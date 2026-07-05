陳瑞輝Frankie面對赤裸負評感到受傷害：MIRROR好似做乜都係錯！

MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）日前接受Podcast頻道SpotiTalk《ENTER ENTER》的訪問，談及MIRROR面對海量負評的應對心態。MIRROR是香港天團，受到大量關注同時，亦經歷無數批評。Frankie就主動談及：「初初好似做咩都唔啱……《全民造星》收到海量嘅批評，大家關注度都好高，成立咗MIRROR之後更上一層樓。 所有想腰潤（挖苦）嘅都會講出聲挖晒出嚟講，啲comment好赤裸，真係好受傷害。 我哋12個都冇接受個公眾人物嘅training，就要接受山崩海嘯嘅負評，好似做乜都係錯！ 」

Frankie覺得初入行好似做咩都唔啱。

Frankie：「我哋12個都冇接受個公眾人物嘅training，就要接受山崩海嘯嘅負評，好似做乜都係錯！ 」（資料圖片）

「終極I人」難以真面目示人

對於身為「終極I人」的他，更坦言起初幾年完全收起真我，難以真面目示人：「頭幾年對親鏡頭、做訪問、拍團綜，都唔係自己嚟，可能得兩三成，其餘都係我嘅緊張、謹慎。」他要透過不同工作、觀眾的支持，才能在這幾年間，點滴地建立信心。他笑言，MIRROR這隊「九展天團」之所以能撐住，全靠團內12個成員互勉對方，才能進化到現在能面對任何事情：「大家圍一團爐，放一放負，咁就好舒服㗎喇。慶幸有呢班兄弟喺度，過咗最難過嘅時間。」

Frankie都有過好多負評。

樂做普通人「市民陳先生」

因性格內向而樂於平凡的「市民陳先生」，亦自爆平常的生活興趣，包括喜歡玩搖搖，最近更極力鑽研廚藝！ 「我想試吓煮嘢食，本身我係level 0，炒個飯都四圍都係！但我有鑽研氣炸鍋食譜嘅，試過用氣炸鍋，煮個漢堡畀我嘅室友食。我都幾享受煮畀人食，而人哋又好開心！」展露不為人知的一面。

樂做「市民陳先生」。

Frankie接受主持人何德訪問。

推出虐心情歌《是日戀愛》

Frankie近來推出虐心情歌《是日戀愛》，又於音樂劇《小男人周記》飾演小男人梁寬，他在節目中表示，直到近來他終於感覺到原來做到小男人，都是能力！「我本身就散發住（小男人）特質，我記得拍完〈是日戀愛〉MV返到屋企，我同經理人團隊講，我都係走唔出虐心角色呢條路㗎喇！但係好㗎！能令觀眾覺得你慘，其實係一種能力。」曾掙扎於個人定位的他，也十分滿意自己這個特色：「MIRROR 12個都好唔同，例如隊長好嚴肅好有霸氣，我又係咩呢？我而家搵到喇。」

早前Frankie為新歌《是日戀愛》宣傳。（IG@frankie729）

大批Fans撐場。（IG@frankie729）