合作到咪行落去，最緊要大家舒服咪得囉，最緊要大家都開心，唔係公司鎖住我做咩啫？」

金生一見面即擁抱 193淚崩：佢睇住我大

風波之後，193很快便向金生道歉，電話親自講又有、透過中間人幫忙傳達亦有，事發不久後二人已經見面。他記得自己一月初開始休息，到二月新年前後，金生已叫他返公司傾偈，他說：「一嚟佢就攬住我啦已經，佢……想表達我係珍惜你嘅，所以就好快冇嘢。金生，佢係睇住我大嘅人嚟嘅，我都……又想喊㖭。」說到這裡，193忍不住淚崩，他笑言金生向來都知自己眼淺，自己歷年來也在他面前哭了多遍：「佢覺得我喊係好casual嘅事，我喺佢office咁多年嚟喊過好多次，好多時有啲唔開心或者不滿，我都會去佢間房同佢傾，然後傾到喊。而呢個唔開心嘅情緒，我都唔係要鬧公司或者咩，我純粹分享點樣解決呢件事，佢係一個前輩，做咗電視咁多年，佢係我最容易reach out到嘅人，《全民造星》睇住我大，啲節目都係佢開俾我，所以好快就冇嘢。」

其實在擁抱前，二人已在WhatsApp傾過，大家都知道只是一時被情緒影響過了頭。193承認若自己沒那樣說，事情根本不會發生，幸好金生感受到他知錯、也體諒他，所以很快便沒事。理論上公司其實可以雪到他完約，但193短短幾個月便「解凍」，他認為公司絕對是非常寬宏大量，並謂：「唔好話呢件事，咁多年來，我咁多唔同嘅言論，咁多出位嘅動作，每一間公司容納唔到㗎講真！我只能夠自組公司呀我懷疑，因為我會影響到其他人㗎嘛，我唔係淨係我自己一個，背後有一間大公司、有好多藝人，甚至影響埋間母公司都唔定，你唔知㗎喎，193幾黐線。」他感謝MakerVille寬鬆處理，給予他一直渴求的自由度。

停工期間狂煲哲學 睇《被討厭的勇氣》學課題分離

停工這幾個月，193最大的反思很多。他開始看大量哲學訪談，先由陶國璋教授的哲學Podcast看起，因為他本來也夢想讀哲學，讀不到便看多一點。後來又看讀書會、AI女仔10分鐘講書，看到有趣書籍便買來讀，其中一本《被討厭的勇氣》，確實改變了他的想法。

（《呆等》MV截圖）

他說自己一直讀的多是弗洛伊德心理學，較多經統計和實驗證明；而《被討厭的勇氣》背後的阿德勒心理學則較多theory-based與道理。他到現在仍不同意書中某些理論，但也明白世界不是非黑即白，可以有很多想法。書中提到，人所有煩惱都源於人際關係，這點令他反思很多。

以前193會想干預hater的comment，覺得對方鬧他，他便要解釋、要教對方。但「課題分離」讓他開始明白，hater講甚麼、做甚麼，是對方的課題，後果也由對方承受；自己只需要負責自己的人生和後果。現在他甚至會看負面comment，覺得「有人咁樣諗，幾有趣喎」，但不再急著介入：「我Focus返我自己嘅嘢，但係我睇吓無傷大雅，因為我唔會干預佢嘅comment。以前我就係想干預佢嘅comment。」

《呆等》道出處境 相信等待總有價值

新歌《呆等》亦與這幾個月經歷有關。193一開始放假，便找Gareth做歌，因為他很珍惜時間，不想讓時間空著。休息期間，他同時約品牌partner開會、設計、處理很多事，總之一定要找事做。《呆等》最初由好友A P作曲，Gareth收到曲後，193原本打算自己填詞，但Gareth建議找填詞人幫忙，最後找來Wyman黃偉文。

他們沒有給Wyman特定題材，只希望他感受193這個人的處境，寫一首歌給他。就像當年《越州公路193》，193只說是寫給fans，Wyman便寫出他很喜歡的作品。今次Wyman很快交來《呆等》，193一看到file名已覺得很驚訝：「嘩！咁勁嘅？寫緊我嘅處境嘅？」

歌曲一開始寫各種等待，用不同比喻，如急症室等待、開窗等北極光。很快193發現原來是情歌，但當中講的，不只是愛情裡等一個人，也是等待過程中總會有所得。你未必等到最終想要的東西，但在過程中會有啟發和小轉變。193覺得這正正是他這幾個月的經歷。

