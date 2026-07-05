羅霖做美容療程後左眼玻璃體突然脫落　視力大受影響曾擔憂會失明

羅霖今日（5日）盛裝打扮出席模特兒選秀比賽，踏入60歲的羅霖保養得宜，以一襲粉紅色露肩低胸性感晚裝亮相，凍齡力非常驚人。今次擔任比賽評審，羅霖表示非常開心見到好多小朋友參賽，更透露最年輕的參賽者只有3歲。

林寶玉、羅霖、陸詩韻及GM曾展望今日出席由國際名模教母徐濤博士（左三）主辦的《Hong Kong's Next Top Model 2026》總決賽。（陳順禎 攝）

羅霖保養得宜，以一襲粉紅色露肩低胸性感晚裝亮相，凍齡力非常進人。（陳順禎 攝）

羅霖會擔憂日後被AI「搶飯碗」

羅霖近年積極北上發展，雖然對拍劇都有興趣但認為最大難度是做直播，坦言做6小時直播後聲都沙埋，皺紋都多了，更因避免要去廁所而不喝水。問到在內地發展可有接拍短劇時，羅霖直言由於AI短視頻的關係，導致有很多藝人都拍不到短劇，拍攝機會亦較去年少，更認為AI的出現令各行各業機會少了：「但有等於時代嘅變遷，冇得改，AI我哋只可以接受又唔可以抗拒，當然係會擔憂，但唔好諗咁多，因為全世界都係咁樣，各行各業嘅職位都會被淘汰。」問到可會接受賣俏像權拍AI電影或劇集，羅霖笑言：「OK！我見吳啟華整到幾靚，仲要美化咗好多。其實我自己都有睇AI短劇，初初都覺得幾有新鮮感，但睇多兩三部就會覺得表情都係千遍一律，同真人做真係爭好遠。在於演員嚟講，我身邊啲朋友都會睇真人做嘅劇集多啲。」

羅霖直言由於AI短視頻的關係，導致有很多藝人都拍不到短劇，拍攝機會亦較去年少，更認為AI的出現令各行各業機會少了。（陳順禎 攝）

羅霖做美容療程後左眼玻璃體突然脫落

羅霖受訪時透露左眼出現問題，由於年多前做了白內障晶體手術，但今年到美容公司做美容管理療程時，做完療程三日後出現大量飛蚊症症狀，左眼玻璃體突然脫落，視力大受影響，立即睇醫生安排做手術：「做完（手術）兩個幾月，暫時飛蚊情況少咗，但係情況未完全好返。其實依家睇嘢左眼係濛嘅，同埋有啲飛蚊，感覺有啲嘢扻住，所以大家做咗晶片嘅朋友，千祈唔好做劇烈運動同埋美容儀器。（會唔會索償？）因為係朋友公司就冇諗過索償。其實做嘅當時係醫生做，咁以為好好，醫生都有問我做咗幾耐，通常做咗1年就OK。其實我都有擔心呢個問題，我話不如唔好做左眼。」問到可有怕會失明，羅霖說：「梗係驚啦！嗰日喺街度突然間變黑咗，好驚！」更表示如果下次再有美容療程邀請都立即拒絕。

羅霖做美容療程後左眼玻璃體突然脫落。（陳順禎 攝）