一周星星｜譚詠麟親揭與陳百祥現時關係　大談與曾志偉世交淵緣

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，今晚（5日）播出一集繼續有「年年25歲」的樂壇校長譚詠麟擔任嘉賓，接受嘉賓主持黎芷珊訪問。上集校長回顧了橫跨半世紀的音樂傳奇，今集話題轉向校長日常生活、減壓秘訣、圈中友情，以及鮮為人知的趣聞軼事。

譚校長繼續做嘉賓。

2星期激減7磅半備戰紅館Show

向來識飲識食的校長，今集就帶同芷珊走訪多個平日光顧的食店，一邊品嘗美食一邊閒聊。席間校長自爆驚人飲食習慣：「我以前有能力將枱面人哋食剩嘅嘢全部掃晒，唔好嘥嘢。」令芷珊即時O晒嘴。校長續指現時已收斂不少，透露每日最多食兩餐，並於不足兩星期內瘦了7磅半，為9月份在紅館舉行的《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》積極備戰。

除了喜歡美食，校長另一嗜好是養魚，透露養魚年資長達幾十年，家中最多曾有八個魚缸：「有啲成埲牆咁大。」譚校長笑言這份熱愛早於屋邨生活時已開始。校長另外又分享跑步趣事，並大方公開「野生捕獲」自己的黃金時間與地點：「我好早已經出去維港跑步，如果想撞我就喺八點前（早上）。」

校長帶芷珊去食美食，邊食邊傾。

校長自爆會全掃枱面上嘅菜，食得唔好嘥。

「波地」結緣半世紀 親自回應與叻哥不和傳聞

在「獨家考古」環節，校長親解與「獎門人」曾志偉多年友好之謎，校長透露二人是世交關係，小時候已經一起踢波，直到在台灣發展時重逢加深了解，後來回港合作拍攝多部電影後友情維持至今。至於近年盛傳校長與好友陳百祥（叻哥）關係破裂，校長亦會在節目中親自解答。至於「Fact Check」環節，校長親自證實不喜歡打麻雀真相是因為曾穿耳膜，並透露當年拍攝電影《追趕跑跳碰》時弄穿三分之一耳膜，足足要服用幾個月消炎藥才康復。校長又指曾以「一程升降機時間」，為李克勤作好《一生想你》一曲。

校長親解同叻哥關係。

鍾意養魚嘅校長，屋企最多曾有八個魚缸。

金魚街老闆娘狄波拉同校長識咗好耐。

劉德華李克勤填詞新歌《我在意》 五湖四海粉絲隔空送祝福

校長還大方分享了減壓方法，透露離不開美食、養魚，以及一項鮮為人知的習慣。另外在「你問我答」環節，校長除對於「星級歌迷」袁詠儀、著名DJ陳海琪等提問有問必答，又介紹了劉德華及李克勤親自填詞新歌《我在意》，是他專誠送給多年以來支持他的歌迷，節目還加插了眾多來自五湖四海的粉絲祝福片段。