他特別提到一句歌詞：「未坐過頭等嘅人，有幸免費升倉，原來就夠。」他覺得很準確：有時知道自己可能一輩子也未必坐到頭等艙，但有一次upgrade已經很開心；等待一個人也未必最後能在一起，但一句讚賞、一份禮物，已經足夠。而在等待之中，人的想法也可能早已轉變。

Fans與街客DM成動力 193：我咁廢佢哋都冇放棄我

《呆等》MV中有fans應援片段，也有193寫信時落淚的畫面。對他而言，fans一直是很重要的動力。他說每次想放棄時，都會想起他們：「佢哋都冇放棄我，憑咩放棄自己？」

193形容自己是一個「咁廢嘅人」，fans一路看著他成長，如果他放棄，對某些人來說可能會失去一個精神支柱。休息期間，他收到海量DM，忠實fans的account他幾乎全部認得，他們會鼓勵他、post相支持他。而更令他意外的是，很多從未DM過他的街客、家庭觀眾，也在這段時間透過Facebook傳訊息給他。

他說自己多年沒有看Facebook message，這幾個月一打開，發現很多人留言：「好掛住我啊，你要加油呀！」也有人說，沒有他後生活變得很悶，沒節目看；有人不開心時會重看他的節目令自己開心；也有人因為他的歌得到動力，希望他不要放棄，要繼續寫更多歌。這些訊息令193重新找到自己存在的價值：「冇放棄就係因為好多好支持我嘅人。」

聽從甘比建議尋人生目標：要有目標令我更加開心

問到「新造」的193希望大家看見一個怎樣不同的自己，他說其實沒有很想別人怎樣看他。他只希望自己在娛樂圈有一個特別存在，將來老了甚至離世後，人們仍記得193是一個這樣的人：黐線，但有時又可以正經、可以感性。他不想做傳統倒模藝人，也不想做一式一樣的半個偶像。

不過，他也坦言自己一直沒有清晰目標。早前在The One的演出中，甘比到場探望他，並問他：「你嘅目標係咩？」193當時答不出來，才發現自己原來一直沒有一個明確目標，只是對甘比說自己想開心。甘比則提醒他，只是開心當然可以，但人也需要有目標，才會做得更好。

這句話令193最近一直思考，自己到底要短期目標、中期目標，還是甚麼樣的目標。他說自己入行時是一張白紙，機緣巧合、不小心參加比賽，不小心成為藝人，又不小心成名，所有事情都一直在學習和變化中。可能明天想法又不同，因為他是一個跳tone而隨機的人。但現在除了人生最重要是開心，他又多了一樣想法：「我要有一個目標，令到我更加開心。」

由心說起——不再怕尷尬 學會向工作人員說辛苦晒

早前193在另一個訪問中說想向很多人說對不起。問他最想向誰道歉，他說有很多。但這段時間以來，他更明顯的改變，未必只是道歉，而是學會對人好一點，學會把感謝說出口。

他說以前並不是對人不好，只是比較少接觸，或因怕羞不敢說一些話。以前收工時講「辛苦晒」會覺得尷尬、老土，點個頭、微笑便算。但最近他會主動跟大家說：「辛苦晒，唔該你哋。」他覺得自己與這個世界的相處變得和諧了，心境也平靜和開心了。

193說：「我覺得每一個人都係努力緊佢嘅嘢，係kind of幫緊我，雖然佢為咗自己崗位，但係佢都幫緊我，所以每一個人我都會好感謝，依排突然間有一個感恩嘅心，唔知點解，以前都感恩，但係唔會講出嚟，好老土，但係而家原來係要講出嚟，唔係可能冇機會講，可能我轉咗行，冇機會講都唔定。」

最想向fans說對不起 每次出事都要他們擔心

最後，193說想向fans道歉，因為經常要他們擔心。他自嘲自己是一個每隔一年左右便會出事的藝人，早前Dear Jane的Jackal也對他說，他的人生很神奇：「你每一次都跌得好低吓，但係你可以慢慢爬返上嚟，啲人又鍾意返你，但係你又再出事，你好神奇啊你嘅人生，我未見過。」

193聽後也覺得，自己的確很神奇，但正因如此，更需要為這份神奇道歉。因為很多愛惜他、擔心他的人，每次他出事都會跟著擔心。他自認波動很大，但fans的心臟未必有他那麼大。笑著說自己慢慢訓練fans心臟的同時，他也知道，這不是理所當然。

（Instagram：deniskwok193）

他希望fans任何時候想見他都可以見到他，不需要為他擔心。這句話或許就是這篇訪問的答案。193不是突然變成一個完美、溫馴、永不出事的人，他仍然是那個衝動、跳tone、想做特別存在的193；但他開始明白，身邊那些一次又一次抱住他的人，不是理所當然。他欠他們的不一定只是一句對不起，還有一次又一次好好走下去的努力。