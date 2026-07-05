李家鼎臉頰重新長肉冇手震　孖李泳豪太太捉手互動好有愛

現年81歲的李家鼎（鼎爺）早前經歷前妻施明離世，隨後更爆發家族爭產風波。他與大孖李泳漢關係破裂，甚至揚言脫離父子關係，更多次在鏡頭前爆粗大鬧對方是「仆X仔」。不過，隨著大孖神隱，鼎爺近日在細孖李泳豪及其太太林妤謙（Agnes）的悉心照顧下，心情與健康已明顯好轉。日前他現身李泳豪的YouTube頻道，兩父子同遊九龍城，鼎爺的最新狀態極佳，令不少網民感到安慰。

鼎爺早前因前妻離世非常傷心，吃不下嚥，因而暴瘦。（資料圖片）

鼎爺送別施明當天，行路都要人扶。（資料圖片）

豪仔貼出與鼎爺的合照，兩父子原來去飲茶，見鼎爺面露笑容、頗為精神，面部也比之前消瘦凹陷的時候長回少少肉，他還做出「揸槍」手勢，情況似乎令人放心不少。（IG@drift_greg）

潮爆反戴Cap帽出巡 行足幾條街唔使人扶

在最新一集的影片中，鼎爺以極具活力的全新形象示人。他身穿淺藍色恤衫，配襯反轉戴的淺藍色Cap帽，打扮甚至比身旁穿灰Tee牛仔褲的李泳豪更加年輕有型。昔日曾因家事暴瘦兼神情憔悴的鼎爺，如今步履相當平穩，兩父子在九龍城穿梭大小街道，行足幾條街都完全不需要別人攙扶。他沿途更中氣十足地與兒子話當年，對區內的戲院、當舖等舊址如數家珍，分享童年往事時思路清晰，非常精靈醒神。

最新影片可見，鼎爺臉頰長滿肉，好精神。（YouTube@豪仔 ON AIR）

好胃口。（YouTube@豪仔 ON AIR）

好胃口。（YouTube@豪仔 ON AIR）

破除手震傳聞 面色紅潤明顯肥番晒

早前肥媽曾對外爆料，指鼎爺因擔心兒孫而出現「切嘢手震」的情況，令外界相當憂心其健康。但在今次影片中，鼎爺搭實李泳豪傾偈時剛勁有力，完全沒有任何手震跡象，以行動打破健康亮紅燈的傳聞。除了回復精靈，曾揚言要一日食四餐的鼎爺，身形亦明顯「肥番晒」，曾經凹陷的臉頰重新長滿肉，面色紅潤飽滿。他的胃口亦相當不錯，先在街頭品嚐雞蛋仔，其後一家人又去食甜品，全程笑容滿面。

肥媽曾爆鼎爺為子孫太辛勞，見過佢切嘢都手震。（資料圖片）

唔使人扶行足幾條街。（YouTube@豪仔 ON AIR）

呢身潮童Look，打扮仲後生過豪仔。（YouTube@豪仔 ON AIR）

父子檔拍片。（YouTube@豪仔 ON AIR）

望新抱流露慈父笑 網民力讚豪仔夫婦

片中除了兩父子的溫馨互動，李泳豪的愛妻Agnes在吃甜品時亦有出鏡，鼎爺突然伸手，新抱即知其心意，一手捉實鼎爺笑說：「佢想偷我啲餅食。」鼎爺自知「斷正」後即偷笑，一家人相處融洽。影片曝光後，大批網民紛紛留言大讚鼎爺可愛兼精神奕奕，直指他現在的狀態與早前判若兩人，留言大讚：「大讚：「鼎爺好可愛」、「鼎爺精神翼翼 」、「鼎爺的精神氣都回來了，豪仔夫婦的照料已見成效」、「鼎爺，你哋好！見到鼎爺食雞蛋仔，有了胃口，都替你們開心」、「真心開心見到鼎爺一日比一日快樂，成個人都精神晒，多得豪仔夫婦悉心照顧」、「真心開心見到鼎爺一日比一日快樂，成個人都精神晒，多得豪仔夫婦悉心照顧」。

鼎爺突然伸手。（YouTube@豪仔 ON AIR）

原來係想偷新抱甜品上嘅餅干，Agnes醒目，睇穿老爺心意，一手捉實對方。（YouTube@豪仔 ON AIR）

鼎爺「斷正」偷笑。（YouTube@豪仔 ON AIR）

豪仔同太太Agnes與鼎爺感情好好。（ig@drift_greg